EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El misterio del número 64: por qué Bad Bunny lo llevó en su camiseta en el Super Bowl LX

El número desató especulaciones entre los fanáticos, con teorías que van desde homenajes hasta referencias históricas

9 de febrero de 2026 - 5:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny (Sue Ogrocki)
Por El Comercio / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Bad Bunny decidió convertir el Levi’s Stadium de California en una extensión de las calles de Puerto Rico durante su presentación de medio tiempo del Super Bowl LX. El show arrancó con “Tití Me Preguntó” y llevó a los espectadores a través de uno de los montajes más elaborados en la historia del evento, con coreografías intensas y la aparición de invitados de lujo como Lady Gaga y Ricky Martin.

El artista puertorriqueño lució una camiseta blanca de fútbol americano diseñada a medida por Zara, con el apellido Ocasio y el número 64 estampados al frente. Su nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, lo que explica la referencia familiar, aunque el significado del número desató una ola de interpretaciones entre los fanáticos.

En redes sociales, algunos seguidores señalaron que el 64 podría ser un homenaje al año de nacimiento de su madre. Otros recordaron que esa cifra coincide con el número inicial (incorrecto) de fallecidos reportados tras el huracán María en 2017, una tragedia que luego sería reconocida como una de las más mortales en la historia de Estados Unidos.

El portal Page Six compartió su propia teoría: el número 64 aludiría al 64º Congreso de Estados Unidos, que aprobó en 1917 la Ley Jones-Shafroth, otorgando la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños; sin embargo, para muchos, el mensaje más probable está dirigido al impacto del propio Bad Bunny en la música.

En 2023, su álbum ‘Un Verano Sin Ti’ hizo historia al convertirse en el primer disco en español nominado a álbum del año en la 64ª edición de los Grammy. Para la gala de los Grammy 2026, celebrada la semana pasada, el cantante ganó tres premios, incluido álbum del año por ‘Debí Tirar Más Fotos’, el primer trabajo en español en llevarse ese galardón.

Durante la ceremonia, Bad Bunny utilizó sus discursos para hacer declaraciones políticas y protestar contra ICE.

“Antes de dar gracias a Dios, voy a decir que ICE se vaya”, dijo. “No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses”.

Más tarde, esa escena volvió a ser vista en el Super Bowl, cuando el cantante apareció entregando simbólicamente su Grammy a un niño que veía su discurso en televisión.

Lo cierto es que, más allá de todas las especulaciones difundidas por los usuarios, Bad Bunny no ha revelado de manera explícita el significado del número 64 durante su presentación. De hecho, ese misterio parece ser parte del mensaje, al dejar que cada persona interprete el número desde su propia experiencia, ya sea como un homenaje personal, una referencia a un suceso histórico o una celebración de un logro alcanzado.

Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema "Tití me preguntó".La escenografía consistió de vegetación múltiple. Bad Bunny cantó por 13 minutos y frente a 68,000 fanáticos que se encontraban en el estadio y miles más que estaban viendo desde otros lugares.
1 / 34 | Fotos: Bad Bunny lleva una fiesta latina al Super Bowl con una actuación histórica. Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema "Tití me preguntó". - Frank Franklin II
Bad BunnySuper BowlNFL
ACERCA DEL AUTOR
El Comercio / GDA
El Comercio es un diario fundado en 1839 en Lima, Perú. Es un medio generalista que analiza e interpreta la realidad peruana y mundial. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA),...
