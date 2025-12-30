Magali Febles celebra su compromiso matrimonial

La directora de la franquicia Miss Universo República Dominicana, Magali Febles, culminará el 2025 feliz y comprometida en matrimonio, según compartió en sus redes sociales.

La hacedora de reinas de belleza expresó que el amor a su vida no llegó de golpe, sino que se construyó con el transcurrir del tiempo. Febles anunció su compromiso con una foto en la que se observan dos manos y un anillo frente al mar.

“El amor no llegó de golpe, llegó con tiempo.Con un año de mirarnos sin promesas, de conocernos sin máscaras,de aprender el ritmo del otro sin apurar el corazón.Y hoy, sin anuncios ni fuegos artificiales, mi alma estuvo lista…y dije que sí“, reveló la dominicana en la publicación en las .

“Confieso que tuve que dejar mucho atrás. Este amor, no empuja, no exige, no corre. Fue y es paciente. Después de un año de conocernos, entendí que no se trata solo de soñar…sino de hacerlo juntos, con verdad.De no mentirnos.De bailar incluso cuando hay tormentasy elegir el amor con honestidad. Disfrutarnos siempre. Por eso, dije que sí“, añadió Febles sobre su relación amorosa.

Ayer, lunes, compartió otra publicación de ella junto a quien parece ser su prometido, en la que ofreció más detalles sobre su relación y el paso que dará al casarse.

“Tú no fuiste un instante. Eres una certeza.Dos caminos que se reconocieron sin promesas vacías,sin prisa,sin ruido.Hoy elegimos caminar juntos con la calma de quien sabe,con la fuerza de quien confía,y con el amor que no necesita explicación.Este no es solo un anillo.Es un sí consciente. Un sí valiente.Un sí para construir, respetar y crecer”, expresó Febles en la nueva publicación.

“Aquí comienza nuestra historia escrita con verdad,sellada con amor y sostenida por Dios”, concluyó Febles.