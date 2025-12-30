Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Magali Febles celebra su compromiso matrimonial

La directora de la franquicia Miss Universo República Dominicana compartió su felicidad en las redes sociales

30 de diciembre de 2025 - 8:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Magali Febles muestra su anillo de compromiso matrimonial. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La directora de la franquicia Miss Universo República Dominicana, Magali Febles, culminará el 2025 feliz y comprometida en matrimonio, según compartió en sus redes sociales.

RELACIONADAS

La hacedora de reinas de belleza expresó que el amor a su vida no llegó de golpe, sino que se construyó con el transcurrir del tiempo. Febles anunció su compromiso con una foto en la que se observan dos manos y un anillo frente al mar.

“El amor no llegó de golpe, llegó con tiempo.Con un año de mirarnos sin promesas, de conocernos sin máscaras,de aprender el ritmo del otro sin apurar el corazón.Y hoy, sin anuncios ni fuegos artificiales, mi alma estuvo lista…y dije que sí“, reveló la dominicana en la publicación en las .

“Confieso que tuve que dejar mucho atrás. Este amor, no empuja, no exige, no corre. Fue y es paciente. Después de un año de conocernos, entendí que no se trata solo de soñar…sino de hacerlo juntos, con verdad.De no mentirnos.De bailar incluso cuando hay tormentasy elegir el amor con honestidad. Disfrutarnos siempre. Por eso, dije que sí“, añadió Febles sobre su relación amorosa.

Ayer, lunes, compartió otra publicación de ella junto a quien parece ser su prometido, en la que ofreció más detalles sobre su relación y el paso que dará al casarse.

Tú no fuiste un instante. Eres una certeza.Dos caminos que se reconocieron sin promesas vacías,sin prisa,sin ruido.Hoy elegimos caminar juntos con la calma de quien sabe,con la fuerza de quien confía,y con el amor que no necesita explicación.Este no es solo un anillo.Es un sí consciente. Un sí valiente.Un sí para construir, respetar y crecer”, expresó Febles en la nueva publicación.

“Aquí comienza nuestra historia escrita con verdad,sellada con amor y sostenida por Dios”, concluyó Febles.

Ante la noticia, la Miss Universe 2006, Zuleyka Rivera y las periodistas Luz Nereida Vélez y Yulianna Vargas felicitaron a Febles.

Tags
Magali FeblesReinas BorincanasMiss Universematrimonios
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 30 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: