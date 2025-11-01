Magali Febles anuncia salida de Miss Universe República Dominicana a Tailandia: “Lleva consigo 17 maletas”

La contienda universal ya está en curso. Ayer, viernes, otra de las beldades emprendió su viaje hacia Bangkok, Tailandia, donde se celebrará Miss Universe 2025.

Se trata de Miss Universe República Dominicana, Jennifer Ventura. La noticia fue confirmada por la directora de la franquicia, Magali Febles.

“Viaja rumbo a Tailandia para representar con elegancia, disciplina y carisma a la República Dominicana en la 74 edición de Miss Universe. Jennifer ha demostrado durante todo su proceso de preparación un compromiso inquebrantable con su país, destacándose por su inteligencia, su formación integral y su calidad humana. Su participación en Miss Universe es el reflejo del esfuerzo conjunto de un equipo que trabaja por enaltecer el nombre de la mujer dominicana ante el mundo”, dijo Febles.

La empresaria, asimismo, expuso: “Tailandia será el escenario donde nuestra reina mostrará la belleza, cultura y fuerza de la República Dominicana. Invitamos a todos los dominicanos a acompañarla con sus oraciones, apoyo y mensajes de aliento, para que la bandera tricolor ondee con orgullo en el universo”.

La soberana dominicana, detalló la directora nacional, lleva consigo 17 maletas “y el corazón de todo un país”.

Por su parte, Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Alicea Rivera, llegó a Tailandia el pasado 30 de octubre tras casi 30 horas de vuelo. “Llegamos, llegamos por fin a Tailandia. Estoy emocionada y estoy lista. Vamos a darlo todo, Puerto Rico”, expresó la soberana a través de las historias de su cuenta de Instagram.