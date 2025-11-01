Opinión
1 de noviembre de 2025
81°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Magali Febles anuncia salida de Miss Universe República Dominicana a Tailandia: “Lleva consigo 17 maletas”

La empresaria aseguró que Jennifer Ventura “está lista para brillar en el escenario más importante del mundo”

1 de noviembre de 2025 - 4:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La nueva Miss Universe República Dominicana es Jennifer Ventura. (Instagram) (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La contienda universal ya está en curso. Ayer, viernes, otra de las beldades emprendió su viaje hacia Bangkok, Tailandia, donde se celebrará Miss Universe 2025.

RELACIONADAS

Se trata de Miss Universe República Dominicana, Jennifer Ventura. La noticia fue confirmada por la directora de la franquicia, Magali Febles.

“Viaja rumbo a Tailandia para representar con elegancia, disciplina y carisma a la República Dominicana en la 74 edición de Miss Universe. Jennifer ha demostrado durante todo su proceso de preparación un compromiso inquebrantable con su país, destacándose por su inteligencia, su formación integral y su calidad humana. Su participación en Miss Universe es el reflejo del esfuerzo conjunto de un equipo que trabaja por enaltecer el nombre de la mujer dominicana ante el mundo”, dijo Febles.

La empresaria, asimismo, expuso: “Tailandia será el escenario donde nuestra reina mostrará la belleza, cultura y fuerza de la República Dominicana. Invitamos a todos los dominicanos a acompañarla con sus oraciones, apoyo y mensajes de aliento, para que la bandera tricolor ondee con orgullo en el universo”.

La soberana dominicana, detalló la directora nacional, lleva consigo 17 maletas “y el corazón de todo un país”.

Miss Estonia sale al Miss Universe en caja de Barbie

Miss Estonia sale al Miss Universe en caja de Barbie

Así llegó al aeropuerto la Miss Universe Estonia, quien ha causado sensación en las redes.

Por su parte, Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Alicea Rivera, llegó a Tailandia el pasado 30 de octubre tras casi 30 horas de vuelo. “Llegamos, llegamos por fin a Tailandia. Estoy emocionada y estoy lista. Vamos a darlo todo, Puerto Rico”, expresó la soberana a través de las historias de su cuenta de Instagram.

Miss Universe Puerto Rico reveló el traje típico de Zashely Alicea para Miss Universo 2025.La creación fue diseñada y confeccionada por el destacado diseñador Joshuan Aponte. El certamen internacional se realizará el 21 de noviembre en Tailandia.
1 / 15 | FOTOS: Miss Universe Puerto Rico revela el traje típico que llevará a Miss Universe. Miss Universe Puerto Rico reveló el traje típico de Zashely Alicea para Miss Universo 2025. - Suministrada/Jean Nieves
