30 de octubre de 2025
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Importante cambio de mando en Miss Universe

La final del certamen se llevará a cabo el próximo 20 de noviembre desde Tailandia

30 de octubre de 2025 - 2:44 PM

La danesa Victoria Kjaer fue coronada como Miss Universo 2024 este sábado en una majestuosa gala celebrada en la Arena Ciudad de México, marcando el cierre de la 73ª edición del certamen de belleza más prestigioso del mundo. (Fernando Llano)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La Organización de Miss Universo anunció a Mario Búcaro Flores, Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala entre 2022 y 2024, como su nuevo director.

El funcionario guatemalteco asume la dirección de la franquicia tras la renuncia de Anne Jakrajutatip, quien concluyó su gestión el pasado 20 de junio de 2025.

“La Organización Miss Universo da una cálida bienvenida a Mario Búcaro a su nuevo cargo y espera con ansias un emocionante nuevo capítulo”, dice el comunicado emitido este miércoles.

Asimismo, destaca la labor de Jakrajutatip durante el tiempo que ocupó el puesto.

“Sus esfuerzos han dejado un legado duradero que continuará inspirando la misión de la organización mientras ella ahora se enfoca en su familia”, indicó la franquicia.

La final del certamen se llevará a cabo el próximo 20 de noviembre desde Tailandia.

Miss Universe Puerto Rico reveló el traje típico de Zashely Alicea para Miss Universo 2025.La creación fue diseñada y confeccionada por el destacado diseñador Joshuan Aponte. El certamen internacional se realizará el 21 de noviembre en Tailandia.
1 / 15 | FOTOS: Miss Universe Puerto Rico revela el traje típico que llevará a Miss Universe. Miss Universe Puerto Rico reveló el traje típico de Zashely Alicea para Miss Universo 2025. - Suministrada/Jean Nieves
Tags
Miss UniverseCertamen de belleza
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
