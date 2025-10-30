Importante cambio de mando en Miss Universe

La Organización de Miss Universo anunció a Mario Búcaro Flores, Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala entre 2022 y 2024, como su nuevo director.

El funcionario guatemalteco asume la dirección de la franquicia tras la renuncia de Anne Jakrajutatip, quien concluyó su gestión el pasado 20 de junio de 2025.

“La Organización Miss Universo da una cálida bienvenida a Mario Búcaro a su nuevo cargo y espera con ansias un emocionante nuevo capítulo”, dice el comunicado emitido este miércoles.

Asimismo, destaca la labor de Jakrajutatip durante el tiempo que ocupó el puesto.

“Sus esfuerzos han dejado un legado duradero que continuará inspirando la misión de la organización mientras ella ahora se enfoca en su familia”, indicó la franquicia.

La final del certamen se llevará a cabo el próximo 20 de noviembre desde Tailandia.