17 de agosto de 2025
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Magali Febles demandará a exministra que criticó a la nueva Miss Universo República Dominicana

La exministra de la Mujer, Janet Camilo, hizo las expresiones en una entrevista

17 de agosto de 2025 - 5:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Magali Febles. (Instagram)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimiento

La directora de la franquicia Miss Universo República Dominicana, Magali Febles, respondió con indignación las fuertes declaraciones de la exministra de la Mujer, Janet Camilo, sobre su físico y el de las concursantes que este año compitieron por la corona rumbo al certamen internacional Miss Universe.

“El bullying es un asesino silencioso. Esa vieja gorda con los dientes amarillos es una irrespetuosa. La voy a demandar”, declaró Febles a medios dominicanos, según reportó People.

La controversia comenzó días atrás, luego de la coronación de Jennifer Ventura, representante de la provincia de Barahona, quien fue elegida como la nueva Miss Universo República Dominicana 2025.

Durante una entrevista en el programa “Marcando el rumbo” (CDN Radio), Camilo hizo comentarios sobre las candidatas que participaron en esta edición, insinuando que no representan los estándares de belleza del país caribeño.

“Bien feita que es Magalis, por cierto”, comenzó diciendo Camilo.

“Eligió a un grupo de muchachas de las más feas del país para ese concurso del 2025. Ahí ni la que ganó... ahí no había una dominicana que usted podría decir representativa de la belleza dominicana, porque usted le quita el maquillaje y peor me imagino que están”.

“Ahí graciosas no habían. Ahí no había nada que buscar en ese certamen de belleza. Ahí se eligió la menos fea. Y eso, para nuestro país, no es representativo”, continuó, destacando que en otras zonas del país hay mujeres “lindas y sin cirugías plásticas”, y que, a su entender, la selección no responde a los estándares de la competencia internacional.

La 74ª edición del concurso Miss Universe se llevará a cabo en Tailandia el 21 de noviembre de 2025, donde se coronará a la sucesora de la actual reina de belleza, Victoria Kjær Theilvig.

Magali FeblesDemandaMiss UniverseRepública Dominicana
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
Entretenimiento
