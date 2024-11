Magali Febles reacciona tras Miss República Dominicana no entrar al Top 12 de Miss Universo 2024

La directora de la Organización Miss República Dominicana, Magali Febles, reaccionó a través de una transmisión en vivo en Instagram tras Celinee Santos Frías no entrar al cuadro de las 12 semifinalistas del Miss Universo 2024 , celebrado este 16 de noviembre en la Arena Ciudad de México.

Febles dijo estar sorprendida y tener dudas sobre la razón que hizo que Santos no avanzara a la siguiente fase y desfilara en traje de gala junto a otras 11 participantes, resultando ganadora Victoria Kjaer, de Dinamarca.

“Yo sé que muchos tienen muchas preguntas, yo también las tengo, no sabemos qué pasó. Celinee hizo su trabajo, pero ustedes pueden ir a la página y preguntar qué pasó con Celinee porque realmente ella hizo un muy buen trabajo, se esforzó, no pensábamos que pasara nada, para mí fue una sorpresa cuando no entró, pienso que debió llegar más lejos”, expresó Febles.