11 de agosto de 2025
Nueva Miss Universo República Dominicana perdió a su madre en la tragedia del Jet Set

Jennifer Ventura honró a su progenitora con el vestido de gala que utilizó para ganar el concurso

11 de agosto de 2025 - 1:36 PM

La nueva Miss Universe República Dominicana es Jennifer Ventura. (Instagram) (Suministrada)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La nueva Miss Universo República Dominicana, Jennifer Ventura, reveló el motivo detrás del vestido de gala que usó anoche para el último desfile de la competencia, así como para la ronda de preguntas y posteriormente su coronación

El vestido blanco largo estilo columna con pedrería y detalle rosado en la cintura y capa trasparente representa una orquídea, según contó la modelo dominicana en su cuenta de Instagram, donde afirmó que optó por el diseño en honor a su madre, Roselin Marte Nova, fallecida en la tragedia de la discoteca Jet Set.

“La orquídea florece donde vive el recuerdo”, inició Ventura en su publicación tras ganar el título nacional.

“Este vestido rinde tributo a mi madre, cuya flor favorita era la orquídea, símbolo de amor eterno y belleza delicada. Cada detalle en mi diseño lleva la esencia de quien me enseñó a amar con ternura y a brillar con fuerza. Hoy, camino envuelta en tu memoria, como un homenaje silencioso al vínculo que ni el tiempo ni la ausencia podrán romper”.

Jennifer Ventura también honró a su difunta progenitora representando a Barahona, su provincia natal, durante la competencia, además que ambas estudiaron la misma carrera universitaria, Ingeniería Civil.

Roselin Marte Nova nació en Barahona, pero su anhelo de superación y el deseo de estudiar Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) la motivaron a trasladarse a la capital dominicana, donde también se especializó en Ingeniería Estructural.

El jueves por la mañana, el saldo de muertos subió a 221. El número de personas rescatadas y trasladadas a centros hospitalarios se coloca en 189.“Trae los documentos, le saca copia aquí mismo y viene para entonces llenar el formulario e identificar que su pariente está aquí a través de la fotografía y se sigue el proceso hasta que se le hace la autopsia”, concluyó.
1 / 32 | Entre el dolor y la unidad: continúan las labores en la zona de la tragedia en Jet Set. El jueves por la mañana, el saldo de muertos subió a 221. - Carlos Giusti/Staff

Miss Universe, República Dominicana, Jet Set Club, Tragedia en Santo Domingo
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
