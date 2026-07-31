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República Dominicana selecciona a su nueva Miss Universe, Melissa Núñez

La candidata de la provincia La Vega representará a su país en el certamen que este año se celebra en Puerto Rico

31 de julio de 2026 - 8:36 AM

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Certamen de Miss Universe República Dominicana, donde Melissa Núñez ganó la corona. (Listín Diario / GDA)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La candidata de la provincia La Vega, Melissa Núñez, de 28 años, ganó la noche del jueves la corona del Miss Universe República Dominicana 2026 en una gala encabezada por la actual Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch.

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Las 30 bellezas dominicanas se congregaron en el Teatro Nacional Eduardo Brito en un evento que se transmitió a través de Color Visión.

La primera finalista resultó Valentina Campion, de Samaná; la segunda finalista, Floralba Caba, Monseñor Nouel; la tercera, Camila Issa Svelti, Santo Domingo de Guzmán; la cuarta, Melissa Domínguez. Azua, y la quinta, Elena Izzo, Distrito Nacional.

Melissa, sonriente, recibió la corona sintiendo cómo un sueño se hacía realidad luego de un recorrido de certámenes de belleza y la preparación de pasarela desde su adolescencia.

La candidata de la provincia La Vega, Melissa Núñez, de 28 años, ganó la noche del jueves la corona del Miss Universo República Dominicana 2026 en una gala encabezada por la actual Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch.  Las 30 bellezas dominicanas se congregaron en el Teatro Nacional Eduardo Brito en un evento que se transmitió a través de Color Visión.
La candidata de la provincia La Vega, Melissa Núñez, de 28 años, ganó la noche del jueves la corona del Miss Universo República Dominicana 2026 en una gala encabezada por la actual Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch.  Las 30 bellezas dominicanas se congregaron en el Teatro Nacional Eduardo Brito en un evento que se transmitió a través de Color Visión. (Instagram)

La nueva Miss Universo RD es licenciada en psicología, empresaria y modelo profesional. Cuenta con una doble titulación universitaria obtenida en los Estados Unidos, graduándose como Licenciada en Psicología y Ciencias de la Salud por la universidad The City College of New York.

Aunque nació en La Vega, emigró temporalmente a territorio estadounidense para estudiar, llegando a coronarse previamente como Miss RD Comunidad USA.

A través de su plataforma y labor como creadora de contenido, busca impulsar proyectos masivos enfocados en la educación, el emprendimiento y el desarrollo de la juventud.

Durante la competencia, se consolidó como una de las favoritas del público gracias a su elegancia en la pasarela de traje de noche y su proyección cultural, rindiendo incluso un homenaje al tradicional carnaval vegano.

Miss Universe Puerto Rico 2026, Jeniffer Barreto.Miss Universe Costa Rica 2026, María Alejandra Acosta.Miss Universe República Dominicana 2026, Melissa Núñez. Foto oficial Domingo Amparo. Dirección Magali Febles
1 / 15 | Miss Universe 2026: Conoce a las candidatas que van por la corona universal. Miss Universe Puerto Rico 2026, Jeniffer Barreto. - Carlos Rivera Giusti/Staff

Rumbo a Puerto Rico

Tras este triunfo, Núñez Concepción llevará la representación del país al escenario mundial de Miss Universo, que se celebrará el próximo 24 de noviembre en Puerto Rico acompañada del equipo de Magali Febles, la directora del Miss Universo República Dominicana.

La gala, que conmemoró los 70 años del certamen, inició con una presentación que rindió homenaje a la dominicanidad, destacando el talento de un gran cuerpo de bailarines.

La velada fue conducida por figuras Caroline Aquino, Brea Frank y Jessica Pereira, quienes sirvieron como hilo conductor del evento, mientras que Diego Armany lideró la cobertura en la parte digital.

Un despliegue de emociones y talento

El espectáculo alcanzó uno de sus momentos de mayor euforia durante el desfile en traje de baño, el cual fue musicalizado por el artista Magic Juan.

Posteriormente, el cantautor dominicano Yohan acompañó a las candidatas en su desfile de gala al ritmo de la emblemática pieza “Burbujas de Amor” de Juan Luis Guerra, mientras que el ritmo típico estuvo representado por Ebenezer Guerra con su tema “Bolero”.

El certamen dedicó un espacio póstumo a figuras fundamentales que marcaron la historia del concurso. La voz de Cecilia García dio apertura a este segmento.

La producción resaltó el legado de Horacio Lamadrid, Iván Tejada, Jean Luis Jorge, Jeannette Rey, Jorge Diep, Milvia Troncoso, Lily Fernández, Manuel Ramírez de la Mota, Mayra Robles, Olga Fiallo, Patricia Ascuasiatti, Ramón Darío Cruz y Rubén Cordero.

Jurado y reconocimientos

La responsabilidad de evaluar a las candidatas recayó sobre un jurado compuesto por el Dr. Félix Portes, Alicia Ortega, Mariolis Ramón, Marielba Ramos y Jusef Sánchez.

Durante la noche, se otorgaron premios especiales destacando el desempeño de las aspirantes:

Miss Popularidad: Samaná.

Miss Superación: Santo Domingo Norte.

Miss Elegancia: Distrito Nacional.

Miss Fotografía: Azua.

Miss Cuerpo: Santiago.

Miss Comunicación: La Romana.

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Miss UniverseRepública Dominicana
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Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
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