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Alicia Silverstone regresará a la serie de “Clueless” a través de Paramount+

La producción se rodará en Los Ángeles y seguirá la vida de la protagonista años después de los acontecimientos de la película de 1995

31 de julio de 2026 - 9:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alicia Silverstone en la película "Clueless" (1995). (Captura)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Paramount+ aprobó este jueves la producción de la serie de "Clueless", que marcará el regreso de Alicia Silverstone en el papel de “Cher Horowitz”, según Variety.

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El proyecto, que en abril fue descartado por Peacock tras permanecer en desarrollo, encontró ahora un nuevo hogar en Paramount+, que encargó una primera temporada de seis episodios, según el mismo medio.

La serie se rodará en Los Ángeles y seguirá la vida de la protagonista años después de los acontecimientos de la película de 1995, estrenada por Paramount Pictures y dirigida por Amy Heckerling.

“La querida figura de Beverly Hills, ‘Cher Horowitz’ (Silverstone), lo tiene todo bajo control: es una mujer de negocios exitosa y domina la maternidad, hasta que su hija llega a la adolescencia y ‘Cher’ descubre que criar a una adolescente la hace sentir completamente perdida otra vez”, reza la sinopsis.

“‘Clueless’ regresa a casa”, declaró Jane Wiseman, directora de producciones originales de Paramount+. “Nos enorgullece especialmente filmar esta esperada serie en Los Ángeles, rindiendo homenaje a su papel protagónico en la película original e invirtiendo en el excepcional talento y los equipos de la ciudad”, añadió.

“Clueless” (1995) es una adaptación de la novela “Emma”, de Jane Austen, publicada en 1815, aunque con varias modificaciones para trasladar la historia al contexto de la cultura adolescente de los años 90.

Realizada con un presupuesto modesto cercano a los $12 millones, la película fue un éxito de taquilla y con el tiempo se convirtió en un clásico de culto de la cultura popular.

Alicia Silverstone en la película "Clueless" (1995).Su papel como Cher Horowitz en "Clueless" la convirtió en un ícono de la cultura pop de los 90.Alicia Silverstone en su juventud.
1 / 11 | FOTOS: Alicia Silverstone reaparece en los Critics Choice Awards tras más de 20 años. Alicia Silverstone en la película "Clueless" (1995). - Captura
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