Cuando el pasado miércoles salieron a la luz algunos de los avisos publicitarios que se emitirán durante el Super Bowl, hubo uno que rápidamente se viralizó: Alicia Silverstone en la piel de Cher, la carismática heroína de “Clueless”.

Dirigida por Amy Heckerling, esta película de culto estrenada en 1995 dejó una profunda huella en los adolescentes de esa década. Por ese motivo, el reencuentro con este personaje provocó una gran alegría en una generación entera de espectadores. Y en una entrevista, Silverstone opinó sobre el importante significado de Cher en su vida, y por qué eligió volver a interpretarla.

En una nota publicada en The Hollywood Reporter, Silverstone se mostró muy divertida al confesar que jamás vio un Super Bowl y que, de no ser por su publicidad para un portal de comercio electrónico, ni sabría que dicho evento se celebra hoy. Y sobre el por qué aceptó ser Cher una vez más, la actriz aseguró: “Vi que sería algo muy creativo, y muy divertido de hacer. Sé que la gente disfruta mucho con este personaje. En términos de revisitarlo, hice algo de eso en el mundo de TikTok, pero siempre lo sentí raro, así que debí aprender a dejarme llevar y solo divertirme. Pero siempre tuve un sentimiento de decir: “¿Y qué pasa si esto es un desastre?” Entonces cuando me pidieron que hiciera el comercial, pensé que era una buena idea, porque Cher es una de las compradoras más icónicas de la historia del cine”.

Como era de esperar, esta efímera vuelta de Cher encendió las esperanzas de una secuela. Y sobre ese tema, Silverstone explicó: “Para ser honesta, hace 25 años que escucho a la gente pedirme más de este personaje. El público comparte la película con sus hijos, y es interesante ver cómo el filme llegó a tanta gente. Es común que estando en otros países, niñas pequeñas me pregunten si soy la chica de ‘Clueless’, es algo emocionante. Mucha gente me preguntó de forma pública y privada si habría nuevas historias de Cher, pero sé que la directora Amy Heckerling nunca quiso hacer una continuación”.

Según explicó la actriz, si bien Heckerling no estuvo involucrada en la realización del comercial, eso no significó que Alicia no quisiera contar con su visto bueno: “Un día la llamé y le dije que iba a hacer el spot, y que si bien se suponía que no debía decirle nada, quise pedirle que no se enojara, y que confiaba en que no iba a arruinar todo. Ella me dijo: “OK, no hay problema”. Nosotras hablamos mucho, ella ha sido una gran parte de mi vida, y durante los últimos 20 años conectamos de una forma muy hermosa”.

En otro tramo de la entrevista, la intérprete contó que para la publicidad quiso trabajar con el diseñador Christian Siriano, quien tiene un cameo en el aviso y detalló: “La diseñadora Mona May y Amy Heckerling son las verdaderas genios detrás del vestuario del filme. Todo es gracias a ellas. Nosotros lo que hicimos ahora fue solamente copiar y actualizar ese estilo”.

Por último, y con evidente entusiasmo, Silverstone concluyó la nota asegurando que, si se lo piden, ella siempre estará dispuesta a interpretar a Cher y exclamó: “Realmente lo disfruté. Siempre pensé que podía ser algo divertido, y así lo fue. Antes de hacerlo estaba muy nerviosa, pero ahora que ya pasó, no me siento más así. Así que ahora cuentan conmigo”.