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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Myrka Dellanos reaparece tras diagnóstico de cáncer: “Me sentía un poco débil”

En su más reciente publicación, reveló que volvió al gimnasio, aunque reconoció sentirse físicamente débil

14 de abril de 2026 - 11:23 AM

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El pasado 8 de octubre se dio a conocer la salida de Myrka Dellanos de "La mesa caliente". (Instagram)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Durante el pasado mes de marzo, la periodista cubana Myrka Dellanos dio a conocer que fue diagnosticada con cáncer de piel, una condición que le afectó su oreja y el área del oído, según explicó.

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El anuncio lo realizó a través de sus redes sociales, donde detalló que había sido sometida a una intervención quirúrgica para remover la lesión, además de detallar los pasos a seguir en su recuperación, luego de que los médicos le realizaran un injerto de piel.

Luego de varias semanas, la periodista de 60 años reapareció en las redes sociales para conectarse con sus seguidores y dejarles saber que ha retomado poco a poco sus actividades diarias.

“Hoy regresé al gimnasio y estoy feliz. Me siento orgullosa porque me sentía un poco débil, pero sentía que lo necesitaba”, expresó en un video, donde también destacó que busca fortalecer su sistema inmunológico tras varios problemas de salud.

A pesar de los retos físicos, la excolaboradora del programa La Mesa Caliente de Telemundo, aseguró sentirse fortalecida emocional y espiritualmente, y describió esta etapa como una oportunidad de renovación personal.

“Aunque hoy me sentí debil cuando fui al gimnasio, no era lo que esperaba, no estaba igual de fuerte que hace seis meses atrás, pero Dios me recordó algo, y es que él está haciendo algo nuevo y que muchas veces lo nuevo puede ser incluso mejor que el pasado”, manifestó Dellanos.

En el momento de la revelación de su enfermedad, mencionó estar agradecida con Dios con la certeza de que “todo está fuera y creyendo en fe que jamás regresará”.

Dellanos también compartió que sus médicos le advirtieron sobre la posibilidad de recurrencia de la enfermedad, señalando que el cáncer de piel puede reaparecer en un porcentaje significativo de casos.

Ante esa realidad, indicó que ha comenzado a implementar cambios en su rutina, incluyendo ajustes en su alimentación, como reducir el consumo de azúcar y aumentar la proteína, además de reforzar el uso de protección solar.

Tags
Myrka DellanosCáncer de la piel
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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