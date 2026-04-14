Myrka Dellanos reaparece tras diagnóstico de cáncer: “Me sentía un poco débil”

Durante el pasado mes de marzo, la periodista cubana Myrka Dellanos dio a conocer que fue diagnosticada con cáncer de piel, una condición que le afectó su oreja y el área del oído, según explicó.

El anuncio lo realizó a través de sus redes sociales, donde detalló que había sido sometida a una intervención quirúrgica para remover la lesión, además de detallar los pasos a seguir en su recuperación, luego de que los médicos le realizaran un injerto de piel.

Luego de varias semanas, la periodista de 60 años reapareció en las redes sociales para conectarse con sus seguidores y dejarles saber que ha retomado poco a poco sus actividades diarias.

“Hoy regresé al gimnasio y estoy feliz. Me siento orgullosa porque me sentía un poco débil, pero sentía que lo necesitaba”, expresó en un video, donde también destacó que busca fortalecer su sistema inmunológico tras varios problemas de salud.

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A pesar de los retos físicos, la excolaboradora del programa La Mesa Caliente de Telemundo, aseguró sentirse fortalecida emocional y espiritualmente, y describió esta etapa como una oportunidad de renovación personal.

“Aunque hoy me sentí debil cuando fui al gimnasio, no era lo que esperaba, no estaba igual de fuerte que hace seis meses atrás, pero Dios me recordó algo, y es que él está haciendo algo nuevo y que muchas veces lo nuevo puede ser incluso mejor que el pasado”, manifestó Dellanos.

En el momento de la revelación de su enfermedad, mencionó estar agradecida con Dios con la certeza de que “todo está fuera y creyendo en fe que jamás regresará”.

Dellanos también compartió que sus médicos le advirtieron sobre la posibilidad de recurrencia de la enfermedad, señalando que el cáncer de piel puede reaparecer en un porcentaje significativo de casos.