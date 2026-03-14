Myrka Dellanos es diagnosticada con cáncer de piel y sometida a cirugía: “Infiltró la oreja y el oído”

La presentadora Myrka Dellanos dio a conocer esta tarde a través de sus redes sociales que fue diagnosticada con cáncer de piel. En la publicación, la comunicadora compartió que el cáncer infiltró a la oreja y el oído.

En su mensaje, además, la periodista de 60 años informó que se sometió a una cirugía para removerle dicha afección, además de detallar los pasos a seguir en su recuperación.

“Recientemente me diagnosticaron cáncer en la piel que infiltró la oreja y el oído. El martes me operé, y lo sacaron, y me pusieron un injerto de piel y ahora me estoy recuperando”, indicó en su mensaje el cual está acompañado por una fotografía en la que aparece con el oído vendado.

“Estoy agradecida con Dios que ya todo está fuera y creyendo en fe que jamás regresará. Los médicos me dijeron que regresa en un 40% de las personas así que me tengo que cuidar. Estoy comenzando un protocolo especial para rebajar la azúcar, aumentar la proteína y siempre usar protección solar. No importa lo que pase, Dios es siempre bueno y ningún arma forjada contra mi prosperará”, agregó.

PUBLICIDAD