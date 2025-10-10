Opinión
10 de octubre de 2025
82°lluvia moderada
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La publicación de Myrka Dellanos tras su salida de Telemundo

La presentadora ha empleado sus redes sociales para expresar su sentir en estos momentos de turbulencia mundial

10 de octubre de 2025 - 4:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El pasado 8 de octubre se dio a conocer la salida de Myrka Dellanos de "La mesa caliente". (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El pasado 8 de octubre, “La mesa caliente” de Telemundo dio un giro inesperado. Una de sus conductoras estrella y del elenco original, Myrka Dellanos, salió del espacio televisivo.

RELACIONADAS

La presentadora de 60 años forma parte de la ola de despidos más recientes de la cadena de televisión hispana. Su compañera Giselle Blondet fue la encargada de compartir con los espectadores la noticia.

Blondet agradeció públicamente el profesionalismo, compañerismo y aportes al éxito del “show”.

Dellanos, por su parte, ha sido cauta al respecto en sus redes sociales. Ayer, jueves, sin embargo, publicó un mensaje contundente sobre uno de los temas de mayor debate y actualidad en estos momentos. Sin filtro alguno, se mostró, una vez más, clara en su posición.

Bajo el mensaje que se ha hecho viral en las plataformas, “I stand for Israel” (Apoyo a Israel), la comunicadora volvió a ser abierta sobre su postura y punto de vista en este asunto.

La comunicadora volvió a ser abierta sobre su postura y punto de vista en este asunto.
La comunicadora volvió a ser abierta sobre su postura y punto de vista en este asunto. (Captura)

El tema, que mantiene dos posturas totalmente opuestas, y sobre el que muchos periodistas de la televisión hispana se han pronunciado, ha sido una constante en los perfiles de Dellanos desde el comienzo del enfrentamiento.

Giselle Blondet cumplirá 60 años el próximo 9 de enero de 2024. Los inicios de la actriz en la televisión puertorriqueña fueron en el 1981 al debutar en la telenovela "Ariana". La actriz y presentadora fue en el 2023 la Gran Mariscal de la Parada Puertorriqueña en Nueva York.
1 / 17 | Giselle Blondet: 60 años de evolución constante. Giselle Blondet cumplirá 60 años el próximo 9 de enero de 2024. - OMAR CRUZ
