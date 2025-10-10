La publicación de Myrka Dellanos tras su salida de Telemundo

El pasado 8 de octubre, “La mesa caliente” de Telemundo dio un giro inesperado. Una de sus conductoras estrella y del elenco original, Myrka Dellanos, salió del espacio televisivo.

La presentadora de 60 años forma parte de la ola de despidos más recientes de la cadena de televisión hispana. Su compañera Giselle Blondet fue la encargada de compartir con los espectadores la noticia.

Blondet agradeció públicamente el profesionalismo, compañerismo y aportes al éxito del “show”.

Dellanos, por su parte, ha sido cauta al respecto en sus redes sociales. Ayer, jueves, sin embargo, publicó un mensaje contundente sobre uno de los temas de mayor debate y actualidad en estos momentos. Sin filtro alguno, se mostró, una vez más, clara en su posición.

Bajo el mensaje que se ha hecho viral en las plataformas, “I stand for Israel” (Apoyo a Israel), la comunicadora volvió a ser abierta sobre su postura y punto de vista en este asunto.

El tema, que mantiene dos posturas totalmente opuestas, y sobre el que muchos periodistas de la televisión hispana se han pronunciado, ha sido una constante en los perfiles de Dellanos desde el comienzo del enfrentamiento.