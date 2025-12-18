Hijos de Rob Reiner hablan por primera vez tras el crimen de sus padres

La familia de Rob Reiner y su esposa Michele Singer, productores de Hollywood, ha solicitado respeto y privacidad tras la trágica pérdida de ambos padres.

Jake y Romy, hijos de la reconocida pareja, hicieron un llamado al público para que se respete su duelo mientras enfrentan las consecuencias del doble asesinato.

A través de un comunicado emitido por TMZ, los jóvenes compartieron sus primeras palabras sobre el dolor que atraviesan: “Es algo que nadie debería experimentar jamás. No solo eran nuestros padres; eran nuestros mejores amigos”, comentaron sobre el estrecho vínculo que mantenían con ellos.

También agradecieron las muestras de apoyo, condolencias y amabilidad recibidas, y añadieron: “Pedimos que las especulaciones se moderen con compasión y humanidad, y que nuestros padres sean recordados por las vidas increíbles que vivieron y el amor que brindaron”.

El segundo hijo del matrimonio, Nick Reiner, está siendo acusado del crimen. Enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado y una acusación adicional por el uso de un arma peligrosa: un cuchillo.

Nick Reiner comparece ante el tribunal

Ayer, miércoles 17 de diciembre, Nick Reiner compareció por primera vez ante el tribunal de Los Ángeles para responder por los cargos de asesinato relacionados con la muerte de sus padres. Según TMZ, Nick apareció en la corte tras un cristal, sin ofrecer declaración alguna ni asumir responsabilidad por los hechos. Actualmente, permanece detenido sin derecho a fianza.

El abogado de Nick, Alan Jackson, señaló ante el tribunal que “es demasiado pronto” para que su cliente se declare culpable. Además, informó que la defensa y la fiscalía acordaron posponer la audiencia hasta el próximo 7 de enero.

Fuentes indicaron que Nick Reiner fue visto usando una bata azul de prevención del suicidio, una medida estándar para los acusados que pueden representar un riesgo de autolesionarse.

Si es declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua o incluso la pena de muerte.

Rob Reiner, reconocido productor de cine, y su esposa, la productora Michele Singer, fueron encontrados sin vida en su residencia. Según informaron las autoridades en un comunicado oficial, Nick Reiner está acusado de haber apuñalado a sus padres en la madrugada del 14 de diciembre en su hogar de Brentwood antes de huir de la escena.

Romy, quien vive justo al otro lado de la calle, fue a visitar a sus padres alrededor de las 3:00 p.m. del domingo 14 y descubrió los cuerpos. Tras el hallazgo, salió rápidamente de la casa y pidió a una amiga que estaba con ella que llamara al 911.

Al investigar, los detectives confirmaron que Nick se encontraba en una casa de huéspedes en la propiedad de sus padres, pero no estaba en la residencia cuando las autoridades llegaron.