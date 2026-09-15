Trump mueve millones en ayuda militar de Europa hacia sus aliados en América

La administración de Donald Trump está retirando decenas de millones de dólares en asistencia militar estadounidense de países de Europa y Medio Oriente para destinarlos a gobiernos de tendencia conservadora en Centroamérica y Sudamérica.

El Departamento de Estado notificó el martes al Congreso que reasignará $52 millones en financiamiento militar extranjero de Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak a Panamá, Perú, Ecuador y Colombia.

El secretario de Estado, Marco Rubio, visitó Colombia, Ecuador y Perú la semana pasada y les prometió apoyo adicional, mientras la administración Trump ha dado prioridad al hemisferio occidental en su política exterior, con énfasis en combatir el narcotráfico y la inmigración ilegal.

1 / 13 | En imágenes: los escombros de una escuela en Irán donde murieron 120 niños tras un bombardeo. Coloridas decoraciones de árboles y flores permanecen en las paredes de una aula cubierta de escombros de la escuela Shajareh Tayyebeh, dañada en un ataque aéreo estadounidense el 28 de febrero, en Minab, en el sur de Irán. - Vahid Salemi 1 / 13 En imágenes: los escombros de una escuela en Irán donde murieron 120 niños tras un bombardeo Coloridas decoraciones de árboles y flores permanecen en las paredes de una aula cubierta de escombros de la escuela Shajareh Tayyebeh, dañada en un ataque aéreo estadounidense el 28 de febrero, en Minab, en el sur de Irán. Vahid Salemi Compartir

Se trata del más reciente de una serie de movimientos que han reducido fondos o el despliegue de tropas en Europa, en respuesta a las críticas del presidente Donald Trump de que los aliados de la OTAN no destinan suficiente dinero a sus presupuestos de defensa, entre otros asuntos. Macedonia del Norte y Eslovaquia son miembros de la alianza militar.

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La medida también ocurre mientras la administración ha prestado particular atención a la región, estrechando vínculos con gobiernos de derecha, al tiempo que Trump promueve una renovación de la Doctrina Monroe del siglo XIX, que establecía el predominio de Washington en las Américas.

El financiamiento militar extranjero proporciona a los países beneficiarios fondos de los contribuyentes estadounidenses para que puedan adquirir equipos militares de contratistas de defensa de Estados Unidos.

El Departamento de Estado indicó que los fondos se utilizarán para “combatir el narcoterrorismo en nuestro propio patio trasero y ayudar a continuar asegurando el Canal de Panamá”. Añadió que la región ha sido históricamente desatendida en materia de asistencia militar estadounidense.

“Estos fondos evitarán que adversarios establezcan puntos de apoyo estratégicos en nuestro hemisferio”, señaló el Departamento de Estado, en una referencia velada a China, que ha buscado cada vez más aumentar su presencia en América Latina.

La reasignación de fondos no elimina el financiamiento militar extranjero destinado a Túnez, Irak, Macedonia del Norte o Eslovaquia, aunque no estaba claro de inmediato cuánto dinero permanecerá asignado a esos países.

Sin embargo, el Departamento de Estado señaló que la distribución actual del financiamiento no “está alineada con la prioridad que la administración ha otorgado” al hemisferio occidental.

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