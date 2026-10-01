Radican cargos contra policía municipal de Río Grande por alegados actos lascivos
Denuncian que tocó las partes íntimas de una mujer sin su consentimiento
1 de octubre de 2026 - 8:33 PM
1 de octubre de 2026 - 8:33 PM
Las autoridades radicaron cargos contra un policía municipal de Río Grande, identificado como José A. Herrera Fontánez, de 59 años, quien fue imputado de cometer actos lascivos contra una mujer en hechos ocurridos en octubre de 2024.
Según la investigación de la Policía de Puerto Rico, el imputado, quien laboraba como policía municipal, alegadamente tocó las partes íntimas de una mujer de 53 años por encima de la ropa y sin su consentimiento.
La agente investigadora Jayleen Ocasio García consultó el caso con la fiscal Clarimar Álvarez Carrasquillo, quien instruyó la radicación de los cargos.
La prueba fue presentada ante la jueza Michelle Pérez Maldonado, del Tribunal de Fajardo, quien determinó causa para arresto en todos los artículos imputados y le fijó una fianza de $5,000, la cual prestó.
Tras el procedimiento, Herrera Fontánez fue fichado y quedó en libertad hasta la vista preliminar del caso, que fue pautada para una fecha posterior.
La investigación estuvo supervisada por los sargentos Yolanda Orellana Pagán y Josué Meléndez Maldonado, bajo la dirección de la teniente Isabel López Lebrón.
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