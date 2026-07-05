Esperan que Miguel Romero “recapacite” sobre proyecto de multipisos en El Escambrón

El anuncio de que se celebrará una vista pública para discutir el proyecto del Municipio de San Juan para construir un estacionamiento multipisos en el lote frente a la playa El Escambrón da algunos de los opositores un aire de esperanza de que el alcalde Miguel Romero “recapacite” sobre la propuesta.

Para Gradissa Fernández, portavoz de la organización Escambrón Unido, la determinación de dar paso al análisis legislativo era lo que Romero “tenía que hacer desde un principio”.

“Es la obligación del alcalde cada vez que va a hacer un proyecto, y más cuando se trata de un lugar que es dominio público”, sostuvo Fernández, en entrevista telefónica.

El 1 de julio, el alcalde de San Juan reveló, en conferencia de prensa, que le solicitó a la presidenta de la Legislatura Municipal, Gloria Escudero, que retirara de la agenda de la última sesión el Proyecto de Ordenanza 55, que le otorgaría a la empresa Smart Parking Systems un derecho de superficie en el terreno por 60 años, que pudiese extenderse 30 más, y que, en cambio, celebrara una vista pública para discutir la propuesta para edificar allí un estacionamiento con 950 espacios.

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Romero dijo entonces que Escudero le explicó que ese proyecto no requería vistas públicas por tratarse de un espacio que ya estaba arrendado y que fue una propuesta de la empresa lo que dio paso a la ordenanza.

“Lo que está arrendado allí es un estacionamiento sobre el suelo del Escambrón y lo que pretende hacer es un multipisos... Ahí, hay unas alteraciones que son terribles y que merecen no solamente vistas públicas, merecen que se haga estudio de suelos, estudios de transito, etcétera”, subrayó Fernández.

“Tiene que enfrentarse a lo que los usuarios del Escambrón vamos a exigir, y es que no queremos más cemento”, aseveró.

La legisladora municipal por el Partido Popular Democrático, Ingrid Colberg, afirmó que ese tipo de contrato requeriría celebrar una subasta pública. El proyecto de ordenanza establece que las obras quedarían exentas de ese proceso de licitación.

“Lo que se sometió a la legislatura no es una extensión de un arrendamiento. Lo que sometió es crear un derecho de propiedad sobre el parque por hasta 90 años. La Legislatura Municipal tiene que aprobarlo, y para eso, tiene que cumplirse con las disposiciones de ley aplicables, incluyendo la celebración de una subasta pública”, apuntó Colberg, en declaraciones escritas.

Añadió que el arrendamiento de ese espacio se autorizó por cinco años porque se realizaría luego una subasta.

“La Legislatura Municipal de San Juan, mediante la Ordenanza Núm. 9, Serie 2022-2023, autoriza el otorgamiento del presente contrato, sin el requisito de Subasta Pública, hasta tanto se complete el proceso de subasta o RFP (solicitud de propuestas) que se propone llevar a cabo el Municipio”, citó Colberg el documento que dio paso al acuerdo contractual.

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“Seguimos sin saber prácticamente nada, no se ha contestado el requerimiento de información. Lo poco que ahora sabemos es lo que el alcalde ha ido diciendo bajo presión pública, no lo que consta en el expediente legislativo”, denunció.

Mientras, la legisladora municipal del Movimiento Victoria Ciudadana, Norma Devarie, resaltó que continúan a la espera de la escritura de transferencia del Parque del Tercer Milenio, otorgada en 2011, datos sobre las restricciones de uso que pesan sobre esos terrenos, información relacionada con fondos federales invertidos, entre otros documentos.

“Recibimos como un triunfo la decisión de hacer vistas públicas. Esperamos que sean ampliamente participativas y no un mero requisito de forma. Durante este proceso, confiamos en que se entregue toda la documentación solicitada, como exige la sana administración”, apuntó Devarie.