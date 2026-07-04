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Anuncian fecha de vista pública para discutir proyecto de estacionamiento multipisos en el Escambrón

La audiencia se celebrará el 29 de julio, en momentos en que diversos sectores se oponen a la propuesta

4 de julio de 2026 - 3:01 PM

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La propuesta vislumbra la expansión del espacio de estacionamiento en el lote ubicado frente al Escambrón, que actualmente acoge 250 vehículos. (Ramon "Tonito" Zayas)
Génesis Ibarra Vázquez
Por Génesis Ibarra Vázquez
Periodista de Noticiasgenesis.ibarra@gfrmedia.com

En medio de la controversia que ha generado la propuesta, la Legislatura Municipal de San Juan anunció que celebrará, el 29 de julio, una vista pública para discutir la ordenanza que autorizaría la construcción de un estacionamiento multipisos en el lote frente a la playa del Escambrón.

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El aviso de vista pública detalló que las personas interesadas en emitir comentarios sobre el Proyecto de Ordenanza Núm. 55 podrán hacerlo por escrito en o antes del 30 de julio, mediante el correo electrónico mesantiago@sanjuan.pr.

El alcalde de San Juan, Miguel Romero, comentó esta semana que fue él quien solicitó a la Legislatura Municipal sacar de agenda la discusión de la ordenanza, luego de la oposición que generó en diversos sectores. Aunque indicó que pidió la celebración de vistas públicas, opinó que no son necesarias.

La Legislatura Municipal se proponía discutir el proyecto de ordenanza el martes, pero lo eliminó de su agenda ante reclamos de parte de organizaciones comunitarias por no llevar a cabo un proceso de subasta ni vistas públicas.

Entre los opositores figura el grupo Escambrón Unido, que el lunes denunció que la iniciativa empeoraría el problema de tráfico en la entrada de la isleta de San Juan, además de ser “un atentado contra la naturaleza”.

La propuesta vislumbra la expansión del espacio de estacionamiento en el lote ubicado frente al Escambrón, que actualmente acoge 250 vehículos, para aumentarlo a 950 mediante la construcción de un multipiso vertical. Según el aviso, la ordenanza otorgaría un derecho de superficie a la compañía Smart Parking System, “para el desarrollo, conservación y administración del área destinada a estacionamiento del Parque del Tercer Milenio Doctor José Celso Barbosa”.

La medida daría a la empresa privada el derecho de superficie por un período de hasta 60 años, que podrá ser renovado por 30 años adicionales, pero Romero ha rechazado que dicha acción busque privatizar el espacio.

La vista pública se efectuará a las 9:30 a.m. en el Salón de Sesiones de la Legislatura Municipal. Para recibir más información y confirmar asistencia, puede enviar un correo electrónico a mesantiago@sanjuan.pr.

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EscambrónSan JuanMiguel RomeroMunicipio de San Juan
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Génesis Ibarra Vázquez es periodista graduada en Comunicaciones de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, con experiencia en periodismo digital, radio y prensa escrita. Realizó su transición del mundo académico al...
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