Legislatura Municipal de San Juan pospone votación sobre estacionamiento frente a la playa del Escambrón

La Legislatura Municipal de San Juan eliminó este martes de su agenda del día la discusión del proyecto de ordenanza que daría paso a la construcción de un estacionamiento multipisos en el lote frente a la playa del Escambrón.

De acuerdo con Ingrid Colberg, legisladora municipal del Partido Popular Democrático, la movida no significa que el proyecto se retiró o que no se considerará a futuro, sino que no se atenderá en esta sesión, que culmina hoy.

“No se retiró, pero nos imaginamos que, si lo sacan, es porque lo que denunciamos, de que tenía problemas y que faltaban documentos esenciales que se pudiesen evaluar, tenía peso”, dijo, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Colberg también concedió la victoria a las demás minorías en la Legislatura Municipal y a las comunidades, que se reunieron y criticaron el informe positivo que ese cuerpo aprobó para el proyecto, en un proceso que no pasó por subasta ni vistas públicas.

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“Ahora que han sacado de discusión esta medida, al menos para el día de hoy, lo próximo que debe ocurrir es una oportunidad para que se lleve el proyecto a vistas públicas y para que el Municipio y la mayoría legislativa nos asistan en el acceso a una información que requerimos, el pasado 26 de junio, y que esperamos sea contestada prontamente”, agregó.

En la mañana del lunes, el grupo Escambrón Unido se dio cita frente al Hotel Normandie, junto a otros residentes de San Juan, para criticar el proyecto de ordenanza, que busca ampliar el espacio que actualmente existe frente a la playa del Escambrón para añadir 950 espacios de estacionamiento. La medida, además, daría a la empresa privada Smart Parking System el derecho de superficie por 90 años.