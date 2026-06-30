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Legislatura Municipal de San Juan pospone votación sobre estacionamiento frente a la playa del Escambrón

La agenda de la sesión de este martes fue enmendada para retirar la discusión del proyecto de ordenanza

30 de junio de 2026 - 4:56 PM

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La medida daría a la empresa privada Smart Parking System el derecho de superficie por 90 años. (Ramon "Tonito" Zayas)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La Legislatura Municipal de San Juan eliminó este martes de su agenda del día la discusión del proyecto de ordenanza que daría paso a la construcción de un estacionamiento multipisos en el lote frente a la playa del Escambrón.

De acuerdo con Ingrid Colberg, legisladora municipal del Partido Popular Democrático, la movida no significa que el proyecto se retiró o que no se considerará a futuro, sino que no se atenderá en esta sesión, que culmina hoy.

“No se retiró, pero nos imaginamos que, si lo sacan, es porque lo que denunciamos, de que tenía problemas y que faltaban documentos esenciales que se pudiesen evaluar, tenía peso”, dijo, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Colberg también concedió la victoria a las demás minorías en la Legislatura Municipal y a las comunidades, que se reunieron y criticaron el informe positivo que ese cuerpo aprobó para el proyecto, en un proceso que no pasó por subasta ni vistas públicas.

“Ahora que han sacado de discusión esta medida, al menos para el día de hoy, lo próximo que debe ocurrir es una oportunidad para que se lleve el proyecto a vistas públicas y para que el Municipio y la mayoría legislativa nos asistan en el acceso a una información que requerimos, el pasado 26 de junio, y que esperamos sea contestada prontamente”, agregó.

En la mañana del lunes, el grupo Escambrón Unido se dio cita frente al Hotel Normandie, junto a otros residentes de San Juan, para criticar el proyecto de ordenanza, que busca ampliar el espacio que actualmente existe frente a la playa del Escambrón para añadir 950 espacios de estacionamiento. La medida, además, daría a la empresa privada Smart Parking System el derecho de superficie por 90 años.

Escambrón Unido, mediante su portavoz, Gradissa Fernández, denunció que la medida empeoraría el problema de tráfico en la entrada de la isleta de San Juan, además de ser “un atentado contra la naturaleza”.

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EscambrónSan JuanLegislatura Municipal de San JuanMiguel RomeroPPD
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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