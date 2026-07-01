Miguel Romero pidió sacar de agenda proyecto de multipisos en el Escambrón ante discordia generada

El alcalde de San Juan, Miguel Romero, confirmó este miércoles que fue él quien solicitó a la Legislatura Municipal sacar de agenda –por el momento– la discusión del proyecto de ordenanza que permitiría la construcción de un estacionamiento multipisos en el lote frente a la playa del Escambrón, luego de fuertes críticas de organizaciones comunitarias.

En conferencia de prensa, Romero indicó que hizo la petición a la presidenta de la Legislatura Municipal de San Juan, Gloria Escudero, para dar paso a vistas públicas, aunque, según él, no son necesarias.

“Yo vi la información falsa, fatula, que se estaba circulando y dije: ‘mira, esto es un problema, hagan una vista pública”, dijo el alcalde a los medios.

Hizo alusión, específicamente, al contenido compartido, en redes sociales, por el arquitecto y planificador Pedro Cardona Roig, conocido como “El Urbanista”, que muestra una imagen, creada con inteligencia artificial, de una plancha gigante encima del terreno del Escambrón.

A preguntas de El Nuevo Día de por qué el proyecto de ordenanza da el derecho de superficie por 60 años, que pudiesen luego extenderse por 30 más, Romero respondió que es solo para el uso del espacio y no con fines de privatización.

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“Eso es, sencillamente, una mentira”, dijo sobre las denuncias de privatización.

Mencionó, además, que el motivo por el que no se llevó a cabo una subasta para el proyecto es porque la empresa Smart Parking Systems ya tenía el contrato del uso del lote, previo a su administración, y se trata de una expansión de ese derecho de uso.

“No se requiere de subasta porque el Municipio no está sacando el arrendamiento de ningún predio... porque ese espacio está arrendado. Ese espacio está en manos privadas desde antes de que fuese transferido al Municipio de San Juan”, aseguró.

A modo de ejemplo, Romero mencionó que el complejo deportivo y de entretenimiento Eco’s Sports Bar, en los predios del Estado Hiram Bithorn, goza de un acuerdo similar que se hizo bajo la administración de su predecesora, Carmen Yulín Cruz, en 2013.

“Se expiró ahora, ellos solicitaron una extensión de término e inversión adicional; se les dio sin subasta porque son personas que tienen el control y el derecho al uso del espacio”, reiteró.

Cuestionado sobre si 950 espacios de estacionamiento –como se contempla– atenderían el problema de tráfico a la isleta, Romero expresó que “son 950 menos carros entrando al distrito del Viejo San Juan”.

“Nos hace falta más estacionamiento. Hablamos de que queremos el San Juan peatonal o más actividad peatonal. ¿Dónde vamos a meter los carros? Siempre ha habido quejas de poco ‘parking’ en esa zona. Siempre ha habido quejas que no podemos hacer actividades en el Viejo San Juan porque no tenemos estacionamiento suficiente. Se trata de ampliar el uso de un estacionamiento que se está utilizando actualmente para que tenga más capacidad”, estableció.

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El proyecto vislumbraba la expansión del espacio en el lote de estacionamiento frente al Escambrón que, actualmente, acoge 250 carros, para subirlo a 950 por medio de una construcción de un multipisos vertical. La medida fue criticada fuertemente por organizaciones comunitarias, residentes de la zona y los legisladores municipales de minoría.