Fiscales argumentan que acusado de matar a Charlie Kirk debe enfrentar juicio

Una vista preliminar de una semana para el hombre acusado de matar al activista conservador Charlie Kirk está programada para comenzar el lunes. Los fiscales buscarán demostrar que cuentan con suficiente evidencia contra Tyler Robinson, de 23 años, para que el caso pase a juicio. La audiencia representa la presentación de pruebas más significativa hasta ahora en el caso. Una vez concluida, el juez estatal de distrito Tony Graf deberá determinar si el caso debe continuar.

Robinson está acusado de asesinato agravado en el homicidio de Kirk en el campus de la Universidad Utah Valley el pasado septiembre. Según una persona familiarizada con la situación que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizada a hablar públicamente, los padres de Kirk y su viuda, Erika Kirk, asistirán a la audiencia. Será la primera vez que la familia de Kirk esté en la sala del tribunal con el hombre acusado de matarlo.

Últimas novedades:

Comienza la audiencia preliminar del hombre acusado de matar a Charlie Kirk

El juez estatal de distrito Tony Graf está revisando las reglas de la audiencia, incluidas algunas restricciones sobre el uso de tecnología como teléfonos celulares y computadoras portátiles.

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1 / 22 | AmericaFest 2025: así fue la controversial convención de Turning Point donde hubo ataques y disputas. Erika Kirk, en el centro, habla mientras Jack Posobiec, a la izquierda, y Megyn Kelly miran durante la conferencia AmericaFest 2025 de Turning Point USA, el viernes 19 de diciembre de 2025, en Phoenix. - Ross D. Franklin 1 / 22 AmericaFest 2025: así fue la controversial convención de Turning Point donde hubo ataques y disputas Erika Kirk, en el centro, habla mientras Jack Posobiec, a la izquierda, y Megyn Kelly miran durante la conferencia AmericaFest 2025 de Turning Point USA, el viernes 19 de diciembre de 2025, en Phoenix. Ross D. Franklin Compartir

Graf señaló que el tribunal tiene la obligación de proteger y garantizar los derechos de Tyler Robinson, el hombre acusado de matar al fundador de Turning Point USA, así como los de la viuda de Kirk, Erika Kirk.

La viuda de Kirk llega al tribunal

Erika Kirk llegó al tribunal de Utah para la audiencia preliminar del hombre acusado de matar a su esposo, Charlie Kirk.

Tres hombres la escoltaron al edificio varios minutos antes de que comenzara la audiencia.

Los padres de Charlie Kirk, Robert y Kathryn Kirk, llegaron por separado.

La audiencia genera curiosidad pública y fuerte seguridad

Agentes armados con binoculares se encuentran en el techo del tribunal donde Tyler Robinson enfrenta una audiencia clave por el tiroteo mortal de Charlie Kirk.

Más oficiales están en el exterior del edificio, y un dron sobrevuela la zona. El equipo de defensa de Robinson llegó al tribunal del condado de Utah con un carrito para transportar cajas de documentos.

El objetivo de la audiencia es determinar si hay suficiente evidencia para llevar a Robinson a juicio y si la pena de muerte será una opción en caso de condena.

1 / 21 | ¿Qué se sabe de Tyler Robinson, el sospechoso arrestado por el asesinato de Charlie Kirk?. Un familiar del supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk fue quien entregó a la policía a Tyler Robinson, el sospechoso de haberlo matado, quien le habría "confesado o insinuado" ser el autor del crimen, informó este viernes el gobernador de Utah, Spencer Cox. Foto publicada por la Oficina del Gobernador de Utah muestra a Tyler Robinson. - Utah Governor's Office via AP 1 / 21 ¿Qué se sabe de Tyler Robinson, el sospechoso arrestado por el asesinato de Charlie Kirk? Un familiar del supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk fue quien entregó a la policía a Tyler Robinson, el sospechoso de haberlo matado, quien le habría "confesado o insinuado" ser el autor del crimen, informó este viernes el gobernador de Utah, Spencer Cox. Foto publicada por la Oficina del Gobernador de Utah muestra a Tyler Robinson. Utah Governor's Office via AP Compartir

Shelly Juber, residente cercana en Orem, obtuvo uno de los 14 asientos disponibles para el público en la sala.

“Soy observadora de juicios, entusiasta del true crime… la novia de mi nieto estuvo allí el día que ocurrió”, dijo, en referencia a la Universidad Utah Valley.

Un exjuez de Utah dice que los fiscales probablemente superarán el umbral legal

Para que Robinson sea declarado culpable en juicio, los fiscales deberán probar más allá de toda duda razonable que mató a Kirk. Sin embargo, los criterios de esta audiencia preliminar son menos estrictos.

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Mark Kouris, exfiscal y juez estatal en Salt Lake City, afirmó que el umbral para que el caso avance a juicio es bajo.

“En esencia, es un 51% — una probabilidad del 51% de que lo haya hecho”, dijo Kouris, ahora profesor adjunto en la Facultad de Derecho S.J. Quinney de la Universidad de Utah. “Este estándar es extremadamente bajo, y la probabilidad de que no lo superen es, francamente, casi nula”.

La familia de Kirk dice que su muerte “impactó irrevocablemente nuestras vidas”

La familia de Charlie Kirk agradeció a los seguidores por su apoyo y oraciones antes de la audiencia del lunes.

“Cada procedimiento judicial sirve como un recordatorio doloroso de su muerte”, dijo Erika Kirk en un comunicado publicado en X, “y de la pérdida que ha impactado irrevocablemente nuestras vidas y las de sus hijos”.

Añadió que el apoyo del público “nos ha sostenido durante los días más oscuros de nuestras vidas”.

El comunicado fue emitido en nombre de los padres de Kirk, Robert y Kathryn, su viuda Erika y su hermana Mary.

“Por respeto al proceso judicial, no haremos más comentarios por el momento”, indicó el breve comunicado.

La viuda de Kirk ha dicho que perdona al acusado

Erika Kirk perdonó públicamente a Tyler Robinson durante el servicio conmemorativo de su esposo en septiembre.

“Mi esposo, Charlie, quería ayudar a jóvenes, como el que le quitó la vida”, dijo mientras contenía las lágrimas.

Instante en que le disparan a comentarista Charlie Kirk, aliado de Donald Tump El influyente activista de derecha fue impactado en el cuello durante un evento en la Utah Valley University.

“Lo perdono porque eso fue lo que hizo Cristo. Es lo que Charlie haría”.

Su declaración contrastó con la de otros conservadores prominentes, incluido el presidente Donald Trump, quien dijo en septiembre en Fox News que espera que Robinson reciba la pena de muerte.

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Erika Kirk asumió el liderazgo de Turning Point USA, el movimiento juvenil conservador que su esposo cofundó, poco después de su muerte.

Se espera que asista a la audiencia durante toda la semana junto con los padres de su esposo, Robert y Kathryn Kirk.

La defensa intentó bloquear la pena de muerte

El juez Tony Graf señaló recientemente que los fiscales violaron sus restricciones sobre declaraciones fuera del tribunal cuando el fiscal adjunto del condado de Utah, Christopher Ballard, dijo a un medio de comunicación que su oficina tenía pruebas suficientes para condenar a Tyler Robinson.

Los abogados defensores argumentaron que esos comentarios buscaban influir en posibles jurados y solicitaron que se prohibiera a los fiscales pedir la pena de muerte.

Sin embargo, Graf rechazó la solicitud al considerarla excesiva y afirmó que los comentarios no fueron maliciosos.

El juez indicó que cualquier posible sesgo podría abordarse ampliando el grupo de jurados o mediante un interrogatorio más riguroso durante la selección del jurado.

¿Enfrentará Robinson la pena de muerte?

A partir de esta audiencia, el enfoque del caso pasa a determinar si hay suficiente evidencia para un juicio y si la pena de muerte está justificada, según Paul Cassell, profesor de derecho de la Universidad de Utah y exjuez federal.

Cassell afirmó que la evidencia divulgada hasta ahora sugiere que los fiscales tienen “un caso abrumador”.

“Esto parece ser el típico caso claro en esta etapa, donde la única cuestión es si existe una base legal sólida para avanzar a juicio”, dijo.

En Utah, la pena de muerte solo es posible cuando existen circunstancias agravantes. Los fiscales argumentarán que el tiroteo de Kirk puso en peligro a otras personas presentes.

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¿Qué se sabe públicamente del caso?

Las autoridades han señalado que se encontró ADN compatible con el de Robinson en el gatillo del rifle presuntamente usado para matar a Kirk, en el casquillo disparado, en dos cartuchos sin disparar y en una toalla usada para envolver el arma.

Según los investigadores, los padres de Robinson lo confrontaron después de que la policía publicara imágenes de vigilancia del sospechoso y detalles sobre el rifle. Sus padres lo convencieron de reunirse con un amigo de la familia, un exayudante del sheriff, quien supuestamente ayudó a coordinar su entrega a las autoridades.

Los fiscales alegan que Robinson dejó una nota para su compañero de cuarto y pareja sentimental que decía:

“Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y voy a hacerlo”.

También afirman que envió un mensaje de texto sobre Kirk que decía:

“Ya estaba harto de su odio. Algunos odios no se pueden negociar”.

1 / 15 | En imágenes: así fue la escena del tiroteo contra Charlie Kirk. El joven activista de derecha Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump, fue baleado en un encuentro público frente a 2,000 personas en una universidad de Estados Unidos. - Tess Crowley 1 / 15 En imágenes: así fue la escena del tiroteo contra Charlie Kirk El joven activista de derecha Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump, fue baleado en un encuentro público frente a 2,000 personas en una universidad de Estados Unidos. Tess Crowley Compartir

Los abogados defensores intentaron sin éxito impedir que los fiscales usaran declaraciones grabadas del compañero de cuarto durante la audiencia. La defensa quería que el testigo declarara en persona para poder cuestionar su credibilidad. El juez Graf indicó que ese momento llegará más adelante, en caso de juicio.

Qué esperar de la audiencia de hoy

El procedimiento será similar a un “mini juicio”, con fiscales que planean presentar evidencia de ADN que vincula a Robinson con el arma, testimonios de investigadores, resultados de autopsia, declaraciones de testigos y video del asesinato de Kirk. No están obligados a presentar toda su evidencia y pueden utilizar información de segunda mano o testimonios de oídas.

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Al concluir la audiencia, el juez Tony Graf decidirá si existen motivos razonables para creer que Robinson cometió el crimen. Este estándar es mucho más bajo que el de un juicio, donde se requiere probar la culpabilidad “más allá de toda duda razonable”.

Los fiscales presentan su caso

Se espera que la viuda y los padres de Charlie Kirk asistan esta semana al tribunal en Utah, donde los fiscales que buscan la pena de muerte argumentarán que el acusado debe ser juzgado por asesinato.

La audiencia preliminar de cinco días, que comienza hoy y será transmitida en vivo, será la primera vez que la familia de Kirk comparta sala con el acusado Tyler Robinson.

Robinson se entregó a las autoridades tras el tiroteo. Los fiscales alegan que envió una confesión por mensaje de texto a su pareja y dejó una nota diciendo que había tenido la oportunidad de matar a una de las voces conservadoras más influyentes del país “y voy a hacerlo”.

Aún no ha presentado declaración en el caso.

Robinson, de 23 años, está acusado de asesinato agravado en el asesinato del 10 de septiembre de Kirk, quien se dirigía a una multitud de miles de personas en la Universidad Utah Valley. Sus abogados no han comentado sobre su culpabilidad o inocencia.

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