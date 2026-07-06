Fiscales argumentan que acusado de matar a Charlie Kirk debe enfrentar juicio
Los padres del activista conservador y su viuda, Erika Kirk, asistirían a la vista preliminar, pautada para este lunes
6 de julio de 2026 - 11:32 AM
6 de julio de 2026 - 11:32 AM
Una vista preliminar de una semana para el hombre acusado de matar al activista conservador Charlie Kirk está programada para comenzar el lunes. Los fiscales buscarán demostrar que cuentan con suficiente evidencia contra Tyler Robinson, de 23 años, para que el caso pase a juicio. La audiencia representa la presentación de pruebas más significativa hasta ahora en el caso. Una vez concluida, el juez estatal de distrito Tony Graf deberá determinar si el caso debe continuar.
Robinson está acusado de asesinato agravado en el homicidio de Kirk en el campus de la Universidad Utah Valley el pasado septiembre. Según una persona familiarizada con la situación que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizada a hablar públicamente, los padres de Kirk y su viuda, Erika Kirk, asistirán a la audiencia. Será la primera vez que la familia de Kirk esté en la sala del tribunal con el hombre acusado de matarlo.
Últimas novedades:
El juez estatal de distrito Tony Graf está revisando las reglas de la audiencia, incluidas algunas restricciones sobre el uso de tecnología como teléfonos celulares y computadoras portátiles.
Graf señaló que el tribunal tiene la obligación de proteger y garantizar los derechos de Tyler Robinson, el hombre acusado de matar al fundador de Turning Point USA, así como los de la viuda de Kirk, Erika Kirk.
Erika Kirk llegó al tribunal de Utah para la audiencia preliminar del hombre acusado de matar a su esposo, Charlie Kirk.
Tres hombres la escoltaron al edificio varios minutos antes de que comenzara la audiencia.
Los padres de Charlie Kirk, Robert y Kathryn Kirk, llegaron por separado.
Agentes armados con binoculares se encuentran en el techo del tribunal donde Tyler Robinson enfrenta una audiencia clave por el tiroteo mortal de Charlie Kirk.
Más oficiales están en el exterior del edificio, y un dron sobrevuela la zona. El equipo de defensa de Robinson llegó al tribunal del condado de Utah con un carrito para transportar cajas de documentos.
El objetivo de la audiencia es determinar si hay suficiente evidencia para llevar a Robinson a juicio y si la pena de muerte será una opción en caso de condena.
Shelly Juber, residente cercana en Orem, obtuvo uno de los 14 asientos disponibles para el público en la sala.
“Soy observadora de juicios, entusiasta del true crime… la novia de mi nieto estuvo allí el día que ocurrió”, dijo, en referencia a la Universidad Utah Valley.
Para que Robinson sea declarado culpable en juicio, los fiscales deberán probar más allá de toda duda razonable que mató a Kirk. Sin embargo, los criterios de esta audiencia preliminar son menos estrictos.
Mark Kouris, exfiscal y juez estatal en Salt Lake City, afirmó que el umbral para que el caso avance a juicio es bajo.
“En esencia, es un 51% — una probabilidad del 51% de que lo haya hecho”, dijo Kouris, ahora profesor adjunto en la Facultad de Derecho S.J. Quinney de la Universidad de Utah. “Este estándar es extremadamente bajo, y la probabilidad de que no lo superen es, francamente, casi nula”.
La familia de Charlie Kirk agradeció a los seguidores por su apoyo y oraciones antes de la audiencia del lunes.
“Cada procedimiento judicial sirve como un recordatorio doloroso de su muerte”, dijo Erika Kirk en un comunicado publicado en X, “y de la pérdida que ha impactado irrevocablemente nuestras vidas y las de sus hijos”.
Añadió que el apoyo del público “nos ha sostenido durante los días más oscuros de nuestras vidas”.
El comunicado fue emitido en nombre de los padres de Kirk, Robert y Kathryn, su viuda Erika y su hermana Mary.
“Por respeto al proceso judicial, no haremos más comentarios por el momento”, indicó el breve comunicado.
Erika Kirk perdonó públicamente a Tyler Robinson durante el servicio conmemorativo de su esposo en septiembre.
“Mi esposo, Charlie, quería ayudar a jóvenes, como el que le quitó la vida”, dijo mientras contenía las lágrimas.
“Lo perdono porque eso fue lo que hizo Cristo. Es lo que Charlie haría”.
Su declaración contrastó con la de otros conservadores prominentes, incluido el presidente Donald Trump, quien dijo en septiembre en Fox News que espera que Robinson reciba la pena de muerte.
Erika Kirk asumió el liderazgo de Turning Point USA, el movimiento juvenil conservador que su esposo cofundó, poco después de su muerte.
Se espera que asista a la audiencia durante toda la semana junto con los padres de su esposo, Robert y Kathryn Kirk.
El juez Tony Graf señaló recientemente que los fiscales violaron sus restricciones sobre declaraciones fuera del tribunal cuando el fiscal adjunto del condado de Utah, Christopher Ballard, dijo a un medio de comunicación que su oficina tenía pruebas suficientes para condenar a Tyler Robinson.
Los abogados defensores argumentaron que esos comentarios buscaban influir en posibles jurados y solicitaron que se prohibiera a los fiscales pedir la pena de muerte.
Sin embargo, Graf rechazó la solicitud al considerarla excesiva y afirmó que los comentarios no fueron maliciosos.
El juez indicó que cualquier posible sesgo podría abordarse ampliando el grupo de jurados o mediante un interrogatorio más riguroso durante la selección del jurado.
A partir de esta audiencia, el enfoque del caso pasa a determinar si hay suficiente evidencia para un juicio y si la pena de muerte está justificada, según Paul Cassell, profesor de derecho de la Universidad de Utah y exjuez federal.
Cassell afirmó que la evidencia divulgada hasta ahora sugiere que los fiscales tienen “un caso abrumador”.
“Esto parece ser el típico caso claro en esta etapa, donde la única cuestión es si existe una base legal sólida para avanzar a juicio”, dijo.
En Utah, la pena de muerte solo es posible cuando existen circunstancias agravantes. Los fiscales argumentarán que el tiroteo de Kirk puso en peligro a otras personas presentes.
Las autoridades han señalado que se encontró ADN compatible con el de Robinson en el gatillo del rifle presuntamente usado para matar a Kirk, en el casquillo disparado, en dos cartuchos sin disparar y en una toalla usada para envolver el arma.
Según los investigadores, los padres de Robinson lo confrontaron después de que la policía publicara imágenes de vigilancia del sospechoso y detalles sobre el rifle. Sus padres lo convencieron de reunirse con un amigo de la familia, un exayudante del sheriff, quien supuestamente ayudó a coordinar su entrega a las autoridades.
Los fiscales alegan que Robinson dejó una nota para su compañero de cuarto y pareja sentimental que decía:
“Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y voy a hacerlo”.
También afirman que envió un mensaje de texto sobre Kirk que decía:
“Ya estaba harto de su odio. Algunos odios no se pueden negociar”.
Los abogados defensores intentaron sin éxito impedir que los fiscales usaran declaraciones grabadas del compañero de cuarto durante la audiencia. La defensa quería que el testigo declarara en persona para poder cuestionar su credibilidad. El juez Graf indicó que ese momento llegará más adelante, en caso de juicio.
El procedimiento será similar a un “mini juicio”, con fiscales que planean presentar evidencia de ADN que vincula a Robinson con el arma, testimonios de investigadores, resultados de autopsia, declaraciones de testigos y video del asesinato de Kirk. No están obligados a presentar toda su evidencia y pueden utilizar información de segunda mano o testimonios de oídas.
Al concluir la audiencia, el juez Tony Graf decidirá si existen motivos razonables para creer que Robinson cometió el crimen. Este estándar es mucho más bajo que el de un juicio, donde se requiere probar la culpabilidad “más allá de toda duda razonable”.
Se espera que la viuda y los padres de Charlie Kirk asistan esta semana al tribunal en Utah, donde los fiscales que buscan la pena de muerte argumentarán que el acusado debe ser juzgado por asesinato.
La audiencia preliminar de cinco días, que comienza hoy y será transmitida en vivo, será la primera vez que la familia de Kirk comparta sala con el acusado Tyler Robinson.
Robinson se entregó a las autoridades tras el tiroteo. Los fiscales alegan que envió una confesión por mensaje de texto a su pareja y dejó una nota diciendo que había tenido la oportunidad de matar a una de las voces conservadoras más influyentes del país “y voy a hacerlo”.
Aún no ha presentado declaración en el caso.
Robinson, de 23 años, está acusado de asesinato agravado en el asesinato del 10 de septiembre de Kirk, quien se dirigía a una multitud de miles de personas en la Universidad Utah Valley. Sus abogados no han comentado sobre su culpabilidad o inocencia.
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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.
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