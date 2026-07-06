Difunden foto del sospechoso de asesinar a joven madre en Mayagüez: la Policía busca dar con su paradero

El sujeto fue identificado como Jonathan González Corporan, de 41 años y residente de ese municipio.

“Este es el sujeto buscado con orden de arresto y es persona de interés en el caso del feminicidio de Mayagüez”, detalló la Uniformada al compartir su imagen.

La víctima fue identificada, en junio, como Caroline Michelle Morales Ramos, de 23 años, madre de dos menores de 2 y 5 años.

En una conferencia de prensa esta mañana, el superintendente auxiliar de investigaciones criminales, Manuel de Jesús, indicó que González Corporán se encuentra prófugo por otro caso: había sido sentenciado a cumplir 69 años de cárcel por drogas, pero se encontraba en la libre comunidad porque el Tribunal Apelativo revocó la condena.

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Detalló que, posteriormente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico confirmó la sentencia, pero González Corporán ahora no aparece, por lo que es buscado con una orden de arresto por ese caso de drogas.

El coronel apuntó que, en medio del proceso judicial, asesinó a Morales Ramos, según la investigación.

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“Estamos en la búsqueda para la radicación de cargos”, comentó De Jesús con relación al feminicidio.

El cuerpo de la víctima fue encontrado el 16 de junio en su apartamento del residencial Extensión Sábalos Gardens, en Mayagüez, con una herida de bala en el pecho. Los hechos fueron reportados a eso de las 6:47 p.m.

Como establece el protocolo, el caso fue investigado preliminarmente como feminicidio. En ese momento, la Policía indicó a El Nuevo Día que no tenían evidencia de que Morales Ramos haya reportado previamente algún caso de violencia de género.

Desde 1 enero de 2026 hasta el 1 de junio de 2026, los datos del Observatorio de Equidad de Género reflejan 28 feminicidios, 40 intentos de feminicidio y 52 mujeres y menores de edad desaparecidas desde 2020.

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