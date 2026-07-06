Difunden foto del sospechoso de asesinar a joven madre en Mayagüez: la Policía busca dar con su paradero
La víctima presentaba una herida en el área del pecho
6 de julio de 2026 - 12:01 PM
Actualizado el 6 de julio de 2026 - 12:33 PM
6 de julio de 2026 - 12:01 PM
Actualizado el 6 de julio de 2026 - 12:33 PM
La Policía de Puerto Rico difundió hoy la fotografía del individuo sospechoso de asesinar a una joven madre en Mayagüez el pasado 16 de junio.
El sujeto fue identificado como Jonathan González Corporan, de 41 años y residente de ese municipio.
“Este es el sujeto buscado con orden de arresto y es persona de interés en el caso del feminicidio de Mayagüez”, detalló la Uniformada al compartir su imagen.
La víctima fue identificada, en junio, como Caroline Michelle Morales Ramos, de 23 años, madre de dos menores de 2 y 5 años.
En una conferencia de prensa esta mañana, el superintendente auxiliar de investigaciones criminales, Manuel de Jesús, indicó que González Corporán se encuentra prófugo por otro caso: había sido sentenciado a cumplir 69 años de cárcel por drogas, pero se encontraba en la libre comunidad porque el Tribunal Apelativo revocó la condena.
Detalló que, posteriormente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico confirmó la sentencia, pero González Corporán ahora no aparece, por lo que es buscado con una orden de arresto por ese caso de drogas.
El coronel apuntó que, en medio del proceso judicial, asesinó a Morales Ramos, según la investigación.
“Estamos en la búsqueda para la radicación de cargos”, comentó De Jesús con relación al feminicidio.
El cuerpo de la víctima fue encontrado el 16 de junio en su apartamento del residencial Extensión Sábalos Gardens, en Mayagüez, con una herida de bala en el pecho. Los hechos fueron reportados a eso de las 6:47 p.m.
Como establece el protocolo, el caso fue investigado preliminarmente como feminicidio. En ese momento, la Policía indicó a El Nuevo Día que no tenían evidencia de que Morales Ramos haya reportado previamente algún caso de violencia de género.
Desde 1 enero de 2026 hasta el 1 de junio de 2026, los datos del Observatorio de Equidad de Género reflejan 28 feminicidios, 40 intentos de feminicidio y 52 mujeres y menores de edad desaparecidas desde 2020.
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La Policía y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ofrecen ayuda confidencial para casos de abuso, maltrato o violencia de género. Ante emergencias, llama al 9-1-1. Para reportar un patrón de violencia, comunícate con la Policía al 787-792-6734 o 787-343-2020, o con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977. Mientras, la Línea PAS brinda apoyo 24/7 para crisis de salud mental, incluyendo pensamientos suicidas, depresión o violencia de género. Llama al 9-8-8 o al 1-800-981-0023.
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