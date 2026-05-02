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Nueva ruta: JetBlue ofrecerá vuelos entre Ponce y Fort Lauderdale

Además, la aerolínea anunció que aumentará la cantidad y frecuencia de vuelos en los aeropuertos de San Juan y Aguadilla

2 de mayo de 2026 - 12:57 PM

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Un avión de JetBlue y otro de Spirit Airlines en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida.
El anuncio se realizó después de que la aerolínea Spirit informara el cese de sus operaciones. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La aerolínea JetBlue comenzará a operar vuelos directos entre el Aeropuerto Internacional Mercedita, en Ponce, y el Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale-Hollywood, en el estado de Florida.

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Además, la compañía anunció que aumentará la cantidad y frecuencia de vuelos desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Carolina, y el Aeropuerto Rafael Hernández, en Aguadilla.

El anuncio se realizó después de que la aerolínea Spirit informara el cese de sus operaciones, que dejó varados a cientos de pasajeros, tras no lograr un acuerdo con el gobierno federal para un rescate de $500 millones.

“La respuesta inmediata de JetBlue y la expansión de su red desde mercados estratégicos como Fort Lauderdale y Baltimore demuestran la solidez de nuestras alianzas y la capacidad del destino para adaptarse con agilidad. Nuestro enfoque ha sido claro: no reaccionar, sino adelantarnos, y hoy estamos viendo resultados concretos que garantizan que Puerto Rico se mantenga plenamente conectado”, expresó la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles Cancel, en un parte de prensa.

“Esto es fruto de un trabajo que se ha venido impulsando de forma proactiva desde hace tiempo, y cuyos resultados ya comienzan a reflejarse en la expansión de la conectividad aérea hacia la Isla”, dijo.

Para sustituir las operaciones del Aeropuerto de Isla Grande, en 1953, se construía el edificio terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de Isla Verde en Carolina. (Colección de Fotos de El Mundo Bibioteca Digital Puertorriqueña de la Colección Puertorriqueña en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.)Tomada el 7 de mayo de 1964, obreros trabajaban en la construcción de estacionamientos en el AILMM. Las obras requirieron una inversión de $400,000 de fondos estatales e incluían 425 espacios adicionales para pasajeros y empleados, además de la redistribución del tránsitoen el área. (Colección de Fotos de El Mundo Bibioteca Digital Colección Puertorriqueña Universidad de Puerto Rico en Río Piedras)En abril de este año, el operador Aerostar Airport Holding anunció una inversión millonaria para dotar el AILMM de un sistema de energía solar. En la foto, una vista de la Terminal B frente a la torre de control.
1 / 21 | El aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín a través de los años. Para sustituir las operaciones del Aeropuerto de Isla Grande, en 1953, se construía el edificio terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de Isla Verde en Carolina. (Colección de Fotos de El Mundo Bibioteca Digital Puertorriqueña de la Colección Puertorriqueña en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.) - Suministrada

En resumen, desde julio de 2026, la ruta entre Fort Lauderdale (FLL) y Aguadilla (BQN) experimentará un incremento, junto con la nueva ruta entre Fort Lauderdale y Ponce (PSE). Además, a partir de noviembre de 2026, se sumará la ruta entre Baltimore (BWI) y San Juan (SJU).

Según la CTPR, estas acciones responden a la política pública de la gobernadora Jenniffer González Colón de continuar impulsando el desarrollo del turismo mediante una mayor conectividad y el fortalecimiento de la actividad económica en todas las regiones del destino.

En diciembre de 2025, se anunciaron cinco nuevas rutas desde Norfolk y Richmond (Virginia), Filadelfia, Jacksonville (Florida) y Boston (Massachusetts), que comenzaron operaciones en marzo de 2026. Estas incorporaciones han contribuido a diversificar los mercados y a fortalecer la llegada de visitantes hacia distintas regiones de la Isla.

“Con una planificación anticipada y un manejo responsable de la capacidad aérea, en la CTPR hemos venido trabajando en coordinación con las aerolíneas que operan en la isla. Desde etapas tempranas, establecimos comunicación directa con los principales operadores para promover aumentos de capacidad y frecuencias en aquellos mercados donde pudiera generarse un vacío, asegurando así la continuidad del servicio para los pasajeros”, concluyó Robles Cancel.

Tarifas de rescate

JetBlue, además, anunció que, ante el cese de operaciones de Spirit, ofrecerá apoyo a los clientes y miembros del equipo de la aerolínea afectados.

Para ello, la empresa limitará las tarifas para garantizar que sigan existiendo opciones de reubicación asequibles a medida que más viajeros buscan volver a reservar y aumenta la demanda.

Con el fin de ayudar a los clientes de Spirit, JetBlue está ofreciendo tarifas de $99 por trayecto a personas con comprobante de un itinerario válido para la misma ruta, para viajes hasta el 6 de mayo. Estos clientes deben llamar al 1-800-538-2583 para analizar su situación.

“Esta es una noticia realmente difícil para los miles de miembros del equipo de Spirit afectados, así como para los clientes que tenían viajes planeados con Spirit”, dijo Joanna Geraghty, directora ejecutiva de JetBlue.

De igual forma, extenderá su acuerdo de uso de jumpseat para pilotos y tripulantes de cabina de Spirit que intentan regresar a casa y ofrecerá oportunidades de entrevista para vacantes en JetBlue.

“Con operaciones importantes en Fort Lauderdale y San Juan, estamos en una posición única para ayudar a los clientes de Spirit a llegar a su destino y garantizar que los vuelos sigan siendo asequibles a pesar de la mayor demanda”, añadió Geraghty. “Entendemos lo inquietante que puede ser para los viajeros encontrarse de repente sin saber qué hacer”.

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ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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