Nueva ruta: JetBlue ofrecerá vuelos entre Ponce y Fort Lauderdale

El anuncio se realizó después de que la aerolínea Spirit informara el cese de sus operaciones, que dejó varados a cientos de pasajeros, tras no lograr un acuerdo con el gobierno federal para un rescate de $500 millones.

“La respuesta inmediata de JetBlue y la expansión de su red desde mercados estratégicos como Fort Lauderdale y Baltimore demuestran la solidez de nuestras alianzas y la capacidad del destino para adaptarse con agilidad. Nuestro enfoque ha sido claro: no reaccionar, sino adelantarnos, y hoy estamos viendo resultados concretos que garantizan que Puerto Rico se mantenga plenamente conectado”, expresó la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles Cancel, en un parte de prensa.

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“Esto es fruto de un trabajo que se ha venido impulsando de forma proactiva desde hace tiempo, y cuyos resultados ya comienzan a reflejarse en la expansión de la conectividad aérea hacia la Isla”, dijo.

1 / 21 | El aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín a través de los años. Para sustituir las operaciones del Aeropuerto de Isla Grande, en 1953, se construía el edificio terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de Isla Verde en Carolina. (Colección de Fotos de El Mundo Bibioteca Digital Puertorriqueña de la Colección Puertorriqueña en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.) - Suministrada 1 / 21 El aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín a través de los años Para sustituir las operaciones del Aeropuerto de Isla Grande, en 1953, se construía el edificio terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de Isla Verde en Carolina. (Colección de Fotos de El Mundo Bibioteca Digital Puertorriqueña de la Colección Puertorriqueña en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.) Suministrada Compartir

En resumen, desde julio de 2026, la ruta entre Fort Lauderdale (FLL) y Aguadilla (BQN) experimentará un incremento, junto con la nueva ruta entre Fort Lauderdale y Ponce (PSE). Además, a partir de noviembre de 2026, se sumará la ruta entre Baltimore (BWI) y San Juan (SJU).

Según la CTPR, estas acciones responden a la política pública de la gobernadora Jenniffer González Colón de continuar impulsando el desarrollo del turismo mediante una mayor conectividad y el fortalecimiento de la actividad económica en todas las regiones del destino.

En diciembre de 2025, se anunciaron cinco nuevas rutas desde Norfolk y Richmond (Virginia), Filadelfia, Jacksonville (Florida) y Boston (Massachusetts), que comenzaron operaciones en marzo de 2026. Estas incorporaciones han contribuido a diversificar los mercados y a fortalecer la llegada de visitantes hacia distintas regiones de la Isla.

“Con una planificación anticipada y un manejo responsable de la capacidad aérea, en la CTPR hemos venido trabajando en coordinación con las aerolíneas que operan en la isla. Desde etapas tempranas, establecimos comunicación directa con los principales operadores para promover aumentos de capacidad y frecuencias en aquellos mercados donde pudiera generarse un vacío, asegurando así la continuidad del servicio para los pasajeros”, concluyó Robles Cancel.

Tarifas de rescate

JetBlue, además, anunció que, ante el cese de operaciones de Spirit, ofrecerá apoyo a los clientes y miembros del equipo de la aerolínea afectados.

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Para ello, la empresa limitará las tarifas para garantizar que sigan existiendo opciones de reubicación asequibles a medida que más viajeros buscan volver a reservar y aumenta la demanda.

Con el fin de ayudar a los clientes de Spirit, JetBlue está ofreciendo tarifas de $99 por trayecto a personas con comprobante de un itinerario válido para la misma ruta, para viajes hasta el 6 de mayo. Estos clientes deben llamar al 1-800-538-2583 para analizar su situación.

“Esta es una noticia realmente difícil para los miles de miembros del equipo de Spirit afectados, así como para los clientes que tenían viajes planeados con Spirit”, dijo Joanna Geraghty, directora ejecutiva de JetBlue.

De igual forma, extenderá su acuerdo de uso de jumpseat para pilotos y tripulantes de cabina de Spirit que intentan regresar a casa y ofrecerá oportunidades de entrevista para vacantes en JetBlue.