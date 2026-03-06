Opinión
Ciencia y AmbienteFlora y Fauna
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Descubren el genoma del argán, árbol emblemático de Marruecos

Impulsará la conservación y la mejora genética para mayor productividad y resistencia

6 de marzo de 2026 - 10:16 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un árbol de argán entre Marraquech y Esauira, Marruecos, en una fotografía de archivo. EFE/Zacarías García (Zacarías García)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un equipo internacional ha secuenciado el primer genoma de referencia de alta calidad del argán (Argania spinosa), árbol endémico de Marruecos, gracias a técnicas científicas avanzadas en un estudio publicado en la revista Nature.

RELACIONADAS

La investigación fue liderada por el Instituto Nacional de Investigación Agronómica de Marruecos con la Universidad Mohammed V, el Centro Internacional de Agricultura Salina de Dubái, la Universidad Texas Tech y el Centro Internacional de Investigación Agrícola en Zonas Áridas (ICARDA).

El genoma, de un ejemplar “TAGUERTE (S7P2)” en Taguert, en la provincia sureña de Tiznit, impulsará la conservación y la mejora genética de este árbol para mayor productividad y resistencia.

La actual estrategia agrícola de Marruecos, denominada Plan Generación Verde 2020-2030, busca duplicar la producción de aceite de argán a 10,000 toneladas, plantar 50,000 hectáreas nuevas y rehabilitar otras 400,000 hectáreas donde el árbol ya está plantado.

El equipo investigador usó técnicas PacBio HiFi para lecturas largas de ADN, Hi-C para la estructura cromosómica y RNA-seq de hojas, raíces y semillas para anotar genes.

PacBio HiFi es una técnica para leer el ADN en trozos largos y con precisión casi perfecta (más del 99,9 %), para determinar el orden exacto de los nucleótidos, mientras que Hi-C es una técnica que muestra cómo se dobla y organiza el ADN en 3D dentro de la célula.

Sin embargo, RNA-seq analiza el ARN (copia activa de genes) de hojas, raíces y semillas para identificar qué genes están activos y dónde, y qué combinaciones usa la célula para funcionar. Todas esas técnicas permitieron armar un mapa genético del argán casi completo.

El argán, único representante de la familia Sapotaceae en el norte de África y protegido por la UNESCO en las laderas del Alto y Anti Atlas de Marruecos, provee frutos alimenticios, forraje y aceite de sus semillas, clave contra la desertificación.

Sus poblaciones declinan desde el siglo XIX por cambio climático, sobreexplotación y presión demográfica.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
