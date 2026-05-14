Trump recibe críticas por promover un encuentro de oración

El presidente Donald Trump y varios altos funcionarios de su administración se unirán este domingo, en el National Mall de Washington, a un grupo compuesto en su mayoría por clérigos cristianos conservadores para una reunión de oración presentada como una “rededicación de nuestro país como Una Nación Bajo Dios” con motivo del 250.º aniversario de Estados Unidos.

Pero algunos críticos califican el evento Rededicate 250 como un intento de “secuestrar” la historia de Estados Unidos con una narrativa falsa de nacionalismo cristiano — una que, según dicen, fusiona las identidades estadounidense y cristiana y amenaza la separación constitucional entre iglesia y Estado.

El programa de todo el día está siendo organizado por una organización sin fines de lucro llamada Freedom 250. Su sitio web lo describe como una alianza público-privada “que lidera la programación presidencial para el 250.º aniversario de Estados Unidos”, el cual culmina con el aniversario de la Declaración de Independencia el 4 de julio.

Demócratas del Congreso han cuestionado la estructura y las finanzas de la organización, que consideran una maniobra controlada por Trump para rodear a una comisión separada creada por el Congreso hace una década para preparar los eventos del semiquincentenario.

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Altos funcionarios republicanos promueven el evento

Los organizadores esperan que miles de personas asistan a Rededicate 250, que incluirá música de adoración, oraciones y discursos de miembros del gabinete y otros funcionarios republicanos, junto con líderes religiosos y otras figuras. Trump y varios otros oradores se dirigirán a la multitud por video, mientras otros hablarán en persona. Entre los participantes programados están el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson.

“Nuestros fundadores conocían dos verdades simples”, dijo Hegseth en un video promocional del evento que muestra un montaje de secretarios del gabinete.

“Nuestros derechos no provienen del gobierno, provienen de Dios. Y una nación es tan fuerte como su fe”, añadió Hegseth, cuyo uso de retórica cristiana para justificar la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y en otros contextos oficiales ha generado escrutinio.

Otro video promocional de Rededicate 250 mezcla distintas imágenes cristianas y estadounidenses — escenas de una cruz colocada sobre una bandera estadounidense, un coro con túnicas, personas levantando las manos en adoración — junto con una breve escena de un hombre rezando mientras lleva una kipá judía. Se escuchan voces de predicadores prominentes, uno de ellos proclamando: “La fe en Dios es el valor que más moldeó a Estados Unidos”.

Entre los líderes religiosos del programa de Rededicate 250 se encuentran varios antiguos partidarios cristianos de Trump, entre ellos el evangelista Franklin Graham y los pastores Paula White-Cain, quien dirige la Oficina de Fe de la Casa Blanca; Robert Jeffress; y Samuel Rodriguez. También están programados el cardenal católico Timothy Dolan, el obispo Robert Barron y el rabino judío ortodoxo Meir Soloveichik, el único líder religioso del programa que representa una fe no cristiana.

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Entre los músicos del programa está el artista cristiano contemporáneo ganador del Grammy Chris Tomlin.

Algunos participantes destacados presentan Rededicate 250 como una reunión cristiana.

“Creo que es un momento en el que el Cuerpo de Cristo, la iglesia, se reúne y declarará con valentía que Estados Unidos todavía necesita a Dios”, dijo el pastor de Georgia Jentezen Franklin en un video publicado en X. “Esta es una oportunidad para que los creyentes permanezcan unidos como una nación bajo Dios. Me honra que me hayan pedido hablar y compartir el Evangelio”.

Johnson señaló que el evento ocurre 250 años después de que el Congreso declarara el 17 de mayo de 1776 como un “día de Humillación, Ayuno y Oración” en apoyo de la causa revolucionaria.

Críticos dicen que el evento ha sido “secuestrado” por el nacionalismo cristiano

Los críticos afirman que Rededicate 250 se perfila como una promoción del nacionalismo cristiano, cuyos seguidores generalmente creen que Estados Unidos fue fundado como una nación cristiana y debería seguir siéndolo.

“Lo que debería ser una celebración ampliamente una ha sido políticamente secuestrada y envuelta en esta narrativa MAGA que intenta reescribir nuestra historia y promover la agenda del presidente”, dijo el representante estadounidense Jared Huffman, refiriéndose al movimiento “Make America Great Again” de Trump.

Huffman dijo que el movimiento borra la diversidad de las poblaciones religiosas y no religiosas de Estados Unidos a lo largo de su historia y amenaza las protecciones constitucionales contra una religión establecida por el gobierno.

El evento “haría que los fundadores se revolvieran en sus tumbas”, dijo Huffman, demócrata de California. Él copreside el Caucus Congressional Freethought, que enfatiza la separación entre iglesia y Estado.

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“Han definido de manera muy limitada lo que significa ser estadounidense y ser cristiano, y están envolviendo eso en la sanción oficial del gobierno de Estados Unidos”, dijo Huffman.

Añadió que es un movimiento que no habla por todos los cristianos, señalando los recientes enfrentamientos de Trump con el papa Leo XIV.

Cristianos conservadores celebran múltiples iniciativas de Trump

El evento Rededicate 250 ocurre junto con otras iniciativas de la Casa Blanca dirigidas a la base leal de cristianos conservadores de Trump, particularmente protestantes evangélicos blancos.

Varios participantes — incluidos Graham, White-Cain, Dolan, Barron y Soloveichik — también forman parte de la Comisión de Libertad Religiosa. Ese panel nombrado por Trump está preparando un informe sobre sus hallazgos después de un año de audiencias, muchas de las cuales se centraron en quejas políticas conservadoras y cristianas. Su presidente, el vicegobernador de Texas Dan Patrick, republicano, niega repetidamente que la Constitución establezca una separación entre iglesia y Estado.

Varios participantes de Rededicate 250 se unieron a Trump en una maratón de lectura de la Biblia.

Y una fuerza especial separada de la administración Trump alegó recientemente discriminación contra cristianos durante el mandato del presidente demócrata Joe Biden — un informe criticado por grupos progresistas como “activismo disfrazado de investigación”.

Ese informe alegó que dicho sesgo resultó en fuertes multas impuestas a dos universidades cristianas — Grand Canyon University por supuestamente engañar a miles de estudiantes sobre costos de programas, una decisión luego revertida, y Liberty University por su manejo de estadísticas criminales y casos de agresión sexual. Coros de ambas universidades actuarán en Rededicate 250.

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Creencias sobre una nación cristiana

Aproximadamente 2 de cada 10 adultos estadounidenses y cerca de una cuarta parte de los republicanos dijeron que el gobierno federal debería declarar el cristianismo como la religión oficial del país, según una encuesta del Pew Research Center realizada en abril.

Un 43% dijo que el gobierno no debería hacerlo, pero sí promover valores cristianos, mientras que un 38% dijo que no debería hacer ninguna de las dos cosas. El informe indicó que un 13% de los adultos estadounidenses y un 18% de los republicanos dijeron que el gobierno debería dejar de aplicar la separación entre iglesia y Estado.

Los historiadores generalmente coinciden en que las creencias religiosas de los fundadores variaban, que la Constitución de Estados Unidos no establece una religión oficial y que estuvo influenciada significativamente por pensadores de la Ilustración.

La Freedom From Religion Foundation, que aboga por una estricta separación entre iglesia y Estado, espera organizar una manifestación en otra parte de Washington el día del evento.

“Este es el gobierno organizando un evento nacionalista cristiano”, dijo Annie Laurie Gaylor, copresidenta de la fundación. “Incluso si está aceptando dinero privado para ello, sigue siendo el gobierno quien lo organiza. Es indignante”.

Brian Kaylor, pastor bautista y presidente y editor jefe de Word&Way, un sitio progresista que cubre fe y política, dijo que aunque el Congreso Continental sí convocó un día de oración, los fundadores redactaron la Constitución para impedir el establecimiento de una religión. Dos primeros presidentes, Thomas Jefferson y James Madison, pensaban que tales eventos oficiales eran perjudiciales para la religión, escribió.

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El evento “simplemente no representa el tipo de nación que los fundadores decidieron más tarde crear”, escribió Kaylor.

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