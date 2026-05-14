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Francia autoriza la salida de pasajeros sin síntomas de crucero afectado por un brote de norovirus

Las autoridades francesas inicialmente no permitieron que pasajeros del crucero The Ambition bajaran en Burdeos

14 de mayo de 2026 - 9:25 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Pasajeros a bordo del crucero británico The Ambition, mientras las autoridades francesas han ordenado a 1,700 pasajeros y tripulación permanecer a bordo debido a un brote de enfermedad gastrointestinal. (Caroline Blumberg)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Burdeos - Los pasajeros no afectados por un brote de enfermedad en un crucero británico han sido autorizados a abandonar el barco en Burdeos, mientras que las autoridades confirmaron que la causa del brote es el norovirus, un virus estomacal desagradable que se propaga fácilmente.

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Las autoridades francesas habían ordenado inicialmente a los más de 1,700 pasajeros y tripulantes del crucero The Ambition que permanecieran a bordo, pero a última hora del miércoles decidieron dejar desembarcar a los que no se habían visto afectados. Un pasajero fue visto levantando los brazos en señal de triunfo mientras abandonaba el barco.

No estaba claro cuántos abandonaron el barco.

Las autoridades francesas afirmaron que no existe relación alguna con un brote mortal de hantavirus en un buque holandés que ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias europeas en las últimas semanas.

El Ambition se encontraba a mitad de un crucero de 14 noches desde Belfast y Liverpool, con escalas programadas en el norte de España y a lo largo de la costa atlántica francesa, cuando se vio afectado por el brote. Llegó a Burdeos el martes por la noche, según informó la compañía operadora, Ambassador Cruise Line. No estaba claro cuándo reanudaría su viaje.

Las muestras analizadas en el Hospital Universitario de Burdeos confirmaron un brote de norovirus. Las autoridades locales declararon que por el momento no se había registrado ningún caso grave y que los pasajeros enfermos habían sido atendidos a bordo por el equipo médico del buque.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que hacen un seguimiento de los brotes en los viajes que hacen escala en puertos estadounidenses y extranjeros, registraron 23 brotes gastrointestinales en cruceros el año pasado. La mayoría fueron causados por norovirus, incluida una nueva cepa.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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CrucerosFranciaVirusBreaking News
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