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El Gobierno de Cuba confirma una reunión en la isla con representantes de Washington

Los diplomáticos de La Habana le solicitaron a Estados Unidos eliminar el bloqueo energético

20 de abril de 2026 - 5:34 PM

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Las informaciones procedentes de Estados Unidos, en general complementarias y coincidentes, apuntaban que los representantes de Washington exigieron a la parte cubana la liberación en el plazo de dos semanas de presos políticos relevantes, entre ellos los artistas disidentes Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo. (Ramon Espinosa)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Gobierno cubano confirmó este lunes la reciente celebración en la isla de una reunión entre representantes de Washington y La Habana en medio de las tensiones bilaterales, informó el diario oficial Granma.

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“Es un asunto sensible que, como hemos dicho, manejamos con discreción. Pero puedo confirmar que recientemente se celebró aquí en Cuba un encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos”, afirmó a la publicación el subdirector general a cargo de Estados Unidos en la Cancillería, Alejandro García del Toro.

El diplomático cubano agregó que en el encuentro no se establecieron “plazos” ni “planteamientos conminatorios” frente a ciertas informaciones aparecidas en medios estadounidenses que citaban un ultimátum de 2 semanas para liberar a ciertos presos políticos relevantes.

El Gobierno cubano, por su parte, insistió a la delegación estadounidense en la eliminación del bloqueo energético que le ha impuesto Washington a la isla desde enero, que ha prolongado los extensos apagones que sufre la isla y paralizado casi por completo la actividad económica.

Emilio Alejandro Leyva, un preso indultado, a la derecha, abraza a su madre Katia Arias Mendoza después de su liberación de la penitenciaría La Lima en Guanabacoa, La Habana, Cuba, viernes 3 de abril de 2026. (AP Photo/Ramon Espinosa)Un preso indultado abraza a un familiar tras ser liberado de la penitenciaría de La Lima en Guanabacoa, La Habana, Cuba, viernes 3 de abril de 2026. (AP Photo/Ramon Espinosa)Un preso indultado abraza a un familiar fuera de la penitenciaría de La Lima tras su liberación en Guanabacoa, La Habana, Cuba, viernes 3 de abril de 2026. (AP Photo/Ramon Espinosa)
1 / 10 | En imágenes: presos liberados reuniéndose con sus familias a las puertas de una cárcel cubana. Emilio Alejandro Leyva, un preso indultado, a la derecha, abraza a su madre Katia Arias Mendoza después de su liberación de la penitenciaría La Lima en Guanabacoa, La Habana, Cuba, viernes 3 de abril de 2026. (AP Photo/Ramon Espinosa) - Ramon Espinosa

“La eliminación del cerco energético contra el país fue un tema de máxima prioridad para nuestra delegación. Este acto de coerción económica, es un castigo injustificado a toda la población cubana. Es también un chantaje a escala global contra estados soberanos, los cuales tienen todo el derecho de exportar combustibles a Cuba en virtud de las normas que guían el libre comercio”, argumentó García del Toro.

Según Granma, que no cita nombres concretos, por parte de Estados Unidos participaron en el encuentro “secretarios adjuntos del Departamento de Estado”, mientras que la parte cubana estuvo representada “al nivel de viceministro de Relaciones Exteriores”.

Este reconocimiento por la parte cubana llega días después de que tres medios estadounidenses publicaran, citando fuentes anónimas, que representantes de ambos gobiernos se reunieron en La Habana el pasado 10 de abril.

Las informaciones procedentes de Estados Unidos, en general complementarias y coincidentes, apuntaban que los representantes de Washington exigieron a la parte cubana la liberación en el plazo de dos semanas de presos políticos relevantes, entre ellos los artistas disidentes Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo.

Se trataría, argumentaron, de un gesto inicial de buena voluntad. Luego vendría una lista de exigencias, esencialmente profundas reformas en busca de una apertura económica y política

El medio Axios afirmó que en la reunión bilateral participó Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro, de quien se informó previamente que había sido clave en el inicio de estos diálogos.

EFE ha solicitado al Gobierno cubano y a la embajada de Estados Unidos en La Habana una aclaración con respecto a este encuentro, sus participantes y su contenido, pero por el momento no ha obtenido respuesta.

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