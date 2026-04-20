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Tiroteo en las pirámides de Teotihuacán en México deja un turista canadiense muerto y seis heridos

El atacante murió más tarde, según las autoridades. Entre los heridos había colombianos, rusos y canadienses.

20 de abril de 2026 - 5:02 PM

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La Pirámide de la Luna, a la izquierda, y la Pirámide del Sol, atrás a la derecha, se ven junto con estructuras más pequeñas que bordean la avenida de los Muertos, en Teotihuacán. (Rebecca Blackwell)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Ciudad de México - Un hombre armado abrió fuego el lunes en las históricas pirámides de Teotihuacán, matando a un turista canadiense e hiriendo a otras seis personas en el sitio turístico a una hora al norte de la capital de México, informó el gobierno mexicano.

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El autor de los disparos murió más tarde por una herida de bala autoinfligida, según informaron las autoridades mexicanas en un comunicado.

El gobierno local dijo que cuatro personas resultaron heridas por disparos y que otras dos resultaron heridas por caídas y fueron trasladadas a hospitales para recibir tratamiento. Entre los heridos había turistas colombianos, rusos y canadienses, según el gobierno local. No estaba claro el alcance de las heridas.

Vídeos y fotos publicados por medios de comunicación locales muestran a un hombre armado en lo alto de una pirámide mientras la gente se agacha para ponerse a cubierto. En los vídeos se escuchan varios disparos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, escribió en las redes sociales que se investigaría el tiroteo y que estaba en contacto con la Embajada de Canadá.

“Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias”, escribió.

Las pirámides de Teotihuacán son una serie de enormes estructuras a las afueras de Ciudad de México construidas por tres civilizaciones antiguas diferentes. Este lugar, uno de los destinos turísticos más importantes de México, atrajo el año pasado a más de 1.8 millones de visitantes internacionales, según datos del gobierno.

Los agentes de seguridad encontraron una pistola, un cuchillo y munición tras el tiroteo.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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