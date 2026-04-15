Matriz de San Juan Cruise Port también se hará a cargo del puerto de Acapulco, México

Miami - Global Ports Holding (GPH), empresa matriz de San Juan Cruise Port (SJCP), el operador de los muelles de cruceros de San Juan, también se hará a cargo del puerto de Acapulco, en México, tras firmar un acuerdo de concesión de 24 años con la Administración del Sistema Portuario Nacional Acapulco (Asipona).

Durante el Seatrade Cruise Global 2026, Mehmet Kutman, presidente y CEO de GPH, destacó que el acuerdo buscará incrementar el tráfico de pasajeros en las instalaciones.

Para ello, adelantó que GPH operará y desarrollará 185,127 pies cuadrados, donde se harán inversiones por fases para mejorar las operaciones de cruceros, optimizar el flujo de pasajeros y elevar la experiencia general de los visitantes.

Kutman precisó que añadirán oferta comercial y de ocio, al tiempo que buscarán introducir nuevas experiencias para reforzar a Acapulco como un puerto de escala dentro de los itinerarios de cruceros del Pacífico y la Riviera Mexicana.

Acapulco es el primer destino mexicano en el portafolio de GPH, que ahora cuenta con 35 instalaciones alrededor del mundo.

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“Los números de tráfico que tenemos actualmente no son altos, pero tengo una sensación muy fuerte: especialmente con la oferta que existe, estas compañías necesitan nuevos destinos”, aseveró el ejecutivo.

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“Una vez que Acapulco mejore sustancialmente, estamos viendo un nuevo año que podría traer expansión. Pero desde el principio estamos siendo prudentes. He hecho mi trabajo para encaminar esto en la dirección correcta con los desarrollos que estamos impulsando”, agregó.

Mientras GPH administre las instalaciones, se espera que Asipona construya un nuevo muelle de cruceros de 1,148 pies, capaz de recibir embarcaciones de mayor tamaño.

El muelle, que se construirá con fondos públicos, formará parte del área de concesión una vez finalizado. GPH tiene previsto iniciar operaciones en el segundo trimestre de 2026.

Por su parte, el vicealmirante retirado Raymundo Sánchez López, director general de Asipona Acapulco, destacó que el puerto seguiría supervisado por el gobierno.

“El puerto de Acapulco sigue bajo la sólida administración y supervisión de la Secretaría de la Marina, a través de la administración portuaria de Acapulco, en un compromiso firme de seguir ofreciendo competitividad, seguridad y calidad”, apuntó.

En Puerto Rico, GPH logró un acuerdo de concesión por 30 años mediante la Ley para las Alianzas Público Privadas (APP).