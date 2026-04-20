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Atacantes matan a tiros a tres hombres en una playa en Barbados

Una de las tres víctimas murió en la escena mientras las otras dos fallecieron mientras eran atendidos en una clínica

20 de abril de 2026 - 4:36 PM

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La Policía barbadense informó que una de las tres víctimas murió en la escena, mientras que los otros dos fallecieron mientras eran atendidos en una clínica del área. (Shutterstock)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Tres hombres murieron acribillados a tiros, y otro quedó malherido cuando fueron atacados por desconocidos en un bar de una playa en Saint James, en el oeste de Barbados, reportan este lunes las autoridades locales.

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De acuerdo con la investigación preliminar de la Policía de Barbados, a eso de las 8:42 p.m. del domingo, varios policías fueron alertados sobre disparos en dicha área, donde un grupo de personas disfrutaban en el negocio Thunder Bay Beach Bar.

La Policía barbadense informó que una de las tres víctimas murió en la escena, mientras que los otros dos fallecieron mientras eran atendidos en una clínica del área.

La investigación preliminar de las autoridades indica que los atacantes llegaron en un vehículo gris y comenzaron a disparar, hiriendo a los cuatro hombres.

Al momento, las autoridades no han revelado los nombres de las víctimas ni han detenido a alguno de los presuntos atacantes.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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