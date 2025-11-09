Opinión
9 de noviembre de 2025
82°nubes dispersas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump asegura que los estadounidenses recibirán bono de $2,000 por los aranceles

Hizo una publicación en su red social Truth Social donde también sigue defendiendo su política comercial

9 de noviembre de 2025 - 11:36 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según el mandatario, los planes de pensiones 401k “están en su nivel más alto”, pronto se empezará a pagar la deuda gracias a lo ingresado por los gravámenes y hay “una inversión récord en EE.UU., con plantas y fábricas surgiendo por todas partes”. (Manuel Balce Ceneta)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que cada estadounidense, a excepción de los que tengan las rentas más altas, recibirá un bono de “al menos $2,000” gracias a los aranceles.

“¡Las personas que están en contra de los aranceles son tontos! Ahora somos el país más rico y respetado del mundo, casi sin inflación y con un precio récord en el mercado de valores", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Según el mandatario, los planes de pensiones 401k “están en su nivel más alto”, pronto se empezará a pagar la deuda gracias a lo ingresado por los gravámenes y hay “una inversión récord en EE.UU., con plantas y fábricas surgiendo por todas partes”.

El ala este de la Casa Blanca fue demolida por completo mientras trabajadores avanzan para construir un salón de baile ordenado por el presidente Donald Trump.La demolición del ala este, donde las primeras damas hicieron historia, organizaron cenas de Estado y promovieron causas, es el fin de una era. Esta imagen satelital de Planet Labs PBC muestra la Casa Blanca en Washington, el 26 de septiembre de 2025, con el Ala Este intacta antes de que comenzara la demolición.
1 / 17 | Así transcurre la demolición del ala este de la Casa Blanca. El ala este de la Casa Blanca fue demolida por completo mientras trabajadores avanzan para construir un salón de baile ordenado por el presidente Donald Trump. - The Associated Press

“Se pagará un dividendo de al menos 2,000 dólares por persona (¡sin incluir a las personas con altos ingresos!) a todo el mundo", añadió el republicano.

Trump defendió su política comercial unos días después de que el Tribunal Supremo estadounidense se mostrase escéptico sobre la legalidad de los aranceles que ha impuesto a prácticamente todos los territorios del mundo.

El alto tribunal analizó si una ley de poderes económicos en emergencias internacionales es suficiente para que el presidente imponga estos gravámenes a otros países sin necesitar el respaldo del Congreso, como defiende la Administración estadounidense, o si necesita el respaldo del legislativo, a quien la Constitución le otorga la potestad, fuera de esta ley, de decidir sobre los impuestos.

Manifestantes usan disfraces inflables y portan carteles durante una protesta "No Kings", el sábado 18 de octubre de 2025, en Washington.Los asistentes se ponen disfraces inflables para participar en una manifestación y marchar por las calles el sábado 18 de octubre de 2025, en Denver.Manifestantes con disfraces inflables se concentran en Pennsylvania Avenue durante una protesta "No Kings" en Washington, el sábado 18 de octubre de 2025.
1 / 20 | ¿Manifestantes inflables?: el humor que desinfla la tensión en las protestas contra Donald Trump. Manifestantes usan disfraces inflables y portan carteles durante una protesta “No Kings”, el sábado 18 de octubre de 2025, en Washington. - Jenny Kane

“El presidente de EE.UU. tiene permiso (¡y la aprobación total del Congreso!) para detener todo el comercio con un país extranjero (¡lo cual es mucho más oneroso que un arancel!), y conceder licencias a un país extranjero, pero no tiene permiso para imponer un simple arancel a un país extranjero, ni siquiera por motivos de seguridad nacional. ¡Eso NO es lo que nuestros grandes fundadores tenían en mente! ¡Todo esto es ridículo!“, denunció en otro mensaje.

El presidente insistió en que las empresas están llegando “en masa” al país gracias a los aranceles.

“¿No se le ha informado al Tribunal Supremo de EE.UU.? ¿Qué demonios está pasando?“, preguntó.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
