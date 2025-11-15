Estados Unidos elimina aranceles sobre carne de res, café y frutas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes la eliminación de aranceles sobre la carne de res, el café, las frutas tropicales y una amplia gama de productos básicos, un movimiento drástico que se produce en medio de la creciente presión sobre su administración para combatir mejor los altos precios al consumidor.

Trump ha construido su segundo mandato en torno a la imposición de fuertes gravámenes sobre los bienes importados a Estados Unidos con la esperanza de fomentar la producción nacional y reanimar la economía estadounidense. El abrupto retroceso de su política arancelaria emblemática en tantos productos básicos clave para la dieta estadounidense es significativo, y se produce después de que los votantes en las elecciones de medio término de este mes citaran preocupaciones económicas como su principal problema, lo que resultó en grandes victorias para los demócratas en Virginia, Nueva Jersey y otras contiendas clave en todo el país.

La inflación, a pesar de las declaraciones de Trump de que ha desaparecido desde que asumió el cargo en enero, sigue elevada, aumentando aún más la presión sobre los consumidores estadounidenses.

Trump ha insistido en que sus aranceles han ayudado a llenar las arcas del gobierno y no fueron un factor importante en el aumento de los precios en las tiendas de comestibles de todo el país. Pero los demócratas fueron rápidos en pintar el movimiento del viernes como un reconocimiento de que las políticas del republicano estaban perjudicando los bolsillos de los estadounidenses.

“El presidente Trump finalmente está admitiendo lo que siempre supimos: sus aranceles están elevando los precios para el pueblo estadounidense”, dijo en un comunicado el representante demócrata de Virginia, Don Beyer. “Después de ser derrotado en las recientes elecciones debido a la furia de los votantes de que Trump ha roto sus promesas de arreglar la inflación, la Casa Blanca está tratando de presentar este retroceso arancelario como un ‘giro hacia la asequibilidad’”.

Trump impuso aranceles a la mayoría de los países en abril. Él y su administración todavía dicen que dichos impuestos no aumentan los precios al consumidor, a pesar de la evidencia económica que demuestra lo contrario.

Los precios récord de la carne de res han sido una preocupación particular, y Trump ha dicho que tenía la intención de tomar medidas para intentar reducirlos. Los aranceles de Trump sobre Brasil, un importante exportador de carne de res, han sido un factor.

Trump firmó una orden ejecutiva que también elimina los aranceles sobre el té, el jugo de frutas, el cacao, especias, plátanos, naranjas, tomates y ciertos fertilizantes. Algunos de los productos cubiertos no se producen en Estados Unidos, lo que significa que los aranceles destinados a fomentar la producción nacional tuvieron poco efecto. Pero reducir los aranceles probablemente significará precios más bajos para los consumidores estadounidenses.

La Asociación de la Industria Alimentaria, que representa a minoristas, productores y una variedad de empresas y servicios relacionados con la industria, aplaudió el movimiento de Trump para proporcionar “alivio arancelario rápido”, señalando que los impuestos de importación “son un factor importante” en una “mezcla compleja” de problemas de la cadena de suministro.

“La proclamación del presidente Trump para reducir los aranceles sobre un volumen sustancial de importaciones de alimentos es un paso crítico para garantizar un suministro adecuado continuo a precios que los consumidores puedan pagar”, dijo la asociación en un comunicado.

Al explicar las reducciones arancelarias, la Casa Blanca dijo el viernes que algunos de los gravámenes originales que Trump impuso a casi todos los países hace meses ya no eran necesarios, dados los acuerdos comerciales que el mandatario había negociado desde entonces con socios comerciales clave de Estados Unidos.

De hecho, el anuncio del viernes sigue a los acuerdos que la administración Trump alcanzó con Ecuador, Guatemala, El Salvador y Argentina destinados a aumentar la capacidad de las empresas estadounidenses para vender productos industriales y agrícolas en esos países, al tiempo que potencialmente alivia los aranceles sobre los productos agrícolas producidos allí.

Durante una entrevista que se emitió a principios de la semana con Laura Ingraham de Fox News Channel, Trump insinuó que podrían venir aranceles más bajos.