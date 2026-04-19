Barack Obama se reúne con Zohran Mamdani en Nueva York para leer y cantar con niños
El expresidente y el alcalde se encontraron por primera vez en un centro preescolar
19 de abril de 2026 - 7:01 AM
19 de abril de 2026 - 7:01 AM
El expresidente Barack Obama se reunió el sábado por primera vez con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en una guardería donde leyeron a niños en edad preescolar y dirigieron una canción.
La reunión se produce mientras Mamdani, un socialista democrático que cumplió sus 100 días en el cargo hace poco más de una semana, también está tratando de construir una relación de trabajo con el presidente republicano Donald Trump.
Obama y Mamdani no respondieron a preguntas tras leer el libro “Solos y juntos” a los niños y dirigir una canción de “Las ruedas del autobús”.
El expresidente durante dos mandatos y abanderado del Partido Demócrata se ha ofrecido a ser la caja de resonancia de Mamdani, de 34 años, cuyo poder de estrella, juventud y programa progresista le han hecho destacar en la política demócrata.
Mamdani tomó posesión de su cargo en enero tras una campaña centrada en hacer de Nueva York un lugar más asequible para vivir, centrando su programa en reorientar el vasto poder del gobierno hacia la ayuda a la clase trabajadora de la ciudad, en apuros.
Mamdani se ha reunido en dos ocasiones con Trump en la Casa Blanca, en noviembre y febrero, para tratar asuntos que afectan a Nueva York.
A pesar de esos encuentros amistosos, su relación ha mostrado signos de tensión recientemente. El jueves, Trump publicó en las redes sociales que Mamdani estaba “DESTRUYENDO Nueva York” con sus políticas fiscales y amenazó con retirar los fondos federales para la ciudad.
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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.
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