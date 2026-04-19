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Barack Obama se reúne con Zohran Mamdani en Nueva York para leer y cantar con niños

El expresidente y el alcalde se encontraron por primera vez en un centro preescolar

19 de abril de 2026 - 7:01 AM

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El expresidente Barack Obama y el alcalde Zohran Mamdani leen un libro a los niños del Learning Through Play Pre-K en Nueva York. (Angelina Katsanis)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El expresidente Barack Obama se reunió el sábado por primera vez con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en una guardería donde leyeron a niños en edad preescolar y dirigieron una canción.

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La reunión se produce mientras Mamdani, un socialista democrático que cumplió sus 100 días en el cargo hace poco más de una semana, también está tratando de construir una relación de trabajo con el presidente republicano Donald Trump.

Obama y Mamdani no respondieron a preguntas tras leer el libro “Solos y juntos” a los niños y dirigir una canción de “Las ruedas del autobús”.

El expresidente durante dos mandatos y abanderado del Partido Demócrata se ha ofrecido a ser la caja de resonancia de Mamdani, de 34 años, cuyo poder de estrella, juventud y programa progresista le han hecho destacar en la política demócrata.

Mamdani tomó posesión de su cargo en enero tras una campaña centrada en hacer de Nueva York un lugar más asequible para vivir, centrando su programa en reorientar el vasto poder del gobierno hacia la ayuda a la clase trabajadora de la ciudad, en apuros.

Zohran Mamdani se convirtió en alcalde de la ciudad de Nueva York justo después de la medianoche del jueves, tomando el juramento del cargo en una histórica estación de metro fuera de servicio en Manhattan.Mamdani, demócrata, prestó juramento como primer dirigente musulmán de la mayor ciudad de Estados Unidos, colocando su mano sobre un Corán mientras prestaba juramento.Mamdani nació en Kampala (Uganda), hijo de la cineasta Mira Nair y de Mahmood Mamdani, académico y escritor. Su familia se trasladó a Nueva York cuando él tenía 7 años, y Mamdani creció en una ciudad posterior al 11 de septiembre de 2001 en la que los musulmanes no siempre se sentían bienvenidos. Se convirtió en ciudadano estadounidense en 2018.
1 / 11 | En imágenes: así fue la primera juramentación de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York. Zohran Mamdani se convirtió en alcalde de la ciudad de Nueva York justo después de la medianoche del jueves, tomando el juramento del cargo en una histórica estación de metro fuera de servicio en Manhattan. - Yuki Iwamura

Mamdani se ha reunido en dos ocasiones con Trump en la Casa Blanca, en noviembre y febrero, para tratar asuntos que afectan a Nueva York.

A pesar de esos encuentros amistosos, su relación ha mostrado signos de tensión recientemente. El jueves, Trump publicó en las redes sociales que Mamdani estaba “DESTRUYENDO Nueva York” con sus políticas fiscales y amenazó con retirar los fondos federales para la ciudad.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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Zohran Mamdani Nueva YorkCiudad de Nueva YorkBarack ObamaBreaking News
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