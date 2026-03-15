Nueva York busca un zar para hacerse cargo del cierre de la cárcel de Rikers Island

Nueva York- La Administración del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, está en busca de un zar para las cárceles de la ciudad y cumplir con la legislación que establece que la cárcel municipal de Rikers Island, plagada de violencia y bajo vigilancia de un tribunal federal, debe ser cerrada para el 2027.

La ciudad publicó el viernes una convocatoria de empleo para ese nuevo cargo y señala entre sus responsabilidades, que “esta persona servirá como asesor de confianza del alcalde, primer vicealcalde y el liderazgo superior de la Administración en todos los asuntos relacionados con el cierre de Rikers”.

También debe asegurar que todos los proyectos e iniciativas asociados con el cierre de Rikers y la construcción de cárceles en los distritos estén encaminados a completarse a tiempo, y establece un salario de entre $180,000 y $130,000 al año.

15 funcionarios correccionales y cinco reclusos resultaron heridos durante el incendio registrado en Rikers Island en abril pasado. (Seth Wenig)

En abril del 2017 el entonces alcalde Bill de Blasio anunció lo que muchos esperaban, el cierre del mayor complejo carcelario de la ciudad y uno de los más grandes del país, que para entonces se había convertido ya en la peor pesadilla para muchos, para ser sustituida por 4 cárceles más pequeñas, lo que ha enfrentado obstáculos desde su inicio.

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El plan contemplaba ir reduciendo la población penal -de hombres, mujeres y menores- para facilitar el cierre, así como cambios en el sistema de justicia penal para programas alternativos al encarcelamiento mientras la persona espera por su proceso judicial.

En 2019 el Concejo municipal aprobó el cierre de la cárcel, que consta de 10 edificios y ubica en una isla entre los distritos de Queens y El Bronx, que alberga principalmente presos en espera de juicio, entre los que se encuentra el famoso exproductor de Hollywood, Harvey Weinstein.

Yoselyn Ortega se encuentra encarcelada en la prisión de Rikers Island en Nueva York. (Archivo)

La ciudad ha enfrentado demandas por las precarias condiciones en la prisión y la violencia y las muertes de reos acentúan la crisis.

Uno de los pasos que dio Mamdani tan pronto asumió su cargo en enero fue emitir una orden ejecutiva para poner fin al confinamiento excesivo en solitario, que está prohibido por ley, y nombrar como jefe del Departamento de Corrección a Stanley Richards, con amplia experiencia en el sistema de justicia penal, quien en la década de 1980 cumplió dos años y medio de condena precisamente en Rikers por cargos de robo.

Stanley ha apoyado la reinserción exitosa de personas que salen de prisión y promovido alternativas al encarcelamiento desde la organización sin ánimo de lucro Fortune Society que presidía cuando Mamdani le designó comisionado del Departamento de Corrección el pasado febrero.