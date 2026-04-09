Inquilinos, guarderías, migrantes y mucha nieve: los primeros 100 días de Zohran Mamdani

Zohran Mamdani cumple este jueves cien días como alcalde. Más de tres meses desde que Nueva York pasó a estar en manos de un joven musulmán y socialista que, según algunos, iba a destruir la Gran Manzana por su agenda “demasiado progresista”. Sin embargo, casi la mitad de los neoyorquinos respalda su gestión y asociaciones vecinales explican a EFE que ven con buenos ojos sus esfuerzos para cumplir sus promesas electorales.

El pasado 1 de enero, a pocos kilómetros de Times Square, mientras miles de personas daban la bienvenida al año nuevo, Mamdani, de 34 años, se convertía en el alcalde de Nueva York más joven en más de un siglo durante una primera ceremonia íntima celebrada en la antigua y abandonada estación de metro del ayuntamiento.

La mitad de los neoyorquinos de su lado

El 48% de los neoyorquinos aprueba la gestión del edil en estos meses, de acuerdo con una encuesta del Instituto Marista de Opinión Pública. El dato, aunque alto, es peor que el que obtuvo su predecesor, Eric Adams, en sus primeros meses en el cargo.

PUBLICIDAD

Los primeros cien días de Mamdani han estado marcados por el traslado de Nicolás Maduro a una prisión de Brooklyn, las tensiones sociales derivadas tras la brutalidad de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la sintonía mostrada con el presidente Donald Trump y, sobre todo, por las tormentas invernales, gestión que cuenta con la aprobación del 65% de los encuestados.

El alcalde se ha erigido también como un férreo contrapunto a las políticas migratorias de la Casa Blanca tras reforzar a Nueva York como ciudad santuario para limitar las operaciones de los agentes federales en la ciudad.

Los inquilinos, su buque insignia

Si por algo será recordada la campaña electoral del ahora alcalde, además de los colores elegidos para su imagen, su forma de dirigirse al electorado o sus vídeos virales hablando español (o intentándolo), es por su propuesta de congelar los alquileres.

Mientras gran parte de las grandes ciudades del mundo atraviesan una crisis habitacional, derivada de años de especulación inmobiliaria, en Nueva York, una de las ciudades con el alquiler más caro del mundo, ganaba fuerza la idea de poner un límite al precio de la vivienda.

Como era de esperar, algunas de las primeras medidas de Mamdani fueron en materia de vivienda, entre ellas revitalizar la Oficina de la Alcaldía para Proteger a los Inquilinos.

“Desde el primer día, el alcalde ha demostrado su compromiso con los inquilinos, trabajando para exigir responsabilidades a los propietarios sin escrúpulos y hacer que nuestra ciudad sea más asequible”, declara a EFE Sumathy Kumar, directora del NYS Tenant Bloc, una organización de inquilinos.

PUBLICIDAD

En estos cien días, Mamdani ha lanzado audiencias públicas para denunciar fraudes, anunciado una estrategia de multas para caseros que cometan infracciones y reafirmado su compromiso de seguir construyendo viviendas y de favorecer modelos para “desmercantilizarla” parcialmente.

“Entiende que los inquilinos se merecen algo mejor que viviendas en ruinas y subidas de alquiler”, asegura Kumar.

Cuidado infantil universal hasta los cinco años

Otra de las promesas electorales a las que más esfuerzos ha dedicado ha sido la de lograr el cuidado infantil universal hasta los cinco años.

De la mano de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, el alcalde dio sus primeros pasos al anunciar miles de plazas gratuitas de cuidado infantil para menores de 2 y 3 años.

“Estos pasos deben ir seguidos ahora de una inversión sostenida y de apoyo normativo a las redes de cuidado infantil en el ámbito familiar, que son fundamentales para ampliar el acceso de las familias diversas y con pocos recursos en toda la ciudad de Nueva York”, explican a EFE desde Queens Childcare Network, una organización que gestiona guarderías en el distrito donde vivía Mamdani antes de mudarse a la residencia oficial.

Aun así, definen estos primeros pasos como “una oportunidad importante para construir un sistema de cuidado infantil universal verdaderamente inclusivo”.

Tanto esta como la de los alquileres son medidas estructurales que requerirán de más esfuerzos y, sobre todo, más tiempo, para poder ver la luz.

Para llevarlas a cabo, Mamdani deberá ganar primero la batalla en el Concejo Municipal frente a los concejales que se oponen a su idea de subir los impuestos a los ricos, mediante recargos a grandes ingresos y corporaciones, para financiar algunas de las medidas sociales que defiende.