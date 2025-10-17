Excompetidor de “Objetivo Fama” llega con una propuesta fresca de salsa contemporánea

El excompetidor del “reality show” de canto “Objetivo Fama”, José Rubén, se prepara para el lanzamiento de su nuevo sencillo “Sí y amén”, una propuesta fresca de salsa contemporánea.

De esta manera, el también exintegrante del reconocido grupo N’Klabe regresa con una alternativa que combina los sonidos y el sabor de la salsa con letras que celebran la fe y esperanza. El sencillo, además, marca un nuevo capítulo en su carrera tras varios años fuera de los escenarios.

“Sí y amén” estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 22 de octubre de 2025. Según un comunicado, la canción destaca por sus arreglos cuidadosamente elaborados y su mensaje positivo con el que el artista busca conectar tanto con los amantes de la salsa como con un público más amplio que aprecia la música con contenido inspirador.

El tema fue producido en colaboración con Armando Sánchez, quien aportó su experiencia y creatividad en los arreglos. El resultado, comentaron, fue un sonido fresco y lleno de energía.