prima:Suscriptores
17 de octubre de 2025
Excompetidor de “Objetivo Fama” llega con una propuesta fresca de salsa contemporánea

“Sí y amén”, de José Rubén, estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 22 de octubre

17 de octubre de 2025 - 9:52 PM

José Rubén también perteneció al reconocido grupo musical N'Klave. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El excompetidor del “reality show” de canto “Objetivo Fama”, José Rubén, se prepara para el lanzamiento de su nuevo sencillo “Sí y amén”, una propuesta fresca de salsa contemporánea.

De esta manera, el también exintegrante del reconocido grupo N’Klabe regresa con una alternativa que combina los sonidos y el sabor de la salsa con letras que celebran la fe y esperanza. El sencillo, además, marca un nuevo capítulo en su carrera tras varios años fuera de los escenarios.

“Sí y amén” estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 22 de octubre de 2025. Según un comunicado, la canción destaca por sus arreglos cuidadosamente elaborados y su mensaje positivo con el que el artista busca conectar tanto con los amantes de la salsa como con un público más amplio que aprecia la música con contenido inspirador.

El tema fue producido en colaboración con Armando Sánchez, quien aportó su experiencia y creatividad en los arreglos. El resultado, comentaron, fue un sonido fresco y lleno de energía.

José Rubén continúa con su compromiso con la música de calidad, consolidándose como un artista que no solo interpreta, sino que transmite emociones a través de cada presentación.

