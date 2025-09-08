Pirulo defiende su salsa positiva con su nueva producción discográfica

El cantante y músico Pirulo anda más feliz y positivo que nunca con el nuevo proyecto musical que creó y que lleva en sus manos.

Lejos del faranduleo en las redes como él le llama a la publicación de contenido y fotos, Pirulo llevaba dos años y medio trabajando en la producción discográfica de “Calle Linda 5: Positivo”, un disco que pretende levantar el ánimo y transmitir esperanza para tener una buena actitud y seguir hacia adelante.

Su nuevo álbum musical va por esa línea y Pirulo solo quiere inyectar un poco de positivismo con la cadencia y sonororidad que define su estilo desde que sacó la primera producción discográfica “Calle Linda” en el 2012.

“Calle Linda es mi proyecto y le voy cambiando una palabrita, unas cositas de acuerdo al concepto. Este se llama positivo y se trata de un disco conceptual, o sea, todas las canciones tienen que ver con mantenernos positivos, con coger fuerza, con levantarnos para bregar con la vida. Es un disco de la vida real. Es un disco para gozar”, detalló el músico y director Pirulo y la Tribu.

La producción discográfica fue inspirada en la vida de Pirulo y en la de otros, porque plasmar las situaciones cotidianas de la sociedad es parte de su propuesta.

“Es inspirado en la brega mía, pero en la brega tuya, en la de todos en la vida. Es levantarnos y mantenernos con las ganas necesarias y la fortaleza para meterle mano a la vida, que no todo el tiempo es color de rosa”, añadió.

Pirulo una vez más reafirmó su compromiso con la salsa auténtica de Puerto Rico, esa que nació en los barrios, caseríos y comunidades. Su identidad musical nunca ha sido motivada ni cambiada por modas y ciclos, al contrario siempre ha sido un defensor de clave salsera que se escucha con fuerza al integrar guaguancó, mambo, son y otros sabrosos ritmos caribeños.

Contrario a los discos anteriores, Pirulo esta vez optó por colaboraciones con exponentes géneros urbanos, que le : metén de verdad”, aseguró. En este álbum, Pirulo se unió a Vico C, Ñengo Flow, Ñejo, Gallego y Wiso G, consolidando un proyecto que fusiona la pasión de la salsa con la energía de voces icónicas de la música urbana y tropical.

“Antes de Pirulo y la Tribu había trabajado con el género urbano. Pero es la primera vez que tengo este tipo de colaboraciones en un disco, las hice con ellos porque son voces genuinas. Son voces que saben entrarle a mi proyecto de salsa, a mi estilo. La verdad que todas las colaboraciones quedaron muy bien. Nada fue forzado, no son colaboraciones por el negocio o obligadas. Esto es diferente”, sostuvo el artista, quien además es padre de dos hijas adolescentes.

No conoce a Bad Bunny pero sus músicos sí

Precisamente sobre el resurgir de la salsa en voces de exponentes urbanos como lo ha hecho la estrella internacional Bad Bunny, Rauw Alejandro y Guaynaa, por mencionar algunos, comentó que siempre recibirán el respaldo de su parte por difundir el género salsero en el mundo.

Al Conejo Malo dijo no conocerlo y tampoco ha podido asistir a su residencia musical “Yo no me quiero ir de aquí”. En cambio algunos de los músicos que han sido parte de su tribu sí conocen a Bad Bunny porque son parte de los músicos que tocan con la orquesta Los sobrinos, que imparten la sonoridad rítmica de la parte final del concierto.

Pirulo aseguró estar contento con la gran oportunidad que tienen y que han tenido los músicos por la exposición y por el valor que Bad Bunny le otorga a los músicos locales.

“Hay varios que no están tocando en la tribu porque está en el Choli, de verdad que feliz por ellos”, reiteró.

Por lo pronto, Pirulo, se ha propuesto estar más presente en las redes sociales para no perder el contacto con sus seguidores y los salseros. Su esencia musical no va a cambiar y mientras haya salseros de la mata puede proclamar que: “ mi música no tiene una fecha de caducidad, ni nada de eso”.