“Lo más importante de la música es hacerlo con el corazón con los dientes por fuera, aunque tengamos la mascarilla”, soltó el cantante y músico Pirulo al conocer a los 65 estudiantes que forman parte del próximo concierto “Revive La Música” en el Coca-Cola Music Hall, en San Juan

Pirulo tuvo el pasado sábado un primer encuentro con los jóvenes músicos que participarán este domingo 12 de diciembre, a las 3:00 p.m., en la decimotercera edición del concierto del programa Revive La Música, liderado por la Fundación Banco Popular y la Fundación Luis A. Ferré. El encuentro fue en uno de los salones de ensayo del Centro de Bellas Artes (CBA) Luis A. Ferré en Santurce. Hasta allí llegó el músico que se encuentra honrado y feliz de ser parte de la iniciativa que ha impactado desde su fundación en el 2006, a más de 2,000 estudiantes con la entrega de instrumentos donados a los distintos programas de música en escuelas y organizaciones sin fines de lucro. La iniciativa ha logrado beneficiar a 130 entidades educativas y organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

La misión de Revive La Música va dirigida a fomentar la educación musical en las escuelas y comunidades a través de los donativos de instrumentos y crear espacios para la ejecución musical de los estudiantes junto a reconocidos artistas y músicos en Puerto Rico.

“(El concierto) es un guille. Soy privilegiado de que se me considere para una cosa tan bonita y de que alguna manera mi música sirva para motivar e influenciar a una juventud que está trabajando fuerte, e importante recalcar que son ellos los estudiantes los que hacen un trabajo lindo en la música. El que se me escoja me hace sentir muy honrado y feliz”, sostuvo la voz de “Loco pero feliz”, justo antes de entrar al salón de ensayo donde los estudiantes esperaban ansiosos y entusiastas por tocar los primeros acordes del repertorio salsero del concierto.

Pirulo recalcó la importancia de crear programas especializados en las artes y la música en las diferentes instituciones educativas públicas y privadas que fomenten el desarrollo de la nueva generación de talentos en Puerto Rico en vías de ser una mejor sociedad.

El cantante Pirulo,artista principal del evento Revive la Música comparte con los estudiantes que participan en el concierto. (VANESSA SERRA DIAZ)

“Cuando aportamos a nuestra cultura, aportamos a ser mejores individuos. Darle importancia a eso es darle importancia a nosotros como país, como pueblo, como gente. Necesitamos humanizarnos y qué mejor manera que hacerlo con música. Es importante en mi caso que las nuevas generaciones conozcan la salsa, porque nosotros somos puertorriqueños y eso es lo que llevamos en la sangre. No podemos ser ajenos a lo que somos. Todos somos latinos y la salsa la tenemos que llevar igual que llevamos nuestro nombre y apellido”, indicó Pirulo, quien reconoce que oportunidades como la del concierto de Revive La Música propician un acercamiento de los jóvenes al género de la salsa en la “época de Bad Bunny”, como él nombra a la tendencia musical actual.

PUBLICIDAD

Entusiasmo entre los jóvenes

Los niños y jóvenes músicos que participan en la velada musical provienen de diferentes pueblos de la isla y, para la mayoría, es la primera vez que acompañarían a Pirulo en el escenario. No están ajenos al trabajo del percusionista, ya que muchos expresaron que escuchan sus temas.

El cantante Pirulo,artista principal del evento Revive la Música comparte con los estudiantes que participan en el concierto.) (VANESSA SERRA DIAZ)

Ese es el caso de la estudiante de 19 años del Conservatorio de Música de Puerto Rico, Ana Yadira Velázquez. Para la joven, el poder ser parte de un segundo concierto de Revive La Música es un paso trascendental en su desarrollo como música. Su sueño es poder continuar en el arte musical profesionalmente. Velázquez participó en el concierto previo a la pandemia de COVID-19.

En los quince años de vigencia del programa Revive La Música el concierto anual no se ha efectuado solo en dos ocasiones, a causa del huracán María y de la pademia de COVID-19.

“La primera vez que participé en el concierto me llevé muchas amistades; muchos buenos recuerdos. Que me hayan contactado nuevamente es maravilloso. Poder tocar con un artista como es Pirulo es una bendición. He escuchado su música y su propuesta musical es muy buena y sé la calidad de músico que es”, sostuvo Velázquez, quien estudia música desde los 9 años.

Diego Díaz, de 16 años, es otro de los estudiantes que se siente orgulloso y emocionado al ser parte de la iniciativa musical. Para el estudiante de la Escuela Especializada Libre de Música Antonio Paoli de Caguas es la primera vez en un concierto de Revive La Música, por lo que considera un privilegio único poder tocar el repertorio del salsero.

PUBLICIDAD

Sobre la celebración de esta decimotercera edición del concierto del programa Revive La Música, Beatriz Polhamus, directora ejecutiva Fundación Banco Popular expresó que “en Fundación Banco Popular creemos que la música tiene el poder de transformar la vida de nuestros estudiantes, sus familias, sus escuelas y sus comunidades. Nos enorgullece mucho que a través de Revive la Música podemos ser parte de la formación de los jóvenes y contribuir a esa pasión que sienten por la música. Estoy segura de que estas experiencias les marcarán positivamente para toda la vida”.

Así mismo, María Luisa Ferré Rangel, presidenta de la Junta de Síndicos de la Fundación Luis A. Ferré, añadió: “Somos privilegiados de poder colaborar y aportar a que jóvenes talentosos tengan acceso a recursos y herramientas que le ayuden a desarrollar su carrera en las artes. Este año, celebramos con orgullo 15 años de ser testigos de muchas buenas noticias en cada uno de los participantes del proyecto. Sin lugar a dudas, con todo lo que vivimos a diario, cada joven representa la esperanza de un mejor Puerto Rico, unidos por un tema universal como es la música.”

Los estudiantes serán dirigidos por Samuel Morales, Armando Ramírez y Carlos Cruz. El repertorio del concierto incluye los éxitos “Loco pero feliz”, “Calle linda”, “Crema, crema”, “Como mi salsa ninguna”, “Sigo en la brega” y “Me gusta”, entre otras. El concierto es por invitación.

Para información de Revive La Música u otros proyectos relacionados a la educación musical, accede a www.fundacionbancopopular.org