Con su estilo distintivo, desde sus inicios le ha cantado a su gente, a lo lindo, al barrio, al trabajador y a lo bueno, con esa “locura” abrazada a la felicidad. En esta ocasión, el cantante Pirulo y la Tribu regresa para darle continuidad a ese proyecto que marcó su inicios y que, con el transcurso del tiempo, ha demostrado que no se trataba de un golpe de suerte.

El cantante reafirma su esencia con las historias que le dan vida a su tercer álbum musical “Calle Linda 3”, con 17 temas compuestos por este músico y compositor, un disco que asegura que es muy sentimental, en el que incluye “salsa nueva”, así como un tema de plena y otro de bomba, muy a su estilo.

“Venimos trabajando este disco hace rato, desde el 2017. Después de eso hemos pasado la seca y la ‘siguaraya’ entre huracanes, temblores y pandemia. Por eso me ves en el disco haciendo fuerza y mollero, guillao de superhéroe. Es haciendo referencia a las fuerzas del sacrificio, del bien, a que todos hemos tenido que volvernos superhéroe en estos tiempos de alguna manera u otra para mantenernos con la frente en alto y para mantenernos trabajando. Hago alusión a eso en este disco y fronteo con las fuerzas del bien, de Dios, de lo correcto y del trabajo”, aseveró el artista, quien ve esta producción como una celebración “después de tanto lío” y que fue armando durante la crisis de salud que afrontamos.

PUBLICIDAD

Según relata, al comienzo de la pandemia estuvo “paniqueao” como todo el mundo y le llegaron a temblar las rodillas. Sin embargo, fue un tiempo para orar mucho y lograr hacer muchas cosas que durante el ajetreo de la música y las presentaciones no estaba haciendo, como lo fue hacer ejercicios, así como para poner pies en tierra y valorar otras cosas.

Así también fue como nació el nuevo tema “Dios”, para cuyo video musical usó el mismo concepto de superhéroe y que fue grabado en diferentes zonas de El Viejo San Juan.

“Dios me da la fuerza también para salir fronteando, con mollero. Y es que ando en mi mochila con Dios como siempre. Es un tema muy honesto, que me ayudó mucho a lograr mis cositas y a ubicarme”, dijo el artista, cuyo nombre es Francico Rosado Rosario y quien se considera ser un creyente de Dios “24/7”.

“Soy un bendecido en toda la palabra, vivo agradecido a Dios, orando de corazón, sonriendo y abrazando al pueblo. Amo mucho a mi pueblo. Me comprometo mucho con la música que hago, lo tomo bien a pecho porque se me dio esa responsabilidad, esa seriedad. Ese camino para mí vale mucho, vivo esmerado en eso, en mantener ese cariño en el alma por el que la gente me ha dado”, aseguró el autor de los temas “El tumbaíto” y “Pa’ los envidiosos”, que ya se han venido escuchando y que se incluyen en “Calle Linda 3″.

Mientras deja claro que no hace “featuring” con todo el mundo, que no hace música por moda ni atropellada, resalta la integración del salsero Gilberto Santa Rosa en el tema “No es cantar por cantar” y del artista urbano Tito El Bambino con “No le temo a la vida” en esta producción musical, a quienes admira y aprecia.

PUBLICIDAD

“Gilbertito es un caballero verdaderamente. Tengo un tema en su disco y él un tema en el disco mío. Tengo una relación un poco más allá de amigo, hijo, sobrino, hermandad, de mucho respeto y cariño. Eso es un veterano y una figura que ha alumbrado el camino para que yo camine después y me siento muy privilegiado que me respeten y me valoren, y tenemos esa relación. Así se dio el tema, como tiene que ser los ‘featuring’, que a veces son medios atropellados. Es un tema bien logrado, al igual que con Tito el Bambino. El muñeco, ya tú sabes que es duro y ese se adapta a lo que tenga que adptarse. Son temas que se han hecho sin forzarlos mucho, temas que reflejen una realidad de lo que pensamos, sentimos y de quienes somos”, señaló.

Con esta producción, en la que se “apretó la correa, se ajustó las botas y alzó la frente”, Pirulo explica que la gente ya está clara en lo que es su esencia y de que de su trabajo habla solo. Desde que inició su carrera en 2013, con la madurez que ha adquirido como artista y persona dice sentirse más encajado en lo que la vida le ha dado y la responsabilidad que tiene dentro de la música y de la fuerza que tiene para hacerlo, esa que viene de Dios.

Por eso, no hay un solo momento en su vida que distinga la presencia de Dios, pues señala que a diario ve reflejada su obra, a quien le sonríe con este disco y le adjudica dicha fuerza.

PUBLICIDAD

“Nací en una casa en donde Dios ha sido nuestro arroz con habichuela, es nuestra gasolina para la vida. No tenemos más na’. Nací dentro de la familia en donde lo que hay es amor y bendición. ‘Con el favor de Dios’, ‘si Dios quiere”, todo el tiempo con Dios al frente. Esa es la fuerza que uno tiene que me hace tirar pa’ lante, y que me hace decir en nombre de esa fuerza poderosísima, esa es mi creencia de cómo veo a Dios”, dijo a la vez que asegura ser muy respetuoso en cuanto a su creencia y que no abacora a la gente con doctrinas ni nada. “A mí lo que me gusta es amar a las peronas crean o no crean, independientemente de nada. Ese es mi Dios, es amor, el de la justicia y el de la verdad”.

Mientras asegura que en estos tiempos muchos artistas están buscando estrategias para mercadearse y para ganar “likes”, Pirulo dice que con su disco el sigue “fronteando” como se supone, con música.

“Ahí hay 17 temas. Estamos promocionando cuatro, esa es la estrategia de nosotros. Si no te gusta una, te gusta la otra por el lado”, concluyó.