Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
15 de octubre de 2025
81°nubes dispersas
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Rendirán tributo a Ednita Nazario en la duodécima gala de “Objetivo Fama”

La intérprete ponceña, además, fungirá como artista invitada del “show”

14 de octubre de 2025 - 7:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ednita Nazario fungirá como juez y artista invitada. (Ramon "Tonito" Zayas)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Primero fue Juan Gabriel, después Olga Tañón. Este 2025, como de costumbre, la producción del “reality show” de canto “Objetivo Fama” decidió dedicar algunas galas a figuras emblemáticas de la música latina.

RELACIONADAS

Ahora, los ocho participantes que continúan en la lucha por el gran premio se preparan para rendir tributo a otra de las grandes voces de la isla. Se trata de la intérprete ponceña Ednita Nazario.

Ayer, lunes, a través de las redes sociales de “Objetivo Fama” se confirmó que la galardonada exponente también estará presente en la gala que tendrá lugar en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

“¡Confirmado! Ednita Nazario dice presente en la gala 12 como artista y jueza invitada ¿Estás listo?, indicaron.

Como parte del homenaje, algunos de los competidores llegarán al escenario con éxitos de la cantante. A continuación, la lista de canciones para el próximo sábado:

  • Sheila - “Lo que son las cosas” de Ednita Nazario
  • Ariana - “A que no te vas” de Ednita Nazario
  • Yancy - “No te mentía” de Ednita Nazario
  • Noelyz - “Después de ti” de Ednita Nazario
  • Dionicio - “Pégate” de Ricky Martin
  • Gustavo - “Te llamé” de Christian Castro
  • Christian - “Si una vez” de Selena versión Manny Manuel
  • Kevin - “Mi reflejo” de Christina Aguilera

La gala final de “Objetivo Fama” será el 2 de noviembre. Mientras tanto, el 15 de diciembre, ofrecerán un concierto en el Coca-Cola Music Hall.

El reality Objetivo Fama ya tiene a sus 10 semifinalistas. A continuación los concursantes que continúan en la competencia.Miguel Ángel Díaz, de 27 años.Kevin Dalí
1 / 11 | FOTOS: Ellos son los 10 semifinalistas de Objetivo Fama. El reality Objetivo Fama ya tiene a sus 10 semifinalistas. A continuación los concursantes que continúan en la competencia. - Suministrada/Wilfred Omar

Tags
Ednita NazarioMúsicaObjetivo FamatelevisiónReality ShowsTelemundo
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 14 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: