Rendirán tributo a Ednita Nazario en la duodécima gala de “Objetivo Fama”

Ahora, los ocho participantes que continúan en la lucha por el gran premio se preparan para rendir tributo a otra de las grandes voces de la isla. Se trata de la intérprete ponceña Ednita Nazario.

Ayer, lunes, a través de las redes sociales de “Objetivo Fama” se confirmó que la galardonada exponente también estará presente en la gala que tendrá lugar en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

“¡Confirmado! Ednita Nazario dice presente en la gala 12 como artista y jueza invitada ¿Estás listo?”, indicaron.

Como parte del homenaje, algunos de los competidores llegarán al escenario con éxitos de la cantante. A continuación, la lista de canciones para el próximo sábado:

PUBLICIDAD

Sheila - “Lo que son las cosas” de Ednita Nazario

“Lo que son las cosas” de Ednita Nazario Ariana - “A que no te vas” de Ednita Nazario

“A que no te vas” de Ednita Nazario Yancy - “No te mentía” de Ednita Nazario

“No te mentía” de Ednita Nazario Noelyz - “Después de ti” de Ednita Nazario

“Después de ti” de Ednita Nazario Dionicio - “Pégate” de Ricky Martin

“Pégate” de Ricky Martin Gustavo - “Te llamé” de Christian Castro

“Te llamé” de Christian Castro Christian - “Si una vez” de Selena versión Manny Manuel

“Si una vez” de Selena versión Manny Manuel Kevin - “Mi reflejo” de Christina Aguilera

La gala final de “Objetivo Fama” será el 2 de noviembre. Mientras tanto, el 15 de diciembre, ofrecerán un concierto en el Coca-Cola Music Hall.