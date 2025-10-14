Rendirán tributo a Ednita Nazario en la duodécima gala de “Objetivo Fama”
La intérprete ponceña, además, fungirá como artista invitada del “show”
14 de octubre de 2025 - 7:28 PM
Primero fue Juan Gabriel, después Olga Tañón. Este 2025, como de costumbre, la producción del “reality show” de canto “Objetivo Fama” decidió dedicar algunas galas a figuras emblemáticas de la música latina.
Ahora, los ocho participantes que continúan en la lucha por el gran premio se preparan para rendir tributo a otra de las grandes voces de la isla. Se trata de la intérprete ponceña Ednita Nazario.
Ayer, lunes, a través de las redes sociales de “Objetivo Fama” se confirmó que la galardonada exponente también estará presente en la gala que tendrá lugar en el Centro de Bellas Artes de Caguas.
“¡Confirmado! Ednita Nazario dice presente en la gala 12 como artista y jueza invitada ¿Estás listo?”, indicaron.
Como parte del homenaje, algunos de los competidores llegarán al escenario con éxitos de la cantante. A continuación, la lista de canciones para el próximo sábado:
La gala final de “Objetivo Fama” será el 2 de noviembre. Mientras tanto, el 15 de diciembre, ofrecerán un concierto en el Coca-Cola Music Hall.
