Vicky y Miguel son los nuevos eliminados de “Objetivo Fama”

La gala número 11 de “Objetivo Fama” comenzó muy distinta a como terminó. El público bailó y cantó al ritmo de “La vida es un carnaval” de Celia Cruz, tema elegido para la apertura del “show”.

Esta vez, la primera en ser llamada fue Sheila, quien subió al escenario con el tema “Quiero amanecer con alguien” de Daniela Romo. Según los comentarios de los jueces, la mexicana dejó lo mejor de sí para la final de la temporada.

Gustavo también contó con el favor del público y pasó a la siguiente fase de la competencia. Aunque su versión de “Flor pálida” de Marc Anthony fue muy aplaudida, al boricua le faltó fuerza interpretativa.

Asimismo, Yancy, recibió otra oportunidad para demostrar por qué debe ser la gran ganadora. La dominicana radicada en Brooklyn interpretó “Tormento” de Mon Laferte.

Acto seguido, Christian, le dio un giro inesperado al éxito de Willie Colón, “El gran varón”. Con un poderoso mensaje de equidad y respeto, el puertorriqueño demostró que cuenta con todo lo necesario para tener un lugar en la final del 2 de noviembre.

El próximo nombre que se escuchó fue el de Ariana. La boricua deleitó con tema “Amigos simplemente amigos” de Ana Gabriel.

Dionicio, una vez más, evidenció su notable crecimiento vocal e interpretativo con la canción “Vivir así es morir de amor” de Camilo Sesto. El venezolano, de igual manera, sorprendió a Vicky con una tierna petición en plena transmisión. La puertorriqueña aceptó ser su novia.

Dionicio sorprendió a Vicky con una tierna propuesta. (Suministrada)

Antes de que las presentadoras Gil Marie López y Jimena Gállego anunciaran el concierto de “Objetivo Fama” para el próximo 14 de diciembre en el Coca-Cola Music Hall, le tocó el turno a Noelyz. La boricua radicada en Florida se creció con el tema “El hombre que yo amo” de Miriam Hernández.

Vicky, quien tuvo una de sus mejores presentaciones a lo largo de la temporada, cautivó con “Víveme” de Laura Pausini. Quizás por encontrarse en peligro de abandonar la competencia, a la participante le faltó fuerza interpretativa.

Con algunos problemas de afinación y con la letra de la canción, Miguel llegó al escenario con “Usted se me llevó la vida” de Alexandre Pires.

Finalmente, Kevin, se presentó con un tema lleno de pasión, fuerza y entereza. De hecho, entre los comentarios le mencionaron que tuvo una de las mejores noches de la temporada con “Me va a extrañar” de Ricardo Montaner.

La audiencia presente en el Centro de Bellas Artes de Caguas, sin embargo, se marchó con un poco de desánimo al conocer el resultado de las votaciones de la semana. La salida de Vicky, en especial, causó conmoción entre los fanáticos.