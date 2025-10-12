Opinión
12 de octubre de 2025
78°ligeramente nublado
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Reseña
Evaluación o crítica de un servicio, producto o actividad creativa.

Vicky y Miguel son los nuevos eliminados de “Objetivo Fama”

Ahora son ocho los semifinalistas del “reality show” de canto

12 de octubre de 2025 - 11:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Vicky fue una de las eliminadas de la noche. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La gala número 11 de “Objetivo Fama” comenzó muy distinta a como terminó. El público bailó y cantó al ritmo de “La vida es un carnaval” de Celia Cruz, tema elegido para la apertura del “show”.

RELACIONADAS

Esta vez, la primera en ser llamada fue Sheila, quien subió al escenario con el tema “Quiero amanecer con alguien” de Daniela Romo. Según los comentarios de los jueces, la mexicana dejó lo mejor de sí para la final de la temporada.

Gustavo también contó con el favor del público y pasó a la siguiente fase de la competencia. Aunque su versión de “Flor pálida” de Marc Anthony fue muy aplaudida, al boricua le faltó fuerza interpretativa.

Asimismo, Yancy, recibió otra oportunidad para demostrar por qué debe ser la gran ganadora. La dominicana radicada en Brooklyn interpretó “Tormento” de Mon Laferte.

Acto seguido, Christian, le dio un giro inesperado al éxito de Willie Colón, “El gran varón”. Con un poderoso mensaje de equidad y respeto, el puertorriqueño demostró que cuenta con todo lo necesario para tener un lugar en la final del 2 de noviembre.

El próximo nombre que se escuchó fue el de Ariana. La boricua deleitó con tema “Amigos simplemente amigos” de Ana Gabriel.

Dionicio, una vez más, evidenció su notable crecimiento vocal e interpretativo con la canción “Vivir así es morir de amor” de Camilo Sesto. El venezolano, de igual manera, sorprendió a Vicky con una tierna petición en plena transmisión. La puertorriqueña aceptó ser su novia.

Dionicio sorprendió a Vicky con una tierna propuesta.
Dionicio sorprendió a Vicky con una tierna propuesta. (Suministrada)

Antes de que las presentadoras Gil Marie López y Jimena Gállego anunciaran el concierto de “Objetivo Fama” para el próximo 14 de diciembre en el Coca-Cola Music Hall, le tocó el turno a Noelyz. La boricua radicada en Florida se creció con el tema “El hombre que yo amo” de Miriam Hernández.

Vicky, quien tuvo una de sus mejores presentaciones a lo largo de la temporada, cautivó con “Víveme” de Laura Pausini. Quizás por encontrarse en peligro de abandonar la competencia, a la participante le faltó fuerza interpretativa.

Con algunos problemas de afinación y con la letra de la canción, Miguel llegó al escenario con “Usted se me llevó la vida” de Alexandre Pires.

Finalmente, Kevin, se presentó con un tema lleno de pasión, fuerza y entereza. De hecho, entre los comentarios le mencionaron que tuvo una de las mejores noches de la temporada con “Me va a extrañar” de Ricardo Montaner.

La audiencia presente en el Centro de Bellas Artes de Caguas, sin embargo, se marchó con un poco de desánimo al conocer el resultado de las votaciones de la semana. La salida de Vicky, en especial, causó conmoción entre los fanáticos.

El reality Objetivo Fama ya tiene a sus 10 semifinalistas. A continuación los concursantes que continúan en la competencia.Miguel Ángel Díaz, de 27 años.Kevin Dalí
1 / 11 | FOTOS: Ellos son los 10 semifinalistas de Objetivo Fama. El reality Objetivo Fama ya tiene a sus 10 semifinalistas. A continuación los concursantes que continúan en la competencia. - Suministrada/Wilfred Omar
