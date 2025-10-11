Los 10 participantes de “Objetivo Fama” vestirán de diseñadores de “Revelación Moda”

Esta colaboración representa una oportunidad única para los nuevos talentos de la moda puertorriqueña, quienes presentarán sus creaciones frente a una audiencia televisiva masiva y demostrarán su capacidad para fusionar el diseño con la personalidad y el estilo de los artistas.

“Revelación Moda” nació, precisamente, para esto: abrir puertas, dar visibilidad y conectar el talento emergente con plataformas de alto impacto.

“Que nuestros participantes vistan hoy a los artistas de ‘Objetivo Fama’ es una muestra del potencial de nuestra industria creativa y del poder de las colaboraciones locales”, expresó Carlos Bermúdez, presidente de San Juan Moda.

Esta oportunidad visibiliza al diseñador joven, al diseñador nuevo, y reafirma el compromiso de San Juan Moda con el desarrollo de nuevas generaciones de creativos que buscan abrirse paso dentro de la industria.

Diseñadores y participantes

• Antuán vestirá a Ariana

• Carlos Javián vestirá a Miguel

• Edrix vestirá a Vicky

• Isaac vestirá a Yancy

• Jean Carlos vestirá a Kevin

• Jennifer vestirá a Gustavo

• Sanmson vestirá a Christian

• Steven Picón vestirá a Dionicio

• María Alejandra vestirá a Noelyz

• Rebecca vestirá a Sheila

El ejercicio permitió a los diseñadores experimentar un proceso real de trabajo televisivo, en el que la moda se convierte en una herramienta narrativa y expresiva dentro del espectáculo.

Según un comunicado, con esta alianza, San Juan Moda continúa su misión de fortalecer su compromiso con el desarrollo profesional de nuevos talentos en la integración de moda, entretenimiento y cultura puertorriqueña bajo una misma visión.