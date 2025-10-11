Opinión
11 de octubre de 2025
84°nubes rotas
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los 10 participantes de “Objetivo Fama” vestirán de diseñadores de “Revelación Moda”

Conoce qué diseñador vestirá a tu competidor favorito

11 de octubre de 2025 - 2:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Diseñadores de "Revelación Moda" junto a los participantes de "Objetivo Fama". (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La moda y la música se unen una vez más. Los participantes de la cuarta edición de “Revelación Moda”, el “reality show” de San Juan Moda, tienen hoy a su cargo el diseño y el estilismo de los 10 semifinalistas de “Objetivo Fama”.

Esta colaboración representa una oportunidad única para los nuevos talentos de la moda puertorriqueña, quienes presentarán sus creaciones frente a una audiencia televisiva masiva y demostrarán su capacidad para fusionar el diseño con la personalidad y el estilo de los artistas.

“Revelación Moda” nació, precisamente, para esto: abrir puertas, dar visibilidad y conectar el talento emergente con plataformas de alto impacto.

“Que nuestros participantes vistan hoy a los artistas de ‘Objetivo Fama’ es una muestra del potencial de nuestra industria creativa y del poder de las colaboraciones locales”, expresó Carlos Bermúdez, presidente de San Juan Moda.

Esta oportunidad visibiliza al diseñador joven, al diseñador nuevo, y reafirma el compromiso de San Juan Moda con el desarrollo de nuevas generaciones de creativos que buscan abrirse paso dentro de la industria.

Diseñadores y participantes

• Antuán vestirá a Ariana

• Carlos Javián vestirá a Miguel

• Edrix vestirá a Vicky

• Isaac vestirá a Yancy

• Jean Carlos vestirá a Kevin

• Jennifer vestirá a Gustavo

• Sanmson vestirá a Christian

• Steven Picón vestirá a Dionicio

• María Alejandra vestirá a Noelyz

• Rebecca vestirá a Sheila

El ejercicio permitió a los diseñadores experimentar un proceso real de trabajo televisivo, en el que la moda se convierte en una herramienta narrativa y expresiva dentro del espectáculo.

Según un comunicado, con esta alianza, San Juan Moda continúa su misión de fortalecer su compromiso con el desarrollo profesional de nuevos talentos en la integración de moda, entretenimiento y cultura puertorriqueña bajo una misma visión.

El reality Objetivo Fama ya tiene a sus 10 semifinalistas. A continuación los concursantes que continúan en la competencia.Miguel Ángel Díaz, de 27 años.Kevin Dalí
1 / 11 | FOTOS: Ellos son los 10 semifinalistas de Objetivo Fama. El reality Objetivo Fama ya tiene a sus 10 semifinalistas. A continuación los concursantes que continúan en la competencia. - Suministrada/Wilfred Omar
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Entretenimiento
