Taishmara y Andrea quedan fuera de “Objetivo Fama”

La décima gala de “Objetivo Fama” comenzó con el himno oficial de la Copa Mundial de Fútbol de 1998, celebrada en Francia, “La copa de la vida” de Ricky Martin. Aunque todos los participantes sabían que la noche acabaría con la eliminación de 2 de ellos, eso no fue impedimento para que encendieran el escenario del Centro de Bellas Artes de Caguas.

Esta noche todos querían ser nombrados por las presentadoras Gil Marie López y Jimena Gállego. El hecho de que sus nombres se escucharan a lo largo y ancho del recinto significaba que habían asegurado su permanencia en el “reality show” una semana más.

De esta manera, Christian fue el primero en vivir la experiencia. El boricua deleitó a los presentes con “Dónde estará mi primavera” de Marco Antonio Solís. Con la misma fuerza de su voz llegó el primer soberbio de la velada.

La segunda en recuperar el aliento fue Vicky. En esta ocasión la puertorriqueña cantó “Detrás de mi ventana” de Yuri. El jurado apreció su interpretación a pesar de haber notado sus nervios y algunos detalles para mejorar.

Gustavo, quien durante las pasadas semanas ha protagonizado algunos altercados en la casa estudio, también recibió el favor del público. Su tema para esta semana fue “Ya no somos ni seremos” de Christian Nodal. Al igual que otras galas, el jurado le recomendó cuidar su fuerza interpretativa.

Si alguien ha sido consistente en el regreso de “Objetivo Fama” a la pantalla ha sido Ariana. Así lo evidenció con la canción “Tú” de Shakira, que dejó a los jueces fascinados.

Antes de recibir la visita de su prima, Sheila interpretó “Volveré” de Lucero. Si bien es cierto que la joven es una de las favoritas para ganar la competencia, esta noche le faltó fuerza y expresividad, según resaltó el jurado.

Con un estilo muy distinto al que tiene acostumbrada a la audiencia, Noelys cantó “Con los años que me quedan” de Gloria Estefan. La invitación para la boricua radicada en Florida fue a creer en ella misma y la potencia vocal que posee.

Sin duda, con su participación de hoy, Dionicio le demostró al público que está listo para ser el primer venezolano en coronarse como ganador de “Objetivo Fama”. Su versión de “Salomé” de Chayanne puso a todos a bailar.

Yancy, para la cantante Ana Isabelle, tuvo su mejor gala. La dominicana de Nueva York interpretó “Si tú eres mi hombre” de Ángela Carrasco.

Otro que logró pasar a la gala número 11 fue Miguel. El puertorriqueño cantó “Sería fácil” de Luis Fonsi, canción con la que no pudo conquistar a los jueces.

“Conteo regresivo” de Gilberto Santa Rosa sonó en el Centro de Bellas Artes de Caguas por parte de Kevin. Con todo y encontrarse entre los tres participantes en peligro de abandonar la competencia, recibió excelentes comentarios y lo reconocieron una vez más como posible finalista.

Después de culminar su presentación, Taishmara y Andrea fueron anunciadas como las eliminadas de la noche. Sus respectivas salidas fueron motivo de sorpresa y frustración tanto para el público presente como para los jueces.

Guaynaa, quien se prepara para su concierto en el Coca-Cola Music Hall este 12 de octubre, sentó la pauta musical esta noche y puso a todos a gozar con su salsa. Por su parte, la vedette y presentadora Iris Chacón se disfrutó a cabalidad su rol como jueza invitada.