27 de septiembre de 2025
Conoce al juez invitado y la lista de canciones de la novena gala de “Objetivo Fama”

Esta noche arranca la etapa semifinal del “reality show” de canto

27 de septiembre de 2025 - 3:39 PM

Esta noche serán dos participantes los que se despedirán de la competencia. (Facebook)
Esta noche cambia el juego para los participantes de “Objetivo Fama”. Ninguno quedará nominado, sino que todos dependerán del voto del público para permanecer en la competencia.

Todo está listo para la velada musical que incluirá un repertorio especial. Se trata de canciones que fueron sugeridas por los propios competidores en una lista de deseos solicitada por la producción.

A continuación, los temas que sonarán esta noche en el escenario:

Al igual que todos los sábados, el jurado recibirá a un integrante invitado. Esta vez será el productor urbano DJ Luian.

