20 de septiembre de 2025
77°lluvia ligera
Olga Tañón hace llorar a participante de “Objetivo Fama”

Esta tarde, la intérprete de “PR24SIETE” participó de los ensayos de la octava gala del “reality show”

20 de septiembre de 2025 - 8:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Christian se mostró emocionado al internalizar que cantará junto a Olga Tañón. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Si algo ha destacado el regreso de “Objetivo Fama” a la pantalla, han sido los grandes exponentes invitados a lo largo de la temporada. Elvis Crespo, Christian Alicea y Janina Irizarry han sido tres de ellos.

RELACIONADAS

Mañana, el escenario de la competencia de canto se engalanará con la presencia de la intérprete de merengue, Olga Tañón. La boricua, además de jueza invitada, cantará junto a los chicos que se mantienen en la lucha por convertirse en la nueva estrella de la música.

A través de las redes sociales de la producción de Soraya Sánchez se puede ver el momento en el que “La Mujer de Fuego” ensayó su presentación para la octava gala. El número musical, como era de esperarse, incluirá mucho baile.

Para los aspirantes al título de ganador absoluto, sin duda, cada experiencia representa un sueño cumplido. Esta vez no fue la excepción.

Así lo evidenció la reacción de Christian al internalizar que mañana se presentará con la ganadora del Grammy Latino en cuatro ocasiones.

“¿Por qué lloras Christian?“, le preguntó la manejadora de las redes sociales de ”Objetivo Fama". “‘Hello! Voy a cantar con Olga Tañón”, respondió el puertorriqueño visiblemente emocionado.

“Hola, la Tañón por aquí. Ya estamos acá, en tras bastidores ver qué va a pasar. No se pueden perder esto porque va a estar brutal. ¿Por quién van a votar? Yo no sé, pero miren a ver qué van a hacer", sostuvo la merenguera en una publicación.

La octava gala, además, será dedicada a Tañón. A modo de homenaje, algunos participantes interpretarán sus canciones.

Escucha también:

Los 20 finalistas comenzarán el 2 de agosto su competencia musical desde el Centro de Bellas Artes de Caguas.Vicky Carbonell, de 24 años es de Puerto Rico y tiene raíces dominicanas. José Pacheco, conocido artísticamente como Valente, es otro boricua que perseguirá su sueño de convertirse en un artista.
1 / 21 | Estos son los 20 concursantes de Objetivo Fama . Los 20 finalistas comenzarán el 2 de agosto su competencia musical desde el Centro de Bellas Artes de Caguas. - Suministrada
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
