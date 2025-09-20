Olga Tañón hace llorar a participante de “Objetivo Fama”

Si algo ha destacado el regreso de “Objetivo Fama” a la pantalla, han sido los grandes exponentes invitados a lo largo de la temporada. Elvis Crespo, Christian Alicea y Janina Irizarry han sido tres de ellos.

Mañana, el escenario de la competencia de canto se engalanará con la presencia de la intérprete de merengue, Olga Tañón. La boricua, además de jueza invitada, cantará junto a los chicos que se mantienen en la lucha por convertirse en la nueva estrella de la música.

A través de las redes sociales de la producción de Soraya Sánchez se puede ver el momento en el que “La Mujer de Fuego” ensayó su presentación para la octava gala. El número musical, como era de esperarse, incluirá mucho baile.

Para los aspirantes al título de ganador absoluto, sin duda, cada experiencia representa un sueño cumplido. Esta vez no fue la excepción.

Así lo evidenció la reacción de Christian al internalizar que mañana se presentará con la ganadora del Grammy Latino en cuatro ocasiones.

“¿Por qué lloras Christian?“, le preguntó la manejadora de las redes sociales de ”Objetivo Fama". “‘Hello! Voy a cantar con Olga Tañón”, respondió el puertorriqueño visiblemente emocionado.

“Hola, la Tañón por aquí. Ya estamos acá, en tras bastidores ver qué va a pasar. No se pueden perder esto porque va a estar brutal. ¿Por quién van a votar? Yo no sé, pero miren a ver qué van a hacer", sostuvo la merenguera en una publicación.

La octava gala, además, será dedicada a Tañón. A modo de homenaje, algunos participantes interpretarán sus canciones.

