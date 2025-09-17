Participantes de “Objetivo Fama” modelan ropa interior de Maripily

Hoy, a las 10:30 a.m. la fuerza del “huracán boricua”, Maripily Rivera, se dejó sentir en la casa estudio de “Objetivo Fama”. La visita de la modelo se debió a una petición que hicieron los participantes de pasar un día con la empresaria.

“¿Qué ustedes creen del pedido de Dionicio? Un día completo con los chicos de ‘Objetivo Fama’. Quiero saber sus opiniones. Les cocino, entrenamos y les doy una charla de cómo ser injodibles y vivir ese momento cuando están en un escenario cantando", detalló Rivera el pasado 8 de septiembre.

La ponceña entró por la puerta grande con sus distintivo “¡voto perdido, llegó el huracán boricua!”. Todos dejaron las actividades del momento para reunirse con la gadora de “La casa de los famosos 4″.

Con mucho entusiasmo, Maripily conversó con los chicos sobre su experiencia en la competencia de canto. Las charlas sirvieron para que Dionicio confesara sus sentimientos por Vicky.

La visita no terminó allí. Rivera también cocinó para las estrellas de la música. El menú fue: arroz con salchichas, habichuelas guisadas y chuletas.

Como era de esperarse, el entrenamiento a lo “Maripily Style” no faltó. La jornada acabó con una pasarela protagonizada por los hombres de la casa, quienes modelaron la ropa interior de la modelo.

“Hoy los chicos de ‘Objetivo Fama’ modelando muy sexy los boxers de la línea de caballeros de Pompis Stores. Los consigues en www.pompisstores.com”, publicó la creadora de contenido en sus redes sociales.