17 de septiembre de 2025
Participantes de “Objetivo Fama” modelan ropa interior de Maripily

El “Huracán Boricua” visitó la casa estudio esta tarde para compartir con los chicos del “reality show” de canto

17 de septiembre de 2025 - 9:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Maripily le concedió el beso al participante luego de su interpretación musical en el "reality" de Telemundo. (Suministrada/Karla de León Colón)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Hoy, a las 10:30 a.m. la fuerza del “huracán boricua”, Maripily Rivera, se dejó sentir en la casa estudio de “Objetivo Fama”. La visita de la modelo se debió a una petición que hicieron los participantes de pasar un día con la empresaria.

“¿Qué ustedes creen del pedido de Dionicio? Un día completo con los chicos de ‘Objetivo Fama’. Quiero saber sus opiniones. Les cocino, entrenamos y les doy una charla de cómo ser injodibles y vivir ese momento cuando están en un escenario cantando", detalló Rivera el pasado 8 de septiembre.

La ponceña entró por la puerta grande con sus distintivo “¡voto perdido, llegó el huracán boricua!”. Todos dejaron las actividades del momento para reunirse con la gadora de “La casa de los famosos 4″.

Con mucho entusiasmo, Maripily conversó con los chicos sobre su experiencia en la competencia de canto. Las charlas sirvieron para que Dionicio confesara sus sentimientos por Vicky.

La visita no terminó allí. Rivera también cocinó para las estrellas de la música. El menú fue: arroz con salchichas, habichuelas guisadas y chuletas.

Como era de esperarse, el entrenamiento a lo “Maripily Style” no faltó. La jornada acabó con una pasarela protagonizada por los hombres de la casa, quienes modelaron la ropa interior de la modelo.

“Hoy los chicos de ‘Objetivo Fama’ modelando muy sexy los boxers de la línea de caballeros de Pompis Stores. Los consigues en www.pompisstores.com”, publicó la creadora de contenido en sus redes sociales.

Los 20 finalistas comenzarán el 2 de agosto su competencia musical desde el Centro de Bellas Artes de Caguas.Vicky Carbonell, de 24 años es de Puerto Rico y tiene raíces dominicanas. José Pacheco, conocido artísticamente como Valente, es otro boricua que perseguirá su sueño de convertirse en un artista.
1 / 21 | Estos son los 20 concursantes de Objetivo Fama . Los 20 finalistas comenzarán el 2 de agosto su competencia musical desde el Centro de Bellas Artes de Caguas. - Suministrada
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
