21 de septiembre de 2025
77°nubes dispersas
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Reseña
Evaluación o crítica de un servicio, producto o actividad creativa.

Kevin y Andrea: ¿Surge un nuevo amor en “Objetivo Fama”?

Los boricuas causaron sensación con su interpretación de “Nunca voy a olvidarte”

21 de septiembre de 2025 - 12:26 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kevin y Andrea obtuvieron los mejores comentarios de la noche de parte del jurado. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Hoy se respiró orgullo patrio a lo largo y ancho de la isla. Mientras los ojos del mundo se mantenían enfocados en la isla por la presentación “No me quiero ir de aquí: una más” con la que Bad Bunny finalizó su residencia en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en Caguas se vivía otra fiesta musical. La octava gala de “Objetivo Fama” se llevó a cabo con excelentes interpretaciones musicales, nuevos amores y el talento inigualable de Olga Tañón.

Precisamente, la apertura de la noche estuvo a cargo de “La Mujer de Fuego”, quien unió su voz a la de los participantes para interpretar “La gran fiesta”. “Tengo miedo hasta de sentarme, pero me voy a sentar. Esta vez voy a ser la buena de la película. Muchas gracias”, saludó la merenguera antes de ocupar su lugar en la mesa del jurado.

A partir de la próxima semana, la permanencia de los participantes dependerá solo de la audiencia. Es decir, todos los aspirantes al título de ganador absoluto quedarán nominados.

El público, a través de los votos, decidirá quiénes abandonan el “reality show” de canto. La cantidad de eliminados por gala, asimismo, se duplica.

Los puertorriqueños Kevin y Andrea abrieron la noche con “Nunca voy a olvidarte” de Cristian Castro. El dúo se llevó el primer “soberbio” y “glorioso” de la jornada. A preguntas de Tañón, ambos dieron a entender que los une una afinidad.

Noelyz continuó con “Mi eterno amor secreto” de la artista invitada. La boricua radicada en Orlando, Florida demostró una “proyección fenomenal”.

Después de escuchar un mensaje del cantante colombiano Manuel Turizo, Rafael y Valente subieron al escenario para cantar “La bachata”. Aunque hicieron un gran trabajo, según los jueces, “algunos agudos no salieron”. Esto causó que ambos, junto a su compatriota Miguel, quedaran nominados.

Christian, quien la semana pasada se coronó como el gran ganador de la inmunidad, llegó para regalar su versión de “Ahora quién” de Marc Anthony. Aun con problemas de salud, el puertorriqueño defendió el tema y logró salir airoso.

Al igual que sus últimas tres galas, Sheyla emocionó a todos con “Basta ya” de Jenni Rivera. Sueiro, en su evaluación, resaltó que “algunos versos se perdieron” por lo que fue abucheado por el público presente en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

Las notas sentimentales las sentaron Gustavo y Dionicio, dos de las voces más armoniosas de la temporada. Si bien les faltó algo de expresividad, su versión de “Ya me enteré” de Reik obtuvo excelentes comentarios.

Taishmara, según Ana Isabelle, sacó “la perrita a pasear” con “Cómo olvidar” de Tañón. La intérprete original comentó que le gustó el registro de la participante y su “toque único”.

A Miguel, sin embargo, no le fue tan bien con “Pobre corazón” de Divino. La desafinación le jugó en contra y quedó nominado para abandonar la competencia.

El jurado destacó “magia, conexión y seguridad” en la presentación de “Hoy tengo ganas de ti” de Vicky y Alexis, quien le dijo adiós esta noche a la plataforma musical.

Ariana y Yancy fueron las encargadas de cerrar con broche de oro. Ambas llenaron el escenario de puro sabor con “Es mentiroso”, una canción que muchas considera un himno de “La Tañón”.

