2 de octubre de 2025
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Quiere crear un amor que no existe”: Andrea confiesa su sentir sobre Kevin en “Objetivo Fama”

La hija del cantante Edwin Rivera, de igual manera, dedicó unas palabras a su pareja sentimental

2 de octubre de 2025 - 4:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kevin y Andrea obtuvieron los mejores comentarios de la octava gala. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Desde hace varias semanas, la audiencia de “Objetivo Fama” ha sido testigo de la química, complicidad y apoyo que existe entre los participantes Andrea y Kevin. De hecho, ambos fueron los protagonistas de la octava gala, noche en la que causaron sensación con su interpretación de “Nunca voy a olvidarte” de Cristian Castro.

El dúo puertorriqueño se llevó el primer “soberbio” y “glorioso” de la jornada. También provocó que algunos, como la cantante Olga Tañón, se preguntaran si los unía algo más que una amistad.

Quienes aspiran convertirse en la próxima estrella de la música latina ni confirmaron ni desmintieron lo anterior. A través del “livestream” disponible en objetivofama.net, de igual manera, siempre se les ha visto cercanos.

Cabe mencionar que Andrea, quien es hija del cantante Edwin Rivera, entró al “reality show” de canto con pareja sentimental. Su apoyo se ha hecho notar mediante el envío de arreglos florales y comentarios en las redes sociales.

Hoy, sin embargo, el panorama es muy distinto. Andrea entró al confesionario visiblemente cansada y aturdida.

“Kevin me ha sacado por el techo muchísimas veces, y lo quiero y lo aprecio muchísimo porque Kevin su lado bueno es muy bueno, pero no puedo dejar que el malo se aproveche de mí. Kevin en la otra casa casi no me habla ya, no tenemos conversación, casi no estamos en nada y viene aquí a querer pedirme un beso, a aprovecharse de las cámaras, a querer provocar, a querer crear un amor que no existe. Eso es aprovecharse de mi buenura”, puntualizó.

En esa misma sesión, Rivera agradeció a su enamorado por el arreglo de flores más reciente que le envió. También respondió a una carta con la promesa de que hay cosas por aclarar cuando se culmine la competencia.

Rivera contó que conoció a su novio en una competencia y que él le ganó. “Hay que aclarar unas cositas. No entendí tu carta, la leí, la leí y la leí, la tengo ahí en el bulto y como que no la entiendo muy bien. Es como muy rebuscada y difícil de entender. Tú sabes que a veces tú escribías canciones y yo no las entendía”, continuó.

La competidora, de igual forma, sugirió que si la conversación debía darse antes de la gran final, prefiere que sea íntima. Es decir, que no sea frente a cámaras.

Los 20 finalistas comenzarán el 2 de agosto su competencia musical desde el Centro de Bellas Artes de Caguas.Vicky Carbonell, de 24 años es de Puerto Rico y tiene raíces dominicanas. José Pacheco, conocido artísticamente como Valente, es otro boricua que perseguirá su sueño de convertirse en un artista.
1 / 21 | Estos son los 20 concursantes de Objetivo Fama . Los 20 finalistas comenzarán el 2 de agosto su competencia musical desde el Centro de Bellas Artes de Caguas. - Suministrada
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia.
