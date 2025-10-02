“Quiere crear un amor que no existe”: Andrea confiesa su sentir sobre Kevin en “Objetivo Fama”

Desde hace varias semanas, la audiencia de “Objetivo Fama” ha sido testigo de la química, complicidad y apoyo que existe entre los participantes Andrea y Kevin. De hecho, ambos fueron los protagonistas de la octava gala, noche en la que causaron sensación con su interpretación de “Nunca voy a olvidarte” de Cristian Castro.

El dúo puertorriqueño se llevó el primer “soberbio” y “glorioso” de la jornada. También provocó que algunos, como la cantante Olga Tañón, se preguntaran si los unía algo más que una amistad.

Quienes aspiran convertirse en la próxima estrella de la música latina ni confirmaron ni desmintieron lo anterior. A través del “livestream” disponible en objetivofama.net, de igual manera, siempre se les ha visto cercanos.

Cabe mencionar que Andrea, quien es hija del cantante Edwin Rivera, entró al “reality show” de canto con pareja sentimental. Su apoyo se ha hecho notar mediante el envío de arreglos florales y comentarios en las redes sociales.

PUBLICIDAD

Hoy, sin embargo, el panorama es muy distinto. Andrea entró al confesionario visiblemente cansada y aturdida.

“Kevin me ha sacado por el techo muchísimas veces, y lo quiero y lo aprecio muchísimo porque Kevin su lado bueno es muy bueno, pero no puedo dejar que el malo se aproveche de mí. Kevin en la otra casa casi no me habla ya, no tenemos conversación, casi no estamos en nada y viene aquí a querer pedirme un beso, a aprovecharse de las cámaras, a querer provocar, a querer crear un amor que no existe. Eso es aprovecharse de mi buenura”, puntualizó.

En esa misma sesión, Rivera agradeció a su enamorado por el arreglo de flores más reciente que le envió. También respondió a una carta con la promesa de que hay cosas por aclarar cuando se culmine la competencia.

Rivera contó que conoció a su novio en una competencia y que él le ganó. “Hay que aclarar unas cositas. No entendí tu carta, la leí, la leí y la leí, la tengo ahí en el bulto y como que no la entiendo muy bien. Es como muy rebuscada y difícil de entender. Tú sabes que a veces tú escribías canciones y yo no las entendía”, continuó.

La competidora, de igual forma, sugirió que si la conversación debía darse antes de la gran final, prefiere que sea íntima. Es decir, que no sea frente a cámaras.