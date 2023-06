Es 1996 y una mujer de figura despampanante y extravagante pelo color de cobre entrevista para televisión a un joven Manny Manuel.

“Me imagino que estás trabajando muchísimo”, le comenta, como quien no quiere la cosa, al artista que arrancaba una carrera como solista que, en esa época, iba en ascenso con la potencia de un cohete despegando hacia el espacio. Luego, se gira en dirección contraria a su entrevistado y de su lado izquierdo emerge un par de manos que comienzan a arreglarle el peinado frenéticamente.

“Así es. Después de esta salida ya, pues, imagínate. Los contratos han sido muchísimos y casi no duermo, pero no me quejo porque las cosas están buenas. Casi estoy ni durmiendo mucho…”, responde Manny, refiriéndose a su segundo disco, pero el grito de su entrevistadora no lo deja terminar el pensamiento.

“¡¡Qué chévere!!”, berrea la mujer sin haber escuchado una sola palabra que le dijera el “Rey de Corazones”. Su risa exagerada viene acompañada de un guiño mientras saca la lengua levemente sobre uno de los lados de sus labios. El pelo, la figura, el porte y la actitud podrían llevar a cualquier televidente a creer que se trata de la mismísima Iris Chacón. Pero no.

En otro segmento, un trío de mujeres vestidas del mismo tono de blanco, comienza a interpretar un delicado bolero y mientras sus voces se unen para corear la bella melodía, la mujer del medio, la más alta, estorba a sus compañeras, empujándolas con los brazos o tapando sus caras. Una delicada coreografía acompaña a su canto: senos exageradamente grandes que rebotan en sus pechos al ritmo de la guitarra. La voces, la elegancia y el sentimiento podrían a llevar a cualquiera a pensar que se trata de un grupo profesional de cantantes. Pero no.

Una mujer en una bata rosada de flores baja por la calle y al escuchar a otra mujer gritar, corre a auxiliarla. Su amiga, vestida en una bata similar, pero de color azul, chilla y salta, pues una “araña pelúa” se le ha metido a la casa. Luego de que su amiga logra calmarla, la de azul se fija en las dos deformes manchas blancas que la otra lleva debajo de los ojos.

“¿Qué tú tienes debajo de los ojos, mamita?”, le pregunta.

“Ay, ese es mi nuevo maquillaje, mira. Nena, eso es lo último. Eso es correctivo para que no se noten las ojeras. ¿Verdad que no se notan las ojeras?”, responde la de rosa. “Me queda bello”.

Las dos luego unen sus voces y chocan las manos mientras repiten esa frase que se volvió para siempre parte de la cultura popular de un país entero: “¡goyet, goyet, goyet!”. Los pelos envueltos en pañuelos, o cubiertos en rolos, y el afán por el chisme podrían llevar a pensar que se trata de un par de señoras de barrio, las vecinas de todo el mundo. Pero no.

Y es que “Ya Ustedes Saben Quién”, “Las Hermanas Pestillo” y “Minga y Petraca”, más que personajes, son retratos de aspectos únicos de la sociedad puertorriqueña y de su sentido del humor. Y Johnny Ray, quien les ha dado vida por la mejor parte de tres décadas, lo sabe.

Sentado en el vestíbulo del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce, Johnny reflexiona sobre su trayectoria y la marca que ha dejado en su país. Viste un chaleco de color azul “royal” con lentejuelas que resplandecen bajo las luces del espacio. Aunque tiene 65 años, sobre su rostro no existe ni la huella de alguna arruga. Allí posa para fotos y videos mientras hace chistes e incontables muecas. Esta entrevista es la antesala a su próximo espectáculo en este recinto que lleva por nombre “Esto sí es un fucking show”. Siempre sonriente, siempre pícaro, siempre escandaloso. Siempre Johnny Ray.

“Cada generación tiene sus artistas”, dice con su voz melodiosa. “Mi generación todavía me quiere ver, gracias a Dios, porque por eso estoy aquí. Yo hice cosas que ahora están de moda en las plataformas, en las redes sociales, haciendo “lipsync”. ¿Cuántas personas tú no ves haciendo lipsync?”

Y es cierto. Desde temprano en su carrera, Johnny estuvo rompiendo barreras en la televisión interpretando a personajes que rompían con las normas. Personajes que se convirtieron en parte esencial de la formación de varias generaciones de puertorriqueños en tiempos donde el machismo intransigente y vulgar era la norma en el entretenimiento local.

“Yo no estaba adoctrinando a nadie. Yo simplemente estaba haciendo mi trabajo. Yo no estaba empujando mi sexualidad ni nada a través de la televisión. Yo estaba para hacer reír. Yo me di a conocer a través de mi comedia. Es mi vida, es lo que yo hago y la gente me ha aceptado. Y no soy una amenaza para nadie”, explica.

Su sexualidad, de hecho, no fue un tema al que abordó abiertamente hasta el 2016 durante otro de sus espectáculos de comedia en la isla. Aunque siempre lo supo, ha intentado mantener su vida privada fuera de la conversación por la mayor parte de su carrera. “Yo quisiera que hubiera habido un texto, algo, que cuando yo era joven me ayudara a entender quién yo era. Ya a los ocho años yo sabía, ya yo sabía. Pero otras personas, como me veían diferente, pues se mofaban de mí, me ridiculizaban, me hicieron la vida imposible. Yo sufrí mucho cuando estaba creciendo”, cuenta.

Pero fue su lucha silenciosa lo que motivó a innumerables otras personas a asumir sus identidades con valor. Y así dice que, incluso hoy, fanáticos se acercan a contarle.

“Me dicen: ‘verte a ti en la televisión, tú poder hacer lo que estabas haciendo me dio a mí ánimos de vivir, me ayudó a darme cuenta de que valgo algo’. Y son doctores, son maestros, son científicos, qué sé yo, que vieron en mí algo que pudieron decir: ‘¡wow! Hay alguien como yo…’”, una persona lo interrumpe en plena oración.

“Vine a comprar la taquilla para el domingo 16. Soy tu fan”, dice una mujer que ha llegado hasta la boletería de Bellas Artes. El intercambio es breve, pero profundo. Es una demostración de su impacto aún hoy.

“Gracias, gracias, gracias. Se lo van a gozar”, le responde Johnny y le lanza un beso mientras la mujer se dirige a la salida.

“¿Ves? La gente me quiere. No sé qué fue lo que yo hice a través de los años, que la gente me cogió cariño y vino a cogerme más cariño, aún más ahora que antes”, dice con nostalgia.

El camino no ha sido recto. Tampoco ha sido perfecto. Pero si algo ha mantenido a Johnny Ray relevante, ha sido su capacidad para la reinvención y su apertura al aprendizaje. “He cometido mis errores. Yo he aprendido. He cambiado con los tiempos. Cada generación tiene que pelear por sus derechos. Hay que pelear. Eso no se va a acabar. Yo lo único que pido es que me respeten como ser humano que soy. Y por ser diferente no quiere decir que entonces tú eres una porquería o que tú no vales nada”.

El mundo de hoy, después de todo, es un lugar muy diferente al que era antes. Pero ha sido, quizás, esa habilidad de ser honesto consigo mismo, esa fuerza que se esconde detrás de risas y comedia, el secreto de su éxito. “Yo fui por muchos años cambiando con la gente y al decirle a mi mamá ‘mira mami, yo soy así, así, así y así’, no podía pretender que ella aceptara de momento. Aunque lo supo toda su vida. Pero ahora tenía que enfrentarlo, ‘¿qué hago yo ahora con esta información?. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir mis amigas? ¿Qué yo hice mal?’ Que eso es lo que la mayoría de la gente mayor piensa. No, tú no hiciste nada malo. Porque yo soy así no quiere decir que tú te vas a morir en el infierno. Tú eres tú. Yo soy otra cosa. ¿Tú me quieres? Me quieres, ¿verdad? Sigo siendo el mismo hijo, ¿verdad? Yo también te amo. Ya”.

Así de simple.

“Yo estoy sumamente agradecido a la gente que vino antes que yo, porque de ahí fue que yo aprendí para hacer lo mío, yo solamente lo llevé a otro nivel. Y las cosas cambian. La música, la actitud social, el estado político, todo cambia y uno, si no cambia con todo eso, se queda atrás. Y yo cambio. Por eso es que no me he quedado atrás”, dice Johnny Ray y su sonrisa se une al resplandor de las lentejuelas en su chaqueta para llenar de luz al vestíbulo.

