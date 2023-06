Promover la cultura puertorriqueña ha sido la misión principal en la vida de Andrés González Vega, un artista de la higüera, de Luquillo que a sus 99 años, más que dedicarse a su propio arte, se destaca como gestor cultural y promotor de los artesanos del patio.

A pesar de estar cerca del glorioso siglo de vida, es admirable la energía y el deseo de trabajar por la cultura que posee don Andrés, cual soldado de guerra, no abandona la batalla y continúa marchando como cuando militó en el ejército de los Estados Unidos para la Segunda Guerra Mundial. Solo que ahora lo hace desde la trinchera de las artes, donde se destaca como uno de los fundadores del Desfile de La Parada Puertorriqueña en Nueva York y el creador del Festival del Coco en Luquillo.

La historia de don Andrés como gestor cultural inició luego de que sirvió como soldado del ejército americano. Para ese entonces, el viequense criado en Luquillo desde sus tres años se fue a vivir a la ciudad de Nueva York. A pesar de estar lejos de su isla, González Vega atesoraba su cultura y decidió unirse a un grupo de puertorriqueños para crear lo que hoy conocemos como La Parada Puertorriqueña de Nueva York.

“Cuando llegué allá había pocos puertorriqueños. Entonces me envolví con unos cuantos puertorriqueños que eran médicos y empezamos a coordinar a la comunidad puertorriqueña y de ahí formé parte del comité fundador de la Parada Puertorriqueña en Nueva York. Eso fue como hace 60 años atrás. Ahora yo voy allí y no saben quien soy yo, estamos hablando de una nueva generación, pero ahora todo lo que nosotros hicimos lo están disfrutando”, contó el nonagenario, quien afirma haber coordinado ferias en Connecticut, Filadelfia y Florida.

Para la década del 80, González Vega regresa a Puerto Rico y consiguió trabajo en el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) como coordinador de ferias, debido a su experiencia con el desfile de Nueva York.

“De ahí en adelante empecé a coordinar todas las ferias de Puerto Rico, la Feria Bacardí, la Feria de Barranquitas y estuve 10 años trabajando con ellos en todas las ferias de Puerto Rico y de ahí me retiré”, destacó el veterano.

Una vez se retira, es cuando decide poner en marcha sus dotes artesanales con la higüera, confeccionando güiros y maracas, arte que le fue presentando por primera vez en sus primeros años de vida.

“Al retirarme, como ya estaba envuelto con las artesanías, seguí con las artesanías en higüera, pero yo era artesano desde la edad de seis años porque en aquel tiempo vivía en el campo y mi abuela tenía un palo de higüeras y parece que yo siempre tuve la vena de artesano porque le pregunté qué podíamos hacer con eso. Entonces, ella cogió una higüera, la cortó con una segueta, la limpió y me dijo: ‛este es tu plato’”, relató González Vega.

Ese utensilio conocido en los tiempos de antes como una “dita”, despertó la curiosidad en él de hacer cosas útiles, pero no fue hasta ya retirado que puso en práctica el dicho que dice “que lo bien aprendido no se olvida”.

“En aquel tiempo no teníamos platos como ahora que tenemos platos con bordes de oro, pero yo comía con mi dita, la lavaba, la enganchaba y de ahí empezó la artesanía a llamar mi atención. Pero, no es hasta después ya de viejo que vi el significado de lo que me enseñó mi abuela”, comentó el artesano, quien trabaja maracas y güiros.

“Como tengo palos de higüeras y había visto cómo los artesanos trabajan, cogí la higüera y empecé a hacer maracas y es fácil. El güiro, vi cómo los artesanos lo hacían y empecé a trabajarlo porque me gusta la música puertorriqueña. Pero yo no necesito esto para vivir, lo hago como terapia y pasatiempo”, explicó el nonagenario, quien enviudó hace poco más de un año.

Aunque se desarrolló como artesano y de vez en cuando se le ve en Hacienda Carabalí con su mesita llena de güiros y maracas, don Andrés no se ha desligado de su pasión por promover la cultura. Después de su “retiro” fundó el Festival del Coco que lleva 15 años celebrándose en su pueblo Luquillo.

“En Luquillo nos llamamos los ‘Come Cocos’ y como hay feria de la china, de la naranja, del mangó, entonces me dio por coordinar el Festival del Coco en Luquillo y desde entonces lo celebramos en el mes de octubre”, indicó.

Pero su misión no se queda en el 100 x 35, ya que anualmente, González Vega se encarga de gestionar espacios para que artesanos del patio tengan exposición en Nueva York.

“Cuando era coordinador del Desfile Puertorriqueño, llevaba artesanos puertorriqueños a Nueva York y, entonces tengo un amigo que todavía me sede cinco espacios para los artesanos, yo invito a los artesanos y ellos llevan sus piezas y las venden”, dijo González Vega.

El principal objetivo de don Andrés es dejar un legado y abrirle las puertas a la cultura puertorriqueña y a los artesanos del patio para que sigan la misión que un día él comenzó.

“Siempre he buscado promover la cultura puertorriqueña a través de la artesanía y que se les dé prioridad a los artesanos porque ellos promueven la cultura con sus obras artesanales. Los puertorriqueños que viven afuera añoran su isla porque uno no aprecia lo que tiene hasta que no sale de aquí”, concluyó el artesano.